Tabla general de la Liga MX: así quedó tras la Jornada 1 del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzó con resultados inesperados. Necaxa se ubicó como líder de la tabla general tras vencer 3-1 a Santos Laguna en la Comarca Lagunera, seguido por Chivas de Guadalajara, que superó 2-0 a Pachuca en el Estadio Akron.
Junto a ellos, Juárez, Tigres, León, Toluca y Atlas lograron sumar tres puntos en la fecha inaugural; la diferencia de goles determinó el orden en la clasificación.
América igualó sin goles ante Tijuana en el Estadio Caliente y Pumas UNAM empató 1-1 frente a Querétaro en Ciudad Universitaria, mientras que Cruz Azul cayó en su visita a León.
Los equipos que no lograron sumar en su debut fueron Cruz Azul, Atlético de San Luis, Mazatlán, Puebla, Monterrey, Santos Laguna y Pachuca.
Entre los protagonistas individuales, Marcelo Flores, delantero de Tigres, encabezó la tabla de goleadores tras anotar dos veces en la victoria sobre Atlético de San Luis. Armando González destacó en el regreso de Chivas con su gol ante Pachuca. En Juárez, Pedro Caixinha debutó como técnico con triunfo, gracias a los goles de Francisco Nevárez y Denzell García frente a Mazatlán; Facundo Almada descontó para los locales.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones?
La tabla de posiciones quedó así tras la primera fecha:
1. Necaxa | 3 puntos | +2
2. Guadalajara | 3 puntos | +2
3. Juárez | 3 puntos | +1
4. León | 3 puntos | +1
5. Tigres | 3 puntos | +1
6. Toluca | 3 puntos | +1
7. Atlas | 3 puntos | +1
8. Pumas UNAM | 1 punto | 0
9. Querétaro | 1 punto | 0
10. América | 1 punto | 0
11. Tijuana | 1 punto | 0
12. Atlético de San Luis | 0 puntos | -1
13. Mazatlán FC | 0 puntos | -1
14. Cruz Azul | 0 puntos | -1
15. Puebla | 0 puntos | -1
16. Monterrey | 0 puntos | -1
17. Santos Laguna | 0 puntos | -2
18. Pachuca | 0 puntos | -2
La diferencia de goles resultó determinante para definir posiciones entre los equipos con la misma cantidad de puntos.
Tabla de goleadores tras la Jornada 1
- Marcelo Flores (Tigres) – 2 goles
- Armando González (Chivas) – 1 gol
- Daniel Aguirre (Chivas) - 1 gol
- Ismael Díaz (León) - 1 gol
- Bryan colula (León) - 1 gol
- Julián Carranza (Necaxa) – 1 gol
- Julián Badaloni (Necaxa) - 1 gol
- Agustín Olveros (Necaxa) - 1 gol
- Uros Djurdjevic (Atlas) – 1 gol
- Denzell García (Juárez) – 1 gol
- Facundo Almada (Mazatlán) – 1 gol
- Francisco Javier Nevárez (Juárez) – 1 gol
- Helinho (Toluca) - 1 gol
- Adalberto Carrasquilla (Pumas) - 1 gol
- Mateo Coronel (Pachuca) - 1 gol
- Joao Pedro Geraldino dos Santos (Atl. San Luis) - 1 gol
Jornada 2 de la Liga MX
La siguiente jornada se disputará a mitad de semana, con partidos que medirán a equipos ganadores entre sí y a conjuntos que buscan recuperar terreno tras su debut sin puntos. El calendario de la Jornada 2 es el siguiente:
- Puebla vs. Mazatlán
- Pachuca vs. León
- Necaxa vs. Monterrey
- Juárez vs. Chivas
- Cruz Azul vs. Atlas
- América vs. Atlético de San Luis
- Querétaro vs. Tijuana
- Toluca vs. Santos Laguna
- Tigres vs. Pumas UNAM