Con butacas y césped: así luce el Estadio Azteca a menos de tres meses de su reapertura tras remodelaciones para el Mundial 2026

Gobierno de la CDMX reveló imágenes de los avances en la remodelación del Estadio Azteca (X/ @SOBSECDMX)

A semanas de la esperada reapertura del Estadio Azteca, el gobierno de la Ciudad de México realizó una visita a las instalaciones del nuevo estadio, el cual albergará la inauguración de la Copa Mundial 2026 el próximo 11 de junio. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, encabezó la 3ra reunión del Comité de la CDMX para el Mundial 2026.

Como parte de su reunión con personal de las alcaldías, la mandataria reveló avances del Coloso de Santa Úrsula y compartió una imagen en la que se aprecia que el recinto ya tiene avances importantes para su inauguración en marzo.

El recinto, que adoptará el nombre Estadio Banorte, se prepara para recibir el primer partido inaugural de su historia reciente y consolidarse como el único estadio en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo, un hecho que refuerza su posición en el escenario internacional.

Así se ve el Estadio Azteca tras remodelaciones para el Mundial 2026

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca y sus butacas (X/ @MXESTADIOS)

Fue por medio de redes sociales que la jefa de gobierno reveló detalles de cómo luce actualmente la cancha del Estadio Azteca. Y es que, debido a las maniobras que se realizaron para la construcción de los nuevos vestidores y la butaca, tuvieron que remover el pasto.

Además, otro de los requisitos que tenía que cumplir el inmueble se trata del sistema de drenaje en la cancha y las condiciones del césped; en las últimas semanas las maniobras se han enfocado en estos detalles. Pero, en la imagen revelada ya se puede ver la cancha en verde, por la instalación del césped.

Uno de los cambios más visibles en la remodelación es la profunda renovación de tribunas, que incluye la instalación de nuevos asientos cuya estructura y colores ofrecen una perspectiva diferente a la tradicional imagen del estadio.

Clara Brugada visitó el Estadio Azteca y reveló detalles de cómo luce (X/ @ClaraBrugadaM)

En los recientes registros fotográficos y audiovisuales difundidos por la cuenta oficial del Mundial 2026, se observa que la colocación de las nuevas butacas avanza con rapidez, principalmente en la zona superior de las gradas. En las cabeceras inferiores, ya están instalados los primeros asientos de color rojo, mientras que otras áreas combinan tonalidades blancas y grises, generando un diseño moderno y distintivo.

Clara Brugada recorrió las instalaciones del Estadio Azteca (Jefatura Gobierno CDMX)

Autoridades del Gobierno CDMX recorrieron el Estadio Azteca (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Cuándo abre el Estadio Azteca?

La ceremonia para el estreno de las renovaciones está programada para el 28 de marzo de 2026, con un partido amistoso entre México y Portugal, en lo que será un ensayo general antes del máximo torneo de selecciones, según confirmó la Federación Mexicana de Futbol.

La expectativa desbordada por la inauguración del remodelado Estadio Azteca con el encuentro México vs Portugal, protagonizado por Cristiano Ronaldo, derivó en una venta de boletos marcada por la polémica y la frustración de miles de aficionados, quienes denunciaron dificultades técnicas y una reventa limitada que dejó fuera a la mayoría de interesados.

Revelaron imágenes de cómo lucen las nuevas butacas del Estadio Banorte para el Mundial 2026. Crédito: X/@MexicoCity26

Según cifras difundidas por ESPN, solo se distribuyeron 19 mil 493 boletos para venta al público, pese a que el recinto puede albergar 85 mil personas, lo que generó cuestionamientos a la organización del evento, en la antesala del Mundial 2026.

Al cierre del proceso, Fanki, empresa encargada de la distribución, notificó en sus redes sociales el agotamiento de los accesos poco después de habilitar la plataforma. De este modo, los organizadores reservaron una porción significativa del cupo: 51 mil 206 boletos quedaron bajo control exclusivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y patrocinadores, mientras que 6 mil 300 entradas se asignaron a palcohabientes y 8 mil a plateas, según reveló ESPN.