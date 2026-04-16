Hellripper regresa a México: fecha, boletos y todo sobre la primera vez de la banda escocesa de metal en CDMX

Su actuación estará acompañada por exponentes del heavy y thrash local. (Warlab)

La banda escocesa de Blackened Speed Metal Hellripper anuncia su primer concierto en la Ciudad de México el jueves 14 de mayo de 2026 en el Foro Hilvana. El grupo, encabezado por James McBain, suma este show a su agenda tras destacar en Leó, Guanajuato en 2024 y consolidar su presencia en la escena internacional.

El evento marca el debut de Hellripper en la capital mexicana. La cita incluye un repaso por los temas de sus discos más reconocidos, entre ellos ‘Coagulating Darkness’ de 2017 y ‘Warlocks Grim & Withered Hags’ de 2023. Este año, la banda presenta su nuevo álbum ‘Coronach’, el primero editado bajo el sello Century Media.

Después de consolidarse en escenarios internacionales, Hellripper anuncia su primera fecha en la capital mexicana. El evento suma talento nacional con Voltax y Phantom. (WarLab)

Bandas mexicanas acompañan el debut de Hellripper en CDMX

El cartel suma presencia nacional con Voltax de la Ciudad de México y Phantom de Guadalajara. Ambas agrupaciones representan la fuerza del Heavy, Speed y Thrash mexicano. La organización del evento recae en WarLab, productora especializada en espectáculos de metal, hardcore y punk, con una apuesta por lo underground y la diversidad de propuestas internacionales.

De esta manera el show integra a tres exponentes de distintas regiones. Hellripper llega como una de las figuras más ovacionadas en festivales recientes. Voltax, con una trayectoria sólida en el circuito local, se suma al cartel con Phantom, banda reconocida en el occidente del país.

La banda escocesa Hellripper confirma su primer concierto en la Ciudad de México este mayo, tras su exitoso paso por el Candelabrum Metal Fest en León. El show contará con invitados nacionales y boletos a la venta en línea y puntos físicos.

Boletos y puntos de venta

Los boletos para el concierto de Hellripper en la Ciudad de México ya pueden adquirirse en diversas modalidades. La venta en línea está disponible a través de la boletera Arema.mx. Para quienes prefieren el formato físico, existen puntos establecidos sin cargo adicional: Hellfire Prods con Richard los sábados en el Chopo, Grindestroy en Dr. Valenzuela 48 en la colonia Doctores, Necrosis Metal Store en Plaza San Cosme locales 73 y 36, y la taquilla del Foro Hilvana.

Zonas y costos:

Preventa: 600 pesos

General: 700 pesos (día del evento)

Hellripper surge en Escocia en 2014 bajo el liderazgo de James McBain. El proyecto toma elementos del black metal y la velocidad del speed/thrash clásico. A lo largo de su discografía, la banda destaca por la energía y agresividad de sus presentaciones en vivo. En 2024, Hellripper visitó México por primera vez como parte del Candelabrum Metal Fest en León, Guanajuato, donde obtiene una recepción favorable del público local. Desde entonces, el grupo amplía su base de seguidores en América Latina, consolidándose como referente de su género.

Las influencias musicales de Hellripper abarcan distintas vertientes del metal y el punk. Entre las bandas que la agrupación cita como referencia se encuentran exponentes del black metal como Venom y Darkthrone, así como figuras del thrash metal, entre ellas Megadeth, Metallica y Sabbat. El sonido de Hellripper también incorpora elementos del punk, con influencias directas de grupos como Motörhead y Anti-Cimex.