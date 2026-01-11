México Deportes

NFL Fan Race 2026 en CDMX: Conoce todo lo que debes saber rumbo a la carrera

Como ya es una tradición desde hace algunos años, la Ciudad de México tendrá una carrera con temática del Super Bowl

Guardar
Como ya es una tradición
Como ya es una tradición desde hace algunos años, la Ciudad de México tendrá una carrera con temática del Super Bowl. (AP Foto/Rebecca Blackwell, File)

La NFL en México, con el respaldo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, presentó oficialmente la convocatoria para la Super Bowl LX Fan Race MX, un evento que congregará a miles de apasionados del futbol americano y el running en la capital.

La carrera está programada para llevarse a cabo el domingo 8 de febrero de 2026, coincidiendo con el fin de semana del Super Bowl, en una celebración que marcará la culminación de una gran temporada dentro de los emparrillados.

Cuál será el recorrido de la carrera

La carrera comenzará y terminará
La carrera comenzará y terminará en Paseo de la Reforma. (Crédito: Cuartoscuro)

La carrera tendrá como salida y meta en Paseo de la Reforma, frente a la Estela de Luz, con un arranque programado a las 7:00 horas.

El evento se correrá el domingo 8 de febrero de 2026 sobre un recorrido totalmente plano por una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México.

Los participantes podrán competir en las ramas femenil y varonil en distancias de 5K y 10K, además de una caminata recreativa de 2.5 kilómetros accesible desde los 12 años.

Todas las categorías serán libres, permitiendo que amateurs y corredores experimentados convivan en un ambiente festivo y familiar impulsado por la pasión al futbol americano.

El recorrido contará con zonas de hidratación, seguridad vial, servicio médico y apoyo del programa Centinelas, garantizando una experiencia segura para todos los participantes.

Inscripción para el evento

Aquellos corredores que participen en
Aquellos corredores que participen en la carrera, recibirán su número con playera y medalla conmemorativa del evento. (David Banks-Imagn Images)

Aquellos corredores que deseen participar en la carrera, tienen hasta el 5 de febrero para poder inscribirse y lo podrán hacer a través del sitio oficial de NFL Fan Race o AS Deporte con un costo de 650 pesos más cargos por servicio.

Sin embargo, deben apurarse a inscribirse, ya que al momento de escribir esta nota quedan pocos cupos disponibles.

Los participantes recibirán su kit de la carrera, el cual incluirá lo siguiente: playera conmemorativa, número de corredor, morral, cronometraje con chip, medalla al cruzar la meta, certificado de tiempo y fotografía oficial del evento.

Cómo funcionará el cronometraje

Cada uno de los corredores
Cada uno de los corredores tendrá un chip integrado a sus números. (Splits adidas México)

El cronometraje se realizará mediante un chip integrado al número de participante, con los resultados disponibles en tiempo real el mismo día del evento a partir de las 15:00 horas.

La ceremonia de premiación está programada para las 8:30 horas, donde se entregarán trofeos a los tres primeros lugares absolutos en 5K y 10K, tanto en rama femenil como varonil.

El evento se llevará a cabo bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, con un tiempo límite de 80 minutos para completar las distancias.

Temas Relacionados

NFL Fan Race 2026RunningFutbol americanoSuper BowlCiudad de MéxicoPaseo de la Reformamexico-deportes

Más Noticias

Quién es Sophía Henríquez la reportera que se tatuó a Alexis Vega tras ganar el doblete en la Liga MX

Este acto generó diversas reacciones entre los fanáticos del fútbol mexicano pues es un retrato que llevará con ella por siempre

Quién es Sophía Henríquez la

Así se vivió el debut de Cruz Azul Femenil en el Estadio Centenario de Cuernavaca

El encuentro entre la Máquina y Chivas terminó sin anotaciones, en lo que fue una gran entrada para el primer juego del cuadro celeste en este recinto

Así se vivió el debut

Vicente Sánchez lanza misteriosa frase en redes y fanáticos aseguran que es una ‘pedrada’ a Cruz Azul

Seguidores de la Máquina han externado en diversas ocasiones su enojo contra la directiva por no haber retenido a al exentrenador

Vicente Sánchez lanza misteriosa frase

Chivas debuta con victoria en el Clausura 2026

Armando “La Hormiga” González marcó su primer gol del torneo y le dio el triunfo al Guadalajara

Chivas debuta con victoria en

Final de la Supercopa de España, qué futbolistas mexicanos han jugado en el Real Madrid y el Barcelona

A lo largo de la historia, varios jugadores en México han vestido la camiseta de los dos equipos más importantes de España

Final de la Supercopa de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hermano de dirigente del PRI

Hermano de dirigente del PRI sobrevive a ataque armado en Michoacán l VIDEO

Ataques en Guanajuato dejan 6 muertos, entre ellos 2 menores

Golpe al CJNG: Marina localizó y destruyó cerca de 800 toneladas de amapola en Nayarit

Asesinaron a Karla Hillary de 19 años, en Toluca, dejaron un mensaje junto al cuerpo

Dos policías fueron emboscados y asesinados en Zamora, Michoacán, uno más quedó herido

ENTRETENIMIENTO

Nueva versión de Pinocho rusa

Nueva versión de Pinocho rusa pone en la mira a la de Guillermo del Toro: críticas y comparaciones se hacen virales

Fernando del Rincón deja noticiero en CNN tras enfermar gravemente por “virus brutal” contraído en México

Historias que perduran: las telenovelas que siguen marcando generaciones en 2026

Yeison Jiménez mostró admiración por México y su música

Actor ganador del Premio Ariel 2025 es captado en un albergue de Tepito en la CDMX

DEPORTES

Quién es Sophía Henríquez la

Quién es Sophía Henríquez la reportera que se tatuó a Alexis Vega tras ganar el doblete en la Liga MX

Así se vivió el debut de Cruz Azul Femenil en el Estadio Centenario de Cuernavaca

Vicente Sánchez lanza misteriosa frase en redes y fanáticos aseguran que es una ‘pedrada’ a Cruz Azul

Chivas debuta con victoria en el Clausura 2026

Final de la Supercopa de España, qué futbolistas mexicanos han jugado en el Real Madrid y el Barcelona