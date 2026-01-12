Estadio Azteca avanza en su remodelación rumbo a la reapertura: así son las nuevas butacas para el Mundial 2026

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (X/ @MexicoCity26)

En menos de tres meses, las puertas del Estadio Azteca reabrirán después de un largo periodo de remodelación para albergar la Copa Mundial 2026. En esta nueva etapa, el recinto llevará el nombre de Estadio Banorte y se convertirá en la sede que ha albergado tres ediciones mundialistas en su historia.

Uno de los cambios más importantes que tuvo el Coloso de Santa Úrsula es la distribución de butacas y la creación de nuevas gradas para ampliar la capacidad de fanáticos, y es que la icónica imagen del escudo del club América fue removida para la instalación de los nuevos asientos y colores que le darán otra perspectiva.

Recientemente, en redes sociales fueron compartidas imágenes de cómo avanza la remodelación y la colocación de las nuevas butacas del Estadio Azteca. Y uno de los elementos a destacar es que ahora los asientos llevará el nombre del patrocinador “Banorte”.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para su reapertura

Revelaron imágenes de cómo lucen las nuevas butacas del Estadio Banorte para el Mundial 2026. Crédito: X/@MexicoCity26

La cuenta oficial del Mundial 2026 compartió un video e imágenes de cómo avanza la obra en la zona de gradas, pues debido a la proximidad de la fecha para su inauguración, los trabajos entraron en su fase final para entregar las instalaciones de la sede mundialista.

Se puede apreciar que están instalando asientos de color predominantemente rojo, pero también están combinando con asientos blancos y grises. Según con la cuenta @MXESTADIOS, las secciones cercanas a la cancha llevarán el nombre del nuevo estadio. Pero, esta modificación será temporal pues durante el Mundial 2026 deberán retirar imágenes comerciales.

Inicia instalación del césped para el Estadio Azteca

A pocas semanas de recibir el partido inaugural del Mundial 2026, el Estadio Azteca ya presenta un aspecto renovado y avances tangibles en su remodelación. La instalación del nuevo césped híbrido y la modernización de tribunas posicionan al recinto como el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, lo que refuerza su prestigio internacional.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca y sus butacas (X/ @MXESTADIOS)

La fecha de reapertura está prevista para el 28 de marzo de 2026, con un encuentro amistoso entre México y Portugal que servirá como ensayo general antes del magno evento, según confirmó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En las recientes imágenes difundidas se observa que la cancha, tras meses de trabajos de drenaje y adecuación de la base, comienza a recuperar su tradicional tono verde. Las obras avanzan tanto en el terreno de juego como en la grada, donde la colocación de las nuevas butacas muestra un progreso notable: en la sección superior, las instalaciones están cerca de concluir, y en las cabeceras inferiores ya se han colocado los primeros asientos rojos. Las tribunas renovadas constituyen uno de los cambios estructurales más destacados del recinto.

Así lucen las nuevas butacas del Estadio Azteca (X/ @MexicoCity26)

El Coloso de Santa Úrsula, como también es conocido el estadio, prepara ajustes adicionales para cumplir con los estándares que exige la FIFA. Además del césped, la remodelación considera la instalación de pantallas gigantes y nuevos sistemas de iluminación, pensados para ofrecer una experiencia visual mejorada a los miles de asistentes esperados.