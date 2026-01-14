México Deportes

Ellos son los árbitros mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026

La Comisión de Árbitros explicó que la FIFA inició un seminario para preparar a los silbantes que estarán en la competencia

Ellos son los árbitros mexicanos
Ellos son los árbitros mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026 (Foto / FIFA)

A 148 días de que empiece la Copa Mundial 2026, la FIFA inició con los preparativos deportivos de la competencia, por lo que empezó un seminario para conocer y definir quiénes serán los árbitros de esta edición mundialista. Por medio de un comunicado, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que dos silbantes mexicanos están en esta convocatoria inicial.

De acuerdo con la Comisión de Árbitros, dos reconocidos árbitros formarán parte de este seminario que reúne a los mejores jueces de cada confederación, este evento se estará realizando en Brasil. La representación mexicana correrá a cargo de César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza, quienes fueron convocados con el objetivo de fortalecer su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

“Con el fin de fortalecer la preparación de los árbitros de cara a la Copa del Mundo 2026, la FIFA convocó a César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza al Seminario para árbitros de élite", se lee en el comunicado.

César Arturo Ramos y Katia Itzel García se perfilan para el Mundial 2026

Cesar Arturo Ramos y Katia
Cesar Arturo Ramos y Katia Itzel García se perfilan para ir al Mundial 2026 (FMF)

De acuerdo con la FMF, el seminario se desarrollará del 12 al 18 de enero, el cual contempla actividades como pruebas de aptitud física, sesiones de entrenamiento práctico con jugadores locales, ejercicios integrados de tipo físico y técnico, exámenes médicos, además de sesiones teóricas y de video. Con este programa, la FIFA busca que los árbitros lleguen en óptimas condiciones al próximo Mundial.

Tanto Arturo Ramos como Itzel García se han convertido en los dos máximos referentes del arbitraje mexicano, en el caso de Katia Itzel se ha convertido en la primer árbitra en alcanzar reconocimientos internacionales de la FIFA por sus participaciones en torneos tanto de Concacaf, FIFA y Liga MX.

  • César Arturo Ramos Palazuelos cuenta con 21 años de experiencia y ostenta el gafete FIFA desde 2014, lo que le ha permitido representar a México en escenarios internacionales como las Copas del Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022, así como en Copas Oro y Mundiales de Clubes. Por su trayectoria, se ha consolidado como un referente del arbitraje nacional.
Katia Itzel García Mendoza ha
Katia Itzel García Mendoza ha tenido un crecimiento destacado en el arbitraje profesional (Katia Itzel Garcia REUTERS/Eloisa Sanchez)
  • Katia Itzel García Mendoza ha tenido un crecimiento destacado en el arbitraje profesional. Desde 2019, ostenta el gafete FIFA y ha sido designada para competencias tanto varoniles como femeniles, entre las que destacan los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa del Mundo Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023 y la Copa Oro. Su desempeño la ha posicionado como una de las principales árbitras del país.

Ambos silbantes han sido nominados a Mejor Árbitro del Mundo en 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), reconocimiento que refleja su nivel y proyección internacional.

La presencia de árbitros mexicanos en este tipo de seminarios subraya el compromiso de la Comisión de Árbitros y de la Federación Mexicana de Futbol por impulsar la capacitación y la excelencia en el arbitraje nacional.

Temas Relacionados

Mundial 2026FIFACésar Arturo RamosKatia Itzel GarcíaFMFmexico-deportes

