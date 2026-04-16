México

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio

Antes del lanzamiento del polémico videoclip, Nodal anticipó el nuevo tema con una fotografía en la que aparecen él y su esposa

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Ángela Aguilar
Ángela Aguilar se deslindó de la polémica dando “me gusta” al comunicado oficial y eliminando cualquier referencia personal a “Un Vals” en sus perfiles digitales. (@nodal / Ángela Aguilar)

Tras la publicación de “Un Vals”, el nuevo sencillo de Christian Nodal, la atención se centró en Ángela Aguilar ante la posible dedicatoria de la canción y el revuelo que provocó su videoclip. El lanzamiento oficial ocurrió días después de que ambos compartieran en redes sociales una imagen bajo la lluvia y un breve adelanto en video, donde aparecían juntos. La portada del sencillo mostró dos anillos de boda y un anillo de compromiso, detalle que alimentó las especulaciones sobre el enlace matrimonial entre los músicos.

Horas antes de la publicación oficial, Nodal anticipó el estreno con un mensaje en el que aseguró: “Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”. El mensaje estuvo acompañado de un emoji de anillo de compromiso y de la fotografía que después Aguilar reposteó en su cuenta de Instagram, reacción que reforzó los rumores sobre el contenido personal del tema. El videoclip, publicado en TikTok como colaboración conjunta, apareció simultáneamente en los perfiles de ambos.

Ángela Aguilar
El estreno de “Un Vals” por Christian Nodal desató especulaciones sobre una dedicatoria a Ángela Aguilar, quien reaccionó eliminando publicaciones y permaneciendo alejada de la polémica en redes sociales. (@nodal)

No obstante, la situación se modificó con rapidez. Tras el estreno de la canción y el video, usuarios de redes sociales detectaron similitudes de la modelo que lo protagoniza con Cazzu, exesposa de Nodal, y con Ángela Aguilar. Lo que generó una ola de comentarios y comparaciones. Como respuesta, Ángela eliminó el reposteo y su comentario en Instagram, además de desactivar la colaboración conjunta en TikTok. Además de que permaneció sin comentar los fragmentos del video donde aparece Dagna Mata en el perfil de Christian, quien participó en el videoclip.

El 15 de abril, la familia Aguilar difundió un comunicado oficial en sus redes sociales. El mensaje pidió detener la difusión de versiones que pretendían vincular a la artista con la polémica alrededor del video. El documento, firmado por Prensa Los Aguilar, declaró: “Ángela continuará concentrada en: su música, su carrera y su paz personal”.

Ángela Aguilar
Tras la controversia generada por comparaciones en redes sociales entre Ángela Aguilar y Cazzu, la familia Aguilar emitió un comunicado para pedir respeto y aclarar la postura de la cantante. (@prensaaguilarof)

“En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde. Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carece de sustento”, se lee.

La reacción oficial fue aprobada por Ángela Aguilar con un “me gusta” en la publicación. Mientras que su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, compartió el comunicado en sus historias de Instagram y el resto de la familia no ha realizado comentarios públicos hasta el momento.

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