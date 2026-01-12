México Deportes

Estadio Azteca avanza en su remodelación rumbo a la reapertura: así son las nuevas butacas para el Mundial 2026

El recinto abrirá sus puertas al público con un partido amistoso entre México y Portugal en marzo

Guardar
Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (X/ @MexicoCity26)

En menos de tres meses, las puertas del Estadio Azteca reabrirán después de un largo periodo de remodelación para albergar la Copa Mundial 2026. En esta nueva etapa, el recinto llevará el nombre de Estadio Banorte y se convertirá en la sede que ha albergado tres ediciones mundialistas en su historia.

Uno de los cambios más importantes que tuvo el Coloso de Santa Úrsula es la distribución de butacas y la creación de nuevas gradas para ampliar la capacidad de fanáticos, y es que la icónica imagen del escudo del club América fue removida para la instalación de los nuevos asientos y colores que le darán otra perspectiva.

Recientemente, en redes sociales fueron compartidas imágenes de cómo avanza la remodelación y la colocación de las nuevas butacas del Estadio Azteca. Y uno de los elementos a destacar es que ahora los asientos llevará el nombre del patrocinador “Banorte”.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para su reapertura

Revelaron imágenes de cómo lucen las nuevas butacas del Estadio Banorte para el Mundial 2026. Crédito: X/@MexicoCity26

La cuenta oficial del Mundial 2026 compartió un video e imágenes de cómo avanza la obra en la zona de gradas, pues debido a la proximidad de la fecha para su inauguración, los trabajos entraron en su fase final para entregar las instalaciones de la sede mundialista.

Se puede apreciar que están instalando asientos de color predominantemente rojo, pero también están combinando con asientos blancos y grises. Según con la cuenta @MXESTADIOS, las secciones cercanas a la cancha llevarán el nombre del nuevo estadio. Pero, esta modificación será temporal pues durante el Mundial 2026 deberán retirar imágenes comerciales.

Inicia instalación del césped para el Estadio Azteca

A pocas semanas de recibir el partido inaugural del Mundial 2026, el Estadio Azteca ya presenta un aspecto renovado y avances tangibles en su remodelación. La instalación del nuevo césped híbrido y la modernización de tribunas posicionan al recinto como el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, lo que refuerza su prestigio internacional.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca y sus butacas (X/ @MXESTADIOS)

La fecha de reapertura está prevista para el 28 de marzo de 2026, con un encuentro amistoso entre México y Portugal que servirá como ensayo general antes del magno evento, según confirmó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En las recientes imágenes difundidas se observa que la cancha, tras meses de trabajos de drenaje y adecuación de la base, comienza a recuperar su tradicional tono verde. Las obras avanzan tanto en el terreno de juego como en la grada, donde la colocación de las nuevas butacas muestra un progreso notable: en la sección superior, las instalaciones están cerca de concluir, y en las cabeceras inferiores ya se han colocado los primeros asientos rojos. Las tribunas renovadas constituyen uno de los cambios estructurales más destacados del recinto.

Así lucen las nuevas butacas
Así lucen las nuevas butacas del Estadio Azteca (X/ @MexicoCity26)

El Coloso de Santa Úrsula, como también es conocido el estadio, prepara ajustes adicionales para cumplir con los estándares que exige la FIFA. Además del césped, la remodelación considera la instalación de pantallas gigantes y nuevos sistemas de iluminación, pensados para ofrecer una experiencia visual mejorada a los miles de asistentes esperados.

Temas Relacionados

Estadio AztecaMundial 2026Estadio BanorteFIFAmexico-deportes

Más Noticias

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

El delantero no entra en planes del San Diego FC, por lo que se ve obligado a buscar un nuevo club para la temporada 2026

Chucky Lozano a Pumas: qué

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

El delantero naturalizado mexicano se perfila para representar al Tri en la justa, pero querría abandonar el país una vez que pase la copa

¿Solo por el Mundial? Berterame

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

La jugadora de las Águilas mostró en sus redes sociales el golpe que la podría dejar fuera de la temporada por algunos partidos y que no fue sancionado

Scarlett Camberos se queja del

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Marruecos, Nigeria, Egipto y Senegal compiten por un lugar en la gran final

Semifinales Copa Africana de Naciones:

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza

Las personas que se encontraban en el lugar intentaron frenar la agresión para evitar mayores daños

Captan en video ataque contra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch informó los

Omar García Harfuch informó los resultados en materia de Seguridad que el Plan Michoacán ha generado hasta el 8 de enero

Detienen a mexicana en la frontera con más de medio millón de dólares en cocaína

Esto dijo Harfuch sobre de la relación de seguridad entre México y EEUU

Omar García Harfuch habló sobre los recientes videos de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya en Michoacán

Dos detenidos más por el asesinato de Carlos Manzo: el RP del edil y un taxista

ENTRETENIMIENTO

Thalía comparte emotivo encuentro con

Thalía comparte emotivo encuentro con Yuri: “Una amiga que ama a Jesús”

Por líos legales, Paulina Rubio vende ‘Ananda’, su emblemática mansión en Miami y se muda a casa más modesta

Carlos Rivera despide a Yeison Jiménez y lamenta que no pudieron lanzar canción: “Nos quedó pendiente”

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

DEPORTES

Chucky Lozano a Pumas: qué

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza