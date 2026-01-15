Renata Zarazúa debuta en el Abierto de Australia ante una rival que le tiene tomada la medida

La tenista mexicana busca su primera victoria en Melbourne. (Ilustración: Jovani Pérez)

El destino volvió a ponerle un reto mayúsculo a Renata Zarazúa en el inicio de la temporada grande del tenis. Tras realizarse el sorteo del cuadro principal del Australian Open 2026, se confirmó que la tenista mexicana debutará en Melbourne frente a la checa Marie Bouzkova, un duelo que desde el papel luce exigente y cargado de antecedentes poco favorables para la capitalina.

Zarazúa quedó ubicada en la parte baja del draw, un sector que no solo complica su estreno, sino que también proyecta un posible enfrentamiento de alto impacto en caso de avanzar. Si logra superar a Bouzkova en la primera ronda, su siguiente rival sería nada menos que Iga Swiatek, actual número dos del mundo y una de las grandes candidatas al título.

Marie Bouzkova, situada en el puesto 45 del ranking mundial, es una oponente conocida para Renata. Ambas se han enfrentado en tres ocasiones previas, todas con triunfo para la tenista checa. El primer cruce se dio en 2018, en Irapuato, durante los cuartos de final de un torneo celebrado en territorio mexicano, donde Bouzkova se impuso por 6-4 y 6-3. Un año más tarde, el historial volvió a inclinarse del mismo lado en Guadalajara, con parciales de 7-6 y 6-2.

El antecedente más reciente entre ambas ocurrió el año pasado en el WTA de Madrid. Aunque el resultado volvió a favorecer a la checa, Renata dejó señales de crecimiento al ganar un set y competir de tú a tú, cayendo finalmente por 6-2, 4-6 y 6-1. Ahora, el escenario de Melbourne se presenta como una nueva oportunidad para que la mexicana intente romper esa racha adversa.

El Australian Open 2026 marcará la tercera participación de Zarazúa en el cuadro principal del torneo. Su primera aparición fue en 2024, cuando logró avanzar desde la fase de clasificación, aunque fue eliminada en la primera ronda por la italiana Martina Trevisan. En 2025, Renata accedió de manera directa al main draw y consiguió una victoria significativa ante la estadounidense Taylor Townsend, antes de caer en segunda ronda frente a Jasmine Paolini por 6-2 y 6-3.

Este nuevo capítulo en Australia también representa un hito en la carrera de la mexicana, ya que será su noveno Grand Slam disputado de manera consecutiva. Además, si logra avanzar a la segunda ronda, sumaría su tercer Major seguido alcanzando esa instancia, consolidando así su presencia en la élite del tenis femenino.