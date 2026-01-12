Tabla general de la Liga MX: así quedó tras la Jornada 1 del Clausura 2026

Así quedó la tabla general tras la jornada 1 de la Liga MX. (Infobae)

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzó con resultados inesperados. Necaxa se ubicó como líder de la tabla general tras vencer 3-1 a Santos Laguna en la Comarca Lagunera, seguido por Chivas de Guadalajara, que superó 2-0 a Pachuca en el Estadio Akron.

Junto a ellos, Juárez, Tigres, León, Toluca y Atlas lograron sumar tres puntos en la fecha inaugural; la diferencia de goles determinó el orden en la clasificación.

América igualó sin goles ante Tijuana en el Estadio Caliente y Pumas UNAM empató 1-1 frente a Querétaro en Ciudad Universitaria, mientras que Cruz Azul cayó en su visita a León.

Salvador Reyes (d), de León, disputa un balón con Jorge Sánchez, de Cruz Azul, en un partido por la jornada 1 de la Liga MX en el estadio León en Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez

Los equipos que no lograron sumar en su debut fueron Cruz Azul, Atlético de San Luis, Mazatlán, Puebla, Monterrey, Santos Laguna y Pachuca.

Entre los protagonistas individuales, Marcelo Flores, delantero de Tigres, encabezó la tabla de goleadores tras anotar dos veces en la victoria sobre Atlético de San Luis. Armando González destacó en el regreso de Chivas con su gol ante Pachuca. En Juárez, Pedro Caixinha debutó como técnico con triunfo, gracias a los goles de Francisco Nevárez y Denzell García frente a Mazatlán; Facundo Almada descontó para los locales.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Queretaro - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - January 11, 2026 Queretaro's Santiago Homenchenko in action REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

La tabla de posiciones quedó así tras la primera fecha:

1. Necaxa | 3 puntos | +2

2. Guadalajara | 3 puntos | +2

3. Juárez | 3 puntos | +1

4. León | 3 puntos | +1

5. Tigres | 3 puntos | +1

6. Toluca | 3 puntos | +1

7. Atlas | 3 puntos | +1

8. Pumas UNAM | 1 punto | 0

9. Querétaro | 1 punto | 0

10. América | 1 punto | 0

11. Tijuana | 1 punto | 0

12. Atlético de San Luis | 0 puntos | -1

13. Mazatlán FC | 0 puntos | -1

14. Cruz Azul | 0 puntos | -1

15. Puebla | 0 puntos | -1

16. Monterrey | 0 puntos | -1

17. Santos Laguna | 0 puntos | -2

18. Pachuca | 0 puntos | -2

La diferencia de goles resultó determinante para definir posiciones entre los equipos con la misma cantidad de puntos.

Tabla de goleadores tras la Jornada 1

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Toluca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - January 10, 2026 Toluca's Santiago Simon in action with Monterrey's Fidel Ambriz REUTERS/Daniel Becerril

Marcelo Flores (Tigres) – 2 goles

Armando González (Chivas) – 1 gol

Daniel Aguirre (Chivas) - 1 gol

Ismael Díaz (León) - 1 gol

Bryan colula (León) - 1 gol

Julián Carranza (Necaxa) – 1 gol

Julián Badaloni (Necaxa) - 1 gol

Agustín Olveros (Necaxa) - 1 gol

Uros Djurdjevic (Atlas) – 1 gol

Denzell García (Juárez) – 1 gol

Facundo Almada (Mazatlán) – 1 gol

Francisco Javier Nevárez (Juárez) – 1 gol

Helinho (Toluca) - 1 gol

Adalberto Carrasquilla (Pumas) - 1 gol

Mateo Coronel (Pachuca) - 1 gol

Joao Pedro Geraldino dos Santos (Atl. San Luis) - 1 gol

Jornada 2 de la Liga MX

La siguiente jornada se disputará a mitad de semana, con partidos que medirán a equipos ganadores entre sí y a conjuntos que buscan recuperar terreno tras su debut sin puntos. El calendario de la Jornada 2 es el siguiente:

Puebla vs. Mazatlán

Pachuca vs. León

Necaxa vs. Monterrey

Juárez vs. Chivas

Cruz Azul vs. Atlas

América vs. Atlético de San Luis

Querétaro vs. Tijuana

Toluca vs. Santos Laguna

Tigres vs. Pumas UNAM