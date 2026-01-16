México Deportes

Selección Mexicana: esta fue la última convocatoria del Tricolor dominada por Chivas

El Rebaño Sagrado lideró la convocatoria de Javier Aguirre para los encuentros ante Panamá y Bolivia

El Vasco Aguirre para los
El Vasco Aguirre para los juegos ante Panamá y Bolivia pidió a ocho jugadores de las Chivas. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana comenzó formalmente el camino rumbo al Mundial de 2026 con una convocatoria que no pasó desapercibida. Javier Aguirre, recientemente ratificado como director técnico del Tricolor, presentó su primera lista del año y la decisión dejó una señal clara: Chivas se convirtió en el principal proveedor de futbolistas para el representativo nacional.

En total, el Guadalajara colocó a ocho jugadores en la convocatoria para los encuentros amistosos frente a Panamá y Bolivia, una cifra que ningún otro club logró igualar. Los elementos llamados por Aguirre son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando “Hormiga” González, consolidando al Rebaño Sagrado como la base del equipo mexicano en este arranque de ciclo mundialista.

Ocho jugadores de Chivas fueron
Ocho jugadores de Chivas fueron llamados para esta convocatoria ante Panamá y Bolivia.

Este escenario resulta poco habitual tanto para la Selección Mexicana como para el propio conjunto rojiblanco. Históricamente, Chivas no ha sido el club que más jugadores aporta al Tri, rol que en distintos procesos ha recaído en otras instituciones del futbol nacional. Por ello, la magnitud de esta convocatoria marca un punto atípico en la relación entre el Guadalajara y el combinado nacional.

La "Hormiga" González anotó el
La "Hormiga" González anotó el primer gol de penal para las Chivas. Imagen cuenta de X @Chivas.

Con Aguirre ya al frente del proyecto, México disputó la Concacaf Nations League 2025 con presencia rojiblanca, aunque en una proporción menor. En aquel torneo, Chivas aportó tres futbolistas, cifra que lo colocó como el club con más representantes, pero en igualdad con el América, lo que impidió hablar de una base claramente definida.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - America v Guadalajara - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 13, 2025 Guadalajara's Roberto Alvarado celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero

Para encontrar un antecedente más cercano en el que el Guadalajara realmente sostuvo el peso de la Selección Mexicana, es necesario remontarse a la Copa América 2024. En ese torneo, el equipo tapatío fue el club que más jugadores cedió al Tricolor bajo la dirección técnica de Jimmy Lozano.

Sep 21, 2022; Cincinnati, OH,
Sep 21, 2022; Cincinnati, OH, USA; Club Deportivo Guadalajara goalkeeper Raul Rangel (27) makes a save against FC Cincinnati in the first half at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-USA TODAY Sports

En aquella edición, Chivas aportó cuatro futbolistas: Tala Rangel, Chiquete Orozco, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán, superando la contribución de cualquier otro equipo de la Liga MX. Ahora, con el Mundial de 2026 en el horizonte, el protagonismo rojiblanco vuelve a tomar fuerza y coloca al Guadalajara en el centro del nuevo proyecto de la Selección Mexicana.

Extranjeros naturalizados que han jugado

Qué figuras disputarán el Juego

¿Eres mexicano y deseas asistir

Germán Berterame sueña con ir

