México

Javier Ceriani revela que el mánager de Christian Nodal responsabiliza a Jaime González por escándalo de “Un Vals”

La renovación de los derechos sobre la marca Christian Nodal por parte de su padre agudiza las tensiones familiares y desata especulaciones sobre el control de la carrera del cantante

Guardar
Christian Nodal
La renovación de los derechos sobre la marca Christian Nodal por parte de su padre agudiza las tensiones familiares y desata especulaciones sobre el control de la carrera del cantante. (@nodal)

El entorno de Christian Nodal enfrenta una disputa interna luego de la difusión de un supuesto documento del IMPI en el que el padre del cantante habría renovado los derechos sobre el nombre y la marca de su hijo. La controversia se intensificó tras las declaraciones de Javier Ceriani, quien aseguró que el mánager de Nodal estaría señalando a Jaime González, padre del artista, por la polémica generada en torno al video de “Un vals”.

El video, que suma menos de dos millones de vistas, incorporó a una modelo mexicana señalada por su parecido físico con Cazzu, expareja del sonorense. Las tensiones familiares se hicieron más evidentes con la filtración del documento del IMPI, que provocó especulaciones sobre el manejo de la carrera de Christian Nodal.

Según Ceriani, “Jaime González fue el creador del producto Nodal. Tuvieron un contrato desde el comienzo firmado donde Cristian y su padre serán socios hasta el 2034 y son inseparables”. La renovación de la marca, detalló, se habría dado de manera automática en abril.

Christian Nodal y sus padres dejan el Reclusorio Oriente tomados de las manos tras 14 horas de audiencia | FOTO
El contrato vigente obliga a Christian Nodal y a su padre a tomar decisiones conjuntas, un hecho que complica el panorama ante la disputa por la propiedad de la marca. | Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

El periodista Javier Ceriani afirmó que la compañía JG Music, propiedad de Jaime González, quedó sin personal luego de que el equipo se fuera con Nodal. “La compañía de Jaime está desvalijada porque todos se fueron con Nodal. No quedó nadie. Todos se fueron con Christian porque pensaban que con Christian se salvaban”, aseguró.

La polémica escaló cuando el mánager del sonorense, Alex Jiménez, fue señalado por Ceriani como el responsable de impulsar una campaña en medios para atribuir a Jaime González la responsabilidad de la controversia del videoclip. “Ahora Alex Jiménez está queriendo ensuciar a Christy y a Jaime, que son los responsables de la modelo, de la novia del video. Qué clase de traición”, expresó Ceriani.

“Hay un plan detrás de esto. Si es marketing, un fracaso, el video no sube de vistas, no logra llegar a los dos millones. Con todo este escándalo, el video tendría que estar en cinco millones. Y no sube”, declaró.

Christian Nodal
La modelo protagonista del video “Un vals” denuncia acoso y falta de pago, mientras el entorno de Nodal enfrenta acusaciones de manipulación y manejo opaco. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Las consecuencias en la carrera de Nodal

Ceriani subrayó que la mejor etapa profesional de Christian Nodal coincidió con el manejo de su padre y que, tras separarse de su familia en la gestión, la carrera del cantante ha sufrido una caída.

El contrato vigente entre Nodal y su padre estipula que ambos deben tomar decisiones en conjunto respecto a la marca y carrera del cantante. Ceriani concluyó: “Christian tiene su marca (...) tiene el cincuenta por ciento de la compañía que tiene con su papá. Y toman decisiones los dos”.

Temas Relacionados

Christian NodalJaime Gonzálezmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Predicción del clima en Mérida para este 16 de abril

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima en Mérida para este 16 de abril

Clima en Guadalajara: la predicción para este 16 de abril

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Guadalajara: la predicción para este 16 de abril

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este jueves 16 de abril

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este jueves 16 de abril

EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

Información revelada por el periodista Arturo Ángel apunta a que EEUU ha entrado en la fase final contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar

EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio

Antes del lanzamiento del polémico videoclip, Nodal anticipó el nuevo tema con una fotografía en la que aparecen él y su esposa

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Escándalo en Nextlalpan: cesan a comisario y a cinco elementos por extorsión en Edomex

Escándalo en Nextlalpan: cesan a comisario y a cinco elementos por extorsión en Edomex

EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

Activista Raymundo Ramos responde a acusaciones de EEUU por presuntos nexos con el Cártel del Noreste

Comando secuestra a Rogelio Poblete Zamora, director de Agua en Malinalco, Edomex

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio

Dagna Mata revela presión del equipo de Nodal para borrar contenido relacionado con Cazzu en redes sociales

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Comediante crea tráiler de terror por remodelaciones del Metro CDMX

‘The Friends Experience’ en CDMX: fecha y boletos para la aventura inmersiva de la famosa serie estadounidense

DEPORTES

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana