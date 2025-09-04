NFL México 2025: conoce cuáles son los equipos con más seguidores en nuestro país

Explora cómo el fútbol americano se ha consolidado en México y cuáles son las franquicias favoritas de los fans. (Ilustración: Jesús Aviles)

Este jueves 4 de septiembre inicia de manera oficial la Temporada 2026 de la NFL, con un partido que promete emociones desde el primer minuto: los Vaqueros de Dallas frente a las Águilas de Filadelfia, actuales campeones del Super Bowl. Un duelo que no solo acapara la atención en Estados Unidos, sino también en México, donde la pasión por el fútbol americano se ha consolidado como una de las más fuertes en el deporte internacional.

De acuerdo con cifras oficiales de la propia NFL, entre 20 y 25 millones de mexicanos se declaran seguidores de esta liga, lo que convierte al país en uno de los mercados internacionales más importantes para la organización. Más que una moda, este gusto se ha transformado en parte de la identidad deportiva mexicana, un fenómeno que ha crecido de la mano con la práctica local del fútbol americano universitario, la cual facilitó la comprensión de las reglas y la conexión con el nivel profesional.

Philadelphia y Dallas darán inicio con la nueva temporada de la National Football League. (Jovani Pérez)

Cowboys, los favoritos de México

Entre los equipos con mayor número de seguidores en territorio nacional, los Dallas Cowboys se mantienen en la cima. Según los datos de la NFL en 2025, la franquicia texana sigue siendo la más popular en México, un hecho que se explica por la cercanía geográfica y, sobre todo, por el dominio que ejercieron en la década de los 90. En esos años conquistaron tres Super Bowls con su legendario tridente ofensivo conocido como The Triplets (Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin).

Steelers y su legado de los 70

STEELERS DRAFT PARTY 2025: LEYENDAS, JUGADORES Y FANÁTICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo de 2025 Steelers Nation celebró su Draft Party en la Ciudad de México con más de 500 fanáticos en el Frontón Bucareli CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Más de 500 fanáticos asistieron a la Draft Party oficial de Pittsburgh Steelers en la Ciudad de México, patrocinado por Heinz, rodeados del mejor ambiente y la afición más apasionada. Los jugadores actuales de Steelers, DeShon Elliott y Keeanu Benton, junto con la leyenda y campeón del Super Bowl, Willie Colon, estuvieron presentes firmando autógrafos, tomándose fotos y compartiendo momentos inolvidables con los fanáticos. Además, la energía se mantuvo en lo más alto gracias a la conducción de Esteban Macías, acompañado por los comentaristas de la NFL Álvaro Martín y Arturo Carlos. La celebración contó con una aparición especial de la estrella de flag football y fanática de Steelers, Diana Flores, quien recibió como obsequio un jersey personalizado del equipo, Flores asistió al evento por cortesía de Banorte. Los asistentes disfrutaron viendo la primera ronda del NFL Draft en una pantalla gigante, adquirieron mercancía oficial de Steelers, degustaron comida y bebida, y vivieron un vibrante espectáculo musical que incluyó una presentación de mariachi tradicional. "Me impresionó la recepción que tuvimos de Steelers Nation aquí en México," comentó Willie Colon. "Tuvimos la oportunidad de conocer a cientos de fanáticos, probar comida increíble y disfrutar de la cultura. Me sorprendió lo cálidos y acogedores que fueron los fans. Pasamos un gran momento celebrando la primera noche del draft con cientos de personas vestidas de negro y dorado. No puedo esperar para regresar a México muy pronto." "La fiesta del draft fue muy divertida," compartió Keeanu Benton. "Fue increíble conocer a miembros de Steelers Nation en México durante toda la noche. Había escuchado que en México hay muchos fanáticos de los Steelers, pero ver ese amor por el equipo de primera mano fue algo asombroso." La Steelers Draft Party 2025 en Ciudad de México fue una verdadera celebración de pasión, fútbol americano y unidad, dejando recuerdos inolvidables para todos los asistentes.

El segundo lugar en popularidad lo ocupan los Pittsburgh Steelers, equipo que marcó una época dorada en la década de los 70 con su “Cortina de Acero”. Su identidad de lucha y esfuerzo conectó profundamente con los aficionados mexicanos, consolidando una base de seguidores fieles que se mantiene hasta hoy.

El impacto de Montana y Rice

FILE PHOTO: San Francisco 49ers quarterback Joe Montana celebrates Super Bowl XXIII victory as he leaves the field. Montana was all smiles after winning his third Super Bowl this decade. Picture taken January 22, 1989./File Photo

En la tercera posición se encuentran los San Francisco 49ers, impulsados por los años gloriosos en los 80 de dos íconos del deporte: Joe Montana y Jerry Rice. Su influencia marcó una generación de mexicanos que vieron en este equipo la excelencia del fútbol americano.

Packers, Patriots y otros favoritos

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - SEPTEMBER 10: New England Patriots President Jonathan Kraft, New England Patriots owner Robert Kraft clap as former New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates during a ceremony honoring Brady at halftime of New England's game against the Philadelphia Eagles at Gillette Stadium on September 10, 2023 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Los Green Bay Packers ocupan el cuarto lugar de popularidad en México, respaldados por su rica historia de victorias y su conexión con el origen de la NFL. Muy cerca se encuentran los New England Patriots, cuya base de fans creció exponencialmente durante la era de Tom Brady y Bill Belichick en los 2000 y 2010.

Otros equipos también han consolidado su lugar en el corazón de los mexicanos, como los Las Vegas Raiders, Kansas City Chiefs, Seattle Seahawks y Miami Dolphins, quienes completan la lista de franquicias con mayor base de aficionados.

Con este panorama, la Temporada 2026 de la NFL arranca no solo con la expectativa de un nuevo campeón, sino también con la certeza de que México seguirá siendo un territorio clave para la expansión y consolidación de la liga más poderosa del fútbol americano.