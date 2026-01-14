Confirmado: Héctor Herrera regresa al Houston Dynamo para la temporada 2026

(Troy Taormina-USA TODAY Sports)

Héctor Herrera continuará su carrera en la MLS tras concretar su regreso al Houston Dynamo, club en el que ya tuvo una etapa previa. El conjunto texano anunció de manera oficial la incorporación del mediocampista mexicano para la temporada 2026, luego de que el jugador quedara como agente libre tras su salida del Toluca.

El retorno de Herrera se produce después de un paso por la Liga MX, donde formó parte del plantel bicampeón de los Diablos Rojos, aunque con menor participación durante el Apertura 2025. Ahora, el mediocampista volverá a un equipo con el que tuvo protagonismo y resultados destacados en años recientes.

El regreso de Herrera al club texano

(Maria Lysaker-Imagn Images)

El Houston Dynamo confirmó que HH firmó contrato por la temporada 2026, con opción a extenderlo por un año más. Su presentación oficial está programada para este jueves, una vez concluido el primer entrenamiento de pretemporada del equipo.

Pat Onstad, presidente de fútbol del club, destacó la importancia del regreso del jugador mexicano y el impacto que tuvo durante su primera etapa con la institución.

“Es un honor tener de vuelta a Héctor Herrera en Houston. Es un líder respetado dentro y fuera del campo, cuya influencia cambió la trayectoria del club en su primera etapa, logrando el cuarto trofeo en la historia y un récord de puntos en 2024. Su regreso refleja la ambición que compartimos para construir sobre el éxito del pasado”, señaló Onstad en un comunicado oficial.

Herrera llegó originalmente al Dynamo en el verano de 2022, procedente del Atlético de Madrid. Durante su primera etapa disputó 82 partidos, conquistó la US Open Cup en 2023 y fue pieza clave en el desempeño del equipo en la Conferencia Oeste.

Balance de su primera etapa en la MLS

(Troy Taormina-Imagn Images)

En términos estadísticos, Herrera registró ocho goles y 22 asistencias con el Houston Dynamo, incluyendo un récord de 17 pases para gol en la temporada 2023.

Ese mismo año, el equipo alcanzó la final de la Conferencia Oeste y en 2024 volvió a clasificar a los Playoffs de la MLS Cup tras sumar 54 puntos, la mejor marca en la historia del club.

El entrenador Ben Olsen también se refirió al retorno del mediocampista y a lo que representa para el proyecto deportivo.

“El equipo está emocionado de que Héctor regrese al Dynamo para la temporada 2026. La emoción se sustenta en la mentalidad y compromiso de competir por cada resultado esta temporada, con el objetivo de lograr otro título para la ciudad de Houston. Héctor es un gran compañero de equipo, un líder y ganador”, declaró el técnico.

Herrera llega tras disputar 34 partidos con Toluca, en los que registró un gol y dos asistencias. En el Apertura 2025 solo fue titular en cuatro encuentros y no tuvo participación en las semifinales ante Rayados ni en la final frente a Tigres.

El Dynamo tiene programados seis partidos de pretemporada. Los dos primeros se disputarán en Florida ante Cincinnati y New England Revolution, los días 28 y 31 de enero.

Posteriormente, el equipo jugará cuatro encuentros en Texas antes de su debut en la temporada regular de la MLS, previsto para el 21 de febrero como local frente al Chicago Fire.