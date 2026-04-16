Laura Zapata responde a Kunno y habla sobre la posible demanda por difamación tras La Casa de los Famosos

Las palabras del influencer durante una transmisión en vivo generaron críticas y reacciones inmediatas en redes sociales. (Captura de pantalla @bruni_dom)

Tras casi tres meses sin contacto con el exterior, Laura Zapata descubrió en las últimas horas la magnitud de las acusaciones formuladas en su contra por el influencer Kunno. Al recuperar su celular tras salir de La Casa de los Famosos, la actriz supo que su equipo legal analiza una demanda por daño moral y difamación, luego de que el amigo de Ángela Aguilar sugiriera en televisión nacional que el secuestro sufrido por Zapata en 2002 fue un “autosecuestro”.

El abogado Alfredo Rentería, representante de la actriz, a finales de marzo confirmó a medios que ya comenzaron los trámites legales necesarios. “Ya se iniciaron los trámites legales necesarios, ya que estamos hablando de un daño moral y difamación hacia la señora Zapata, que si recordamos antecedentes, ganó el caso contra Manuela Vila Camacho por estos mismos comentarios”, explicó Rentería. El antecedente legal y la exposición pública del caso marcan una diferencia en la estrategia de la defensa de Laura Zapata.

El equipo legal de Laura Zapata analiza emprender acciones contra Kunno tras las declaraciones sobre el secuestro de la actriz en 2002. (Crédito: cuartooscuro / RS)

Todo habría iniciado durante una gala de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo, cuando Kunno mencionó en vivo: “La señorita hermana de Thalía, ‘autosecuestros’... O sea, después de los comentarios tan desafortunados que hizo el día de ayer, todavía va y le avienta metal a Divo pero no pasa nada porque es una señora de la tercera edad”. Las palabras del influencer provocaron una reacción inmediata en redes sociales y en el entorno de la actriz, con llamados públicos a que se tomen medidas legales.

Sergio Mayer, quien compartió escenario con Zapata, opinó durante la transmisión: “Ojalá Laura demande a Kunno por lo que dijo. Créanme que lo van a demandar. No tengo duda que lo van a demandar por daño moral. Así que yo espero que Kunno tenga muy buenos abogados”.

La polémica se desató cuando Kunno sugirió que el secuestro de Laura Zapata fue un “autosecuestro”, lo que generó críticas y posibles repercusiones legales. (@JoyRoseCo)

Laura Zapata rompe el silencio tras salir del reality

En entrevista, Laura Zapata respondió a la pregunta sobre la posible demanda: “Definitivamente él cometió un error muy grave, que es acusarme de ser de un secuestro, una situación legal que está definitivamente hace muchos años solucionada”.

La actriz aseguró que desconocía el alcance de la controversia hasta recuperar su celular: “Yo recibí mi teléfono a las doce y media de la noche y no he dormido ni un minuto por estarme enterando de lo que sucedía afuera”.

Antes de finalizar la charla, la villana de las telenovelas mexicanas lanzó un mensaje directo al influencer: “Que se cuide”.