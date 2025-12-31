México Deportes

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

En Infobae México te damos un repaso por los mexicanos que lograron coronarse campeones en la liga más importante del futbol americano

Aunque fueron pocos, su legado permanece en los libros de historia del deporte. (Ilustración: Jovani Pérez)

En la historia del Super Bowl, un grupo selecto de mexicanos y personas de ascendencia mexicana ha logrado levantar el trofeo Vince Lombardi, consolidando su nombre entre los protagonistas de la NFL.

Efrén Herrera fue el primer mexicano en consagrarse campeón, cuando integró el equipo de los Dallas Cowboys en la edición XII, celebrada en 1978. Su desempeño como pateador abrió un camino que nuevos talentos mexicanos siguieron después.

Efrén Herrera logró ser el primer mexicano en ganar un Super Bowl. (NFL Experience)

La presencia mexicana en el máximo evento del fútbol americano se consolidó con Raúl Allegre, quien formó parte de los New York Giants y obtuvo anillos de campeón en los Super Bowls XXI y XXV. Allegre, originario de Torreón, Coahuila, se distinguió como uno de los jugadores más destacados de equipos especiales, papel que le valió reconocimiento dentro y fuera de México. Allegre describió su experiencia como “un sueño cumplido para cualquier jugador internacional”.

Raúl Allegre durante el Super Bowl XXV en el que los New York Giants se enfrentaron a Buffalo Bills Crédito: X @RaulAllegre

Otro nombre relevante es el de Tony Casillas, quien logró dos títulos con los Dallas Cowboys en las ediciones XXVII y XXVIII. Casillas, de ascendencia mexicana y nativoamericana, se desempeñó como liniero defensivo y contribuyó de manera decisiva al éxito de la franquicia tejana durante la década de los noventa. Su integración en la línea defensiva de uno de los equipos más emblemáticos de la liga confirmó el valor del talento latino en la NFL.

(Especial)

En el ámbito de los entrenadores, Tom Flores destaca como uno de los personajes históricos de la liga. Flores, hijo de padres mexicanos, dirigió a los Oakland/Los Angeles Raiders a la conquista de los Super Bowls XV y XVIII. Su liderazgo y visión le permitieron convertirse en el primer entrenador jefe de ascendencia mexicana en ganar un Super Bowl, subraya como un hito para la representación latina en el deporte profesional de los Estados Unidos. Flores, además, fue mariscal suplente y parte activa de los primeros años de la franquicia.

(Especial)

La lista de campeones también incluye a Jim Plunkett, mariscal de campo de los Raiders y ganador en las mismas ediciones que Flores. Plunkett, cuya herencia mexicana ha sido reconocida, se convirtió en el primer quarterback de ascendencia latina en obtener el trofeo Vince Lombardi en más de una ocasión. Su desempeño en los partidos decisivos le valió el reconocimiento de la prensa y la afición.

ARCHIVO - Jim Plunkett, quarterback de los Raiders de Oakland, sonríe al mostrar un trofeo luego de ser nombrado el Jugador Más Valioso del Super Bowl XV contra los Eagles de Filadelfia, el 25 de enero de 1981 (AP Foto, archivo)

El grupo se amplía con Ron Rivera, quien integró el plantel de los Chicago Bears que triunfó en el Super Bowl XX de 1986. Rivera, de madre mexicana y padre puertorriqueño, participó como apoyador y, tras su etapa como jugador, se ha consolidado como uno de los entrenadores principales más respetados de la liga.

(Especial)

Más recientemente, Michael Clay, coordinador de equipos especiales de los Philadelphia Eagles, figura entre los mexicanos que han alcanzado la cima, tras la victoria del Super Bowl LIX en 2025. Clay, hijo de madre mexicana, representa la nueva generación de talento binacional que accede a los máximos niveles del fútbol americano profesional.

(Especial)

La información reunida destaca la trascendencia de estos nombres dentro de la NFL y la manera en que sus logros han servido de inspiración para jugadores mexicanos y latinoamericanos. La huella que han dejado Efrén Herrera, Raúl Allegre, Tony Casillas, Tom Flores, Jim Plunkett, Ron Rivera y Michael Clay evidencia la proyección internacional del talento mexicano, en un escenario donde la excelencia y la diversidad convergen.

