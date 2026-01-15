México Deportes

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

La ausencia de una figura fundamental en la atmósfera del Estadio Ciudad de los Deportes cambiará la experiencia de los azulcremas en el arranque del Clausura 2026

Club América sufre primera baja
Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo (REUTERS/Raquel Cunha)

El Club América comenzó su participación como local en el Clausura 2026 con una ausencia relevante: la de Nina Cervantes, reconocida como la voz oficial que anunciaba alineaciones y goles en el Estadio Ciudad de los Deportes y anteriormente en el Estadio Azteca.

Su salida marcará un cambio en la atmósfera habitual que caracterizaba cada partido, los principales afectados por esta baja será la afición, pues cambiará la experiencia del público.

A través de Instagram, Nina Cervantes comunicó su despedida de la institución y mencionó las razones personales que la llevaron a despedirse del conjunto de Coapa. “Hoy dejo de trabajar en el Club América y cierro una etapa muy importante en mi vida profesional”, manifestó en su publicación.

Nina Cervantes, voz del América, se despide del club

Nina Cervantes se despidió de
Nina Cervantes se despidió de su figura como voz del América (IG/ @ninacervantesvo)

En su publicación, la narradora agradeció tanto al equipo femenil como al varonil permitirle ser parte de su historia a lo largo de estos años:

“Sí, hoy dejo de trabajar en el Club América y cierro una etapa muy importante en mi vida profesional. Agradezco profundamente @clubamerica y @americafemenil por los años, los aprendizajes, la enorme confianza que depositaron en mí y los momentos que llevaré conmigo por siempre”.

Fue la primera mujer en desempeñarse como locutora oficial tanto del equipo varonil como del femenil. En su mensaje, Cervantes evocó momentos emblemáticos: campeonatos conquistados, distinciones a jugadores y la costumbre de “cantar las alineaciones a coro en el estadio”, un acto que se convirtió en referente de la experiencia futbolística, como subrayaron medios deportivos y quedó reflejado en múltiples transmisiones.

La voz del América se
La voz del América se despidió de esta etapa en su carrera (IG/ @ninacervantesvo)

Durante su gestión al frente del micrófono, logró consolidarse como un referente sonoro del América. Además aportó identidad y cercanía al ambiente en el estadio. El reconocimiento digital fue inmediato: en plataformas y redes sociales, numerosos aficionados enviaron mensajes de agradecimiento, identificando a Nina Cervantes como una figura esencial de la historia reciente del club.

  • El anuncio provocó expresiones de respaldo y nostalgia entre la afición americanista. Los mensajes resaltaron el profesionalismo y el impacto de la locutora, calificándola como una pieza fundamental en la identidad del sonido del estadio y en la vivencia de los seguidores del club en cada jornada.
  • De cara al futuro, Cervantes señaló que enfocará su energía y atención en nuevos caminos profesionales. Su legado permanece en los recuerdos de celebraciones, títulos y jornadas compartidas con la afición, mientras se prepara para emprender nuevos desafíos alejados del micrófono azulcrema.

