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Jackson Wang en CDMX: este es el posible setlist para su concierto en el Palacio de los Deportes

El cantante regresa a la Ciudad de México con su gira MAGICMAN 2 World Tour

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Jackson Wang . (Instagram)
Jackson Wang . (Instagram)

Jackson Wang ya se encuentra en México una vez más, a pocos días de su concierto programado para el 20 de abril en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira mundial MAGICMAN 2 World Tour.

La presentación llega con alta demanda de boletos, mismos que se agotaron en cuestión de minutos y con paquetes VIP que llegaron a superar los 13 mil 800 pesos.

El artista originario de Hong Kong llegó al país tras su exitosa participación en el Tecate Pa’l Norte de Monterrey a fines de marzo, donde dejó un buen sazón entre quienes presenciaron su show.

Fue precisamente tras su presentación en el Tecate Pa’l Norte el 27 de marzo, que Jackson Wang recibió un reconocimiento especial al ser el primer idol de K-Pop en presentarse en el festival y por su cumpleaños número 32.

¿Quién es Jackson Wang?

Jackson Wang regresa a CDMX. (OCESA)
Jackson Wang regresa a CDMX. (OCESA)

Jackson Wang nació el 28 de marzo de 1994 en Hong Kong. Inició su carrera como integrante de GOT7 en 2014 bajo el sello JYP Entertainment, donde se desempeñó principalmente como rapero y parte del equipo de performance.

Posteriormente, desarrolló una carrera solista como cantante, bailarín, compositor, productor y empresario. Fusionó géneros como pop, hip hop y R&B. Además, fundó su propio sello creativo, TEAM WANG, con el que también ha impulsado proyectos musicales y de moda, y ha colaborado con marcas internacionales en distintos mercados del entretenimiento.

La producción de sus conciertos se distingue por la coreografía, visuales y escenografía de alto nivel, además de la interacción directa con el público. Su etapa artística más reciente, marcada por el concepto “MAGIC MAN”, ha reforzado una imagen más oscura y cinematográfica dentro de su propuesta musical.

Sus álbumes “MAGIC MAN” y “MAGICMAN 2” llegaron a alcanzar el Top 15 de la Billboard 200, lo que amplió su presencia fuera del continente asiático. Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Blow”, “Cruel”, “100 Ways” y “Drive It Like You Stole It”.

Posible setlist

Jackson Wang performs during the iHeartRadio Jingle Ball concert in Inglewood, California, U.S., December 5, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
Jackson Wang performs during the iHeartRadio Jingle Ball concert in Inglewood, California, U.S., December 5, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El repertorio que Jackson Wang ha estado interpretando en la gira MAGICMAN 2 toma como modelo el show realizado en Vancouver. Para la CDMX, se espera el siguiente setlist:

  • High Alone
  • Access
  • Hate to Love
  • Shadows on the Wall
  • Contact
  • Closer
  • Not for Me
  • Blue
  • Everything
  • Long Gone
  • Dopamine
  • BUCK
  • Let Loose
  • TITANIC
  • GBAD
  • Dear:
  • Sophie Ricky
  • Made Me a Man
  • Al cierre, incluye encore con BUCK (Remix version), Access (Remix version) y GBAD (Remix version),
Jackson Wang vendrá a México. (Instagram: Jackson Wang)
Jackson Wang vendrá a México. (Instagram: Jackson Wang)

En redes sociales fans mexicanos esperan alguna sorpresa relacionada con su etapa en el grupo de K-pop GOT7, pero la mayoría de los temas corresponden a su trabajo individual.

Jackson Wang ha visitado México en más de una ocasión como artista. Su primera presentación en el país se dio en 2023, cuando ofreció un concierto en la Arena Ciudad de México como parte de su gira como solista.

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