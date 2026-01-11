NFL Fan Race 2026 en CDMX: Conoce todo lo que debes saber rumbo a la carrera

Como ya es una tradición desde hace algunos años, la Ciudad de México tendrá una carrera con temática del Super Bowl. (AP Foto/Rebecca Blackwell, File)

La NFL en México, con el respaldo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, presentó oficialmente la convocatoria para la Super Bowl LX Fan Race MX, un evento que congregará a miles de apasionados del futbol americano y el running en la capital.

La carrera está programada para llevarse a cabo el domingo 8 de febrero de 2026, coincidiendo con el fin de semana del Super Bowl, en una celebración que marcará la culminación de una gran temporada dentro de los emparrillados.

Cuál será el recorrido de la carrera

La carrera comenzará y terminará en Paseo de la Reforma. (Crédito: Cuartoscuro)

La carrera tendrá como salida y meta en Paseo de la Reforma, frente a la Estela de Luz, con un arranque programado a las 7:00 horas.

El evento se correrá el domingo 8 de febrero de 2026 sobre un recorrido totalmente plano por una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México.

Los participantes podrán competir en las ramas femenil y varonil en distancias de 5K y 10K, además de una caminata recreativa de 2.5 kilómetros accesible desde los 12 años.

Todas las categorías serán libres, permitiendo que amateurs y corredores experimentados convivan en un ambiente festivo y familiar impulsado por la pasión al futbol americano.

El recorrido contará con zonas de hidratación, seguridad vial, servicio médico y apoyo del programa Centinelas, garantizando una experiencia segura para todos los participantes.

Inscripción para el evento

Aquellos corredores que participen en la carrera, recibirán su número con playera y medalla conmemorativa del evento. (David Banks-Imagn Images)

Aquellos corredores que deseen participar en la carrera, tienen hasta el 5 de febrero para poder inscribirse y lo podrán hacer a través del sitio oficial de NFL Fan Race o AS Deporte con un costo de 650 pesos más cargos por servicio.

Sin embargo, deben apurarse a inscribirse, ya que al momento de escribir esta nota quedan pocos cupos disponibles.

Los participantes recibirán su kit de la carrera, el cual incluirá lo siguiente: playera conmemorativa, número de corredor, morral, cronometraje con chip, medalla al cruzar la meta, certificado de tiempo y fotografía oficial del evento.

Cómo funcionará el cronometraje

Cada uno de los corredores tendrá un chip integrado a sus números. (Splits adidas México)

El cronometraje se realizará mediante un chip integrado al número de participante, con los resultados disponibles en tiempo real el mismo día del evento a partir de las 15:00 horas.

La ceremonia de premiación está programada para las 8:30 horas, donde se entregarán trofeos a los tres primeros lugares absolutos en 5K y 10K, tanto en rama femenil como varonil.

El evento se llevará a cabo bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, con un tiempo límite de 80 minutos para completar las distancias.