EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

Documentos judiciales en la Corte del Distrito Norte de Illinois muestran que los expedientes de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar fueron reasignados a la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lleva otros casos ligados a Los Chapitos. (DEA)

La justicia de Estados Unidos estaría preparándose para la posible captura o entrega de los hermanos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción conocida como Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

El periodista Arturo Ángel reveló que diversos elementos judiciales, operativos y diplomáticos han coincidido en las últimas semanas, configurando un escenario inusual alrededor del caso de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En conjunto, estos cuatro indicios —poco frecuentes en casos de alto perfil— apuntan a que su captura o entrega podría estar más cerca que nunca.

En paralelo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México han reiterado la recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los Guzmán Salazar.

Las señales

Los hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán desafiaron las advertencias del CJNG (Foto: archivo)

La primera señal es un movimiento clave en la Corte del Distrito Norte de Illinois. El periodista Arturo Ángel revisó documentos oficiales que muestran que, el 6 de abril, la jueza presidenta Virginia M. Kendall firmó una orden para que las acusaciones contra Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar quedaran bajo la jurisdicción de la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lleva también los casos de sus hermanastros, Ovidio y Joaquín Guzmán López.

La segunda señal está en el cambio de estatus dentro del sistema judicial. Esto ocurrió de igual forma el 6 de abril, luego de que ambos dejaran de ser considerados prófugos, como si ya estuvieran detenidos o en proceso de entrega. Aunque dos días después la corte corrigió el registro y volvió a marcarlos como fugitivos, la reasignación de los expedientes se mantuvo.

Los Chapitos es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

La tercera señal es que el tribunal no solo dejó listo el proceso, sino que mantiene el caso activo y prioritario en la agenda de la jueza Sharon Johnson Coleman. Esto permite que, en cuanto Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar sean detenidos o se entreguen, comparezcan sin demoras.

Finalmente como cuarto punto, al escenario se suma que Ovidio y Joaquín Guzmán López ya se declararon culpables y están negociando acuerdos con los fiscales para convertirse en testigos colaboradores.

Ya hay fechas marcadas para sus sentencias: la de Joaquín está prevista para el 1 de junio, y la de Ovidio para el 27 de julio. La cercanía de estas audiencias aumenta la presión sobre sus medios hermanos, pues el cierre de estos procesos podría acelerar operativos o nuevas acciones judiciales en su contra.

“Estados Unidos está cerca de lograr la detención o entrega voluntaria de los líderes de Los Chapitos, entre ellos Iván Guzmán Salazar, el pez gordo gordo del Cártel de Sinaloa”, escribió el periodista en sus redes.

¿De qué se acusa a Los Chapitos?

El Cártel de Sinaloa se ha reconfigurado en los últimos años. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Estados Unidos acusa a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar de encabezar una estructura criminal dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Ambos son señalados como líderes de la facción conocida como Los Chapitos, considerada una de las ramas más activas del Cártel de Sinaloa.

Los expedientes presentados en cortes federales de Nueva York, Illinois y California los acusan de participar en una empresa criminal continua, conspirar para importar y distribuir fentanilo, así como de fabricar y comercializar grandes volúmenes de drogas sintéticas y naturales. También enfrentan cargos por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, además de conspiración para lavar dinero de procedencia ilícita.

Las autoridades estadounidenses consideran a Iván Archivaldo como el principal responsable de coordinar la operación de tráfico de fentanilo más grande y violenta detectada en los últimos años. Jesús Alfredo, por su parte, fue el primero de los hijos de “El Chapo” en enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos, desde 2009.