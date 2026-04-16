Javier Ceriani revela que el mánager de Christian Nodal responsabiliza a Jaime González por escándalo de “Un Vals”

La renovación de los derechos sobre la marca Christian Nodal por parte de su padre agudiza las tensiones familiares y desata especulaciones sobre el control de la carrera del cantante. (@nodal)

El entorno de Christian Nodal enfrenta una disputa interna luego de la difusión de un supuesto documento del IMPI en el que el padre del cantante habría renovado los derechos sobre el nombre y la marca de su hijo. La controversia se intensificó tras las declaraciones de Javier Ceriani, quien aseguró que el mánager de Nodal estaría señalando a Jaime González, padre del artista, por la polémica generada en torno al video de “Un vals”.

El video, que suma menos de dos millones de vistas, incorporó a una modelo mexicana señalada por su parecido físico con Cazzu, expareja del sonorense. Las tensiones familiares se hicieron más evidentes con la filtración del documento del IMPI, que provocó especulaciones sobre el manejo de la carrera de Christian Nodal.

Según Ceriani, “Jaime González fue el creador del producto Nodal. Tuvieron un contrato desde el comienzo firmado donde Cristian y su padre serán socios hasta el 2034 y son inseparables”. La renovación de la marca, detalló, se habría dado de manera automática en abril.

El contrato vigente obliga a Christian Nodal y a su padre a tomar decisiones conjuntas, un hecho que complica el panorama ante la disputa por la propiedad de la marca. | Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

El periodista Javier Ceriani afirmó que la compañía JG Music, propiedad de Jaime González, quedó sin personal luego de que el equipo se fuera con Nodal. “La compañía de Jaime está desvalijada porque todos se fueron con Nodal. No quedó nadie. Todos se fueron con Christian porque pensaban que con Christian se salvaban”, aseguró.

La polémica escaló cuando el mánager del sonorense, Alex Jiménez, fue señalado por Ceriani como el responsable de impulsar una campaña en medios para atribuir a Jaime González la responsabilidad de la controversia del videoclip. “Ahora Alex Jiménez está queriendo ensuciar a Christy y a Jaime, que son los responsables de la modelo, de la novia del video. Qué clase de traición”, expresó Ceriani.

“Hay un plan detrás de esto. Si es marketing, un fracaso, el video no sube de vistas, no logra llegar a los dos millones. Con todo este escándalo, el video tendría que estar en cinco millones. Y no sube”, declaró.

La modelo protagonista del video “Un vals” denuncia acoso y falta de pago, mientras el entorno de Nodal enfrenta acusaciones de manipulación y manejo opaco. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Las consecuencias en la carrera de Nodal

Ceriani subrayó que la mejor etapa profesional de Christian Nodal coincidió con el manejo de su padre y que, tras separarse de su familia en la gestión, la carrera del cantante ha sufrido una caída.

El contrato vigente entre Nodal y su padre estipula que ambos deben tomar decisiones en conjunto respecto a la marca y carrera del cantante. Ceriani concluyó: “Christian tiene su marca (...) tiene el cincuenta por ciento de la compañía que tiene con su papá. Y toman decisiones los dos”.