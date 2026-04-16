Agua de fresa con horchata: la bebida que aporta energía y facilita la digestión

El contenido de fibra y antioxidantes convierte al agua de fresa con horchata en un aliado para la digestión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua de fresa con horchata se ha incorporado a la dieta de muchas personas que buscan alternativas refrescantes y naturales. Esta bebida mezcla el sabor de la fresa con el dulzor característico de la horchata, generando un resultado que, además del agrado al paladar, ofrece beneficios concretos para la salud.

Esta bebida natural contiene carbohidratos derivados del arroz y el azúcar, presentes en la base de la horchata, así como la fructosa que aportan las fresas. Estos componentes entregan energía de forma gradual, lo que ayuda a mantener el rendimiento físico y mental. Una porción de esta bebida puede ser suficiente para prolongar la sensación de vitalidad durante la jornada. Quienes la consumen como parte de su desayuno o colación destacan la ausencia de cafeína y otros estimulantes artificiales.

La mezcla de fresa y horchata brinda una alternativa refrescante, energética y natural para cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Digestión ligera y funcional

La horchata tradicional se elabora con arroz, agua y canela, ingredientes que favorecen el tránsito intestinal y alivian molestias estomacales. Las fresas, por su parte, contienen fibra soluble, lo que contribuye a regular la digestión. Una taza de agua de fresa con horchata aporta aproximadamente dos gramos de fibra, cantidad suficiente para complementar una dieta equilibrada. Consumir esta bebida de manera regular puede disminuir la sensación de pesadez después de las comidas.

Las fresas tienen un alto contenido de vitamina C y compuestos antioxidantes como los flavonoides. Estos elementos participan en la reducción del estrés oxidativo y el apoyo al sistema inmunológico. La combinación con la horchata, rica en magnesio y calcio, ayuda a estabilizar el sistema nervioso. Personas que integran esta bebida en su rutina diaria reportan una mejora perceptible en el estado de ánimo y la capacidad para enfrentar situaciones de estrés.

El agua de fresa con horchata es una opción saludable y fácil de incorporar a la dieta familiar sin necesidad de recurrir a productos procesados.

Esta bebida destaca por su capacidad para aportar energía de manera gradual, sin recurrir a estimulantes artificiales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar agua de fresa con horchata

Ingredientes:

Fresas frescas

Arroz

Agua

Canela

Leche

Azúcar

Extracto de vainilla

Preparación:

Remojar el arroz con canela en agua durante al menos cuatro horas. Licuar el arroz y la canela remojados hasta obtener una mezcla homogénea. Colar el líquido resultante y reservar. Lavar y desinfectar las fresas. Licuar las fresas con azúcar y una parte de agua hasta obtener un puré. Integrar el líquido de arroz y el puré de fresas. Añadir leche y extracto de vainilla al gusto. Servir la bebida fría. Opcional: agregar trozos de fresa para intensificar el sabor.