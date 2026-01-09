América regresará al Estadio Azteca previo al Mundial 2026: revelan fecha y rival para debutar en el Estadio Banorte

América regresará al Estadio Azteca previo al Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Inició la fase final de la remodelación del Estadio Azteca para la Copa Mundial 2026, luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó la fecha y el partido para inaugurar la nueva era del Coloso de Santa Úrsula como el Estadio Banorte, el club América también se perfila para regresar a su casa.

La última vez que jugaron las Águilas en el Azteca fue el 26 de mayo de 2024, cuando se llevaron el título del Clausura 2024 ante Cruz Azul. Desde entonces, el conjunto de Coapa ha tenido que disputar sus partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Pero, con la reapertura del Estadio Azteca, América también está alistando su regreso al recinto tres veces mundialista. Recientemente se dio a conocer la fecha y el rival con el que los azulcremas escribirán un nuevo capítulo de su historia en el nuevo Estadio Banorte.

¿Cuándo regresa el América al Estadio Azteca?

El club América volverá a jugar como local en el Estadio Azteca el viernes 11 de abril de 2026 ( Cuartoscuro)

El club América volverá a jugar como local en el Estadio Azteca el viernes 11 de abril de 2026, cuando enfrente a Cruz Azul en la jornada 14 del torneo Clausura 2026, según reportó David Faitelson en sus redes sociales.

Este encuentro marcará el regreso de las Águilas a su sede tradicional tras una larga etapa en el Estadio Ciudad de los Deportes, debido a las obras de renovación del estadio. A falta de que la Liga MX haga oficial el regreso de las Águilas a Santa Úrsula, el periodista de TUDN aseguró que el clásico joven marcará el retorno del equipo de Emilio Azcárraga al histórico estadio.

Durante la fase regular, el América también disputará partidos clave como local ante Toluca y Atlas, y en caso de clasificar a la liguilla, tendría la posibilidad de jugar encuentros de cuartos de final en el Coloso de Santa Úrsula.

A cuatro meses de la inauguración del Estadio Banorte, avanza la remodelación y colocación de butacas nuevas Crédito: TikTok, new_god11

¿Cuándo abre el Estadio Azteca?

La reapertura oficial del Estadio Azteca, tras su remodelación integral, está programada para el sábado 28 de marzo de 2026, con un partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, partido en el que está prevista la participación de Cristiano Ronaldo, de acuerdo con información de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Gobierno de la Ciudad de México.

La FMF confirmó que tras este encuentro, el Estadio Azteca será entregado a la FIFA para su integración a la Copa Mundial 2026 y, posteriormente, el América recibirá la autorización para usar el recinto en las últimas jornadas del torneo local.

América regresará al Estadio Azteca en este Clausura 2026 (X/ @DavidFaitelson_)

Las obras de remodelación comenzaron en mayo de 2024, con una inversión que supera los dos mil millones de pesos. Los trabajos incluyeron la reubicación de vestidores, instalación de nuevas butacas, tecnología LED, mejoras en conectividad, la creación de un palco de prensa renovado y zonas adicionales para espectadores.

De Estadio Azteca a Estadio Banorte: el recinto tres veces mundialista

El Estadio Azteca fue inaugurado en 1970 para la Copa Mundial de ese año. Su diseño, con palcos, plateas y suites distribuidos en una estructura de concreto y acero, lo consolidó como el recinto más emblemático del país. Ha sido escenario de momentos históricos del fútbol internacional, como las victorias de Pelé en 1970 y Maradona en 1986, y es la sede habitual de la Selección Mexicana. La capacidad oficial actual es de 83 mil 264 espectadores, aunque con su modernización alcanzará la capacidad para 87 mil aficionados.

La FMF confirmó que tras este encuentro, el Estadio Azteca será entregado a la FIFA para su integración a la Copa Mundial 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Durante el Mundial, el estadio llevará el nombre temporal de Estadio Ciudad de México, en cumplimiento de los requisitos de la FIFA para las sedes oficiales. Este recinto es el único en el mundo que ha albergado partidos de tres Copas del Mundo y dos finales del máximo torneo, lo que contribuye a su prestigio internacional.

Las renovaciones del inmueble responden a los estándares técnicos exigidos por la FIFA para eventos internacionales de primer nivel. El Gobierno de la Ciudad de México y la FMF confirmaron que el estadio cumple con los requisitos, lo que asegura la celebración de múltiples encuentros de la Copa Mundial 2026 y refuerza el papel central del Azteca en el fútbol global.