Renata Zarazúa vs Marie Bouzková: cuándo y dónde ver el debut de la tenista mexicana en el Australian Open

La tenista mexicana buscará superar la primera ronda del certamen para medirse a Iga Swiatek en la siguiente fase. (REUTERS/Hannah Mckay)

La tenista mexicana Renata Zarazúa debutará este domingo 18 de enero en el Australian Open, frente a la checa Marie Bouzková en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada.

El enfrentamiento está programado para las 23:00 horas aproximadamente (tiempo del centro de México), como el último duelo del día en la Cancha 8, por lo que el comienzo del encuentro dependerá de la duración de los partidos previos.

Conociendo a la rival de Renata Zarazúa

Marie Bouzková solamente ha ganando un título del circuito WTA en singles. (Eric Bolte-Imagn Images)

Marie Bouzková ocupa actualmente el puesto 45 del ranking mundial WTA. A lo largo de su carrera, suma solamente un título individual y tres en dobles en el circuito principal, además de 12 trofeos individuales en ITF.

La mejor posición dentro del ranking la obtuvo en diciembre de 2022, alcanzando el lugar 24.

Como junior, brilló al ganar el Abierto de Estados Unidos 2014, apenas dos meses después de ser finalista de dobles en Wimbledon.

Sin embargo, 2018 fue el parteaguas de su carrera al alcanzar la tercera ronda de qualys en Australia, quedándose a un paso del cuadro principal, y debutó en el US Open principal tras pasar la previa, escalando hasta el puesto 142 mundial.

En marzo de 2019, disputó su primera final WTA en el 125K de Guadalajara, México, impulsándola al sitio 116 dentro del ranking mundial.

Su primer título WTA llegó en 2022, tras pasarle por encima a Anastasia Potapova por parciales de 6-3, 6-0 en casa.

Antecedentes entre ambas tenistas

Renata nunca ha podido ganarle a la checa en su historial (REUTERS/Shannon Stapleton)

Renata Zarazúa y Marie Bouzková se han enfrentado en tres ocasiones previas, con saldo favorable para la checa, quien ha vencido a la mexicana en todos sus encuentros anteriores.

El primer choque data de 2018, en los cuartos de final de un torneo en Irapuato, México, donde Bouzková se impuso en par de sets con parciales de 6-4 y 6-3, marcando el comienzo de un historial entre ambas tenistas.

Un año más tarde, se vieron las caras en Guadalajara, donde la checa se impuso a Renata por 7-6 y 6-2.

El enfrentamiento más reciente fue en 2025, en el WTA de Madrid, donde Zarazúa mostró garra al adjudicarse un set, pero cayó 6-2, 4-6 y 6-1.

Sin embargo, el crecimiento que ha tenido la mexicana en el último año, hace pensar que podría haber un encuentro parejo durante esta madrugada en el complejo de Melbourne.

Dónde ver el debut de Renata Zarazúa en México

El encuentro de Renata será transmitido por ESPN y el Plan Premium de Disney+. (REUTERS/Lisi Niesner)

El encuentro entre Renata Zarazúa y Marie Bouzková podrá seguirse este domingo 18 de enero desde las 23:00 horas (dependiendo la evolución de los encuentros anteriores puede ser más tarde) a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.