Martín Anselmi estaría interesado en estos dos futbolistas clave de Cruz Azul, reportan desde Brasil

Martín Anselmi se fue por la puerta de atrás en el conjunto cementero. (Jovani Pérez)

La llegada de Martín Anselmi al banquillo delBotafogo en Brasil ha generado expectativas y también obstáculos inesperados. El club carioca enfrenta una sanción de la FIFA que le impide registrar jugadores durante las próximas tres ventanas de transferencias, debido a una deuda pendiente por la transferencia de Thiago Almada desde Atlanta United.

En este contexto, el interés del entrenador argentino por reforzar su nuevo proyecto con figuras del Cruz Azul ha quedado en suspenso.

Martín Anselmi quiere a Willer Ditta y Carlos Rotondi

Según reportan desde Brasil, Martín Anselm ha mostrado interés en reforzar al Botafogo con dos futbolistas de Cruz Azul: Willer Ditta y Carlos Rotondi.

De acuerdo con Ge Globo, en días recientes Anselmi se reunió con la directiva de Botafogo para identificar las posiciones del equipo que requieren refuerzos antes del inicio de la temporada en Brasil. Como parte de ese análisis, el entrenador argentino habría propuesto a Ditta, defensa central, y Rotondi, extremo izquierdo, jugadores a quienes dirigió meses atrás en el club mexicano en el 2024.

Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Cruz Azul's Willer Ditta and Cruz Azul's Andres Gudino in action REUTERS/Thaier Al-Sudani

Cabe recordar que el paso de Anselmi por Cruz Azul fue breve. El técnico dejó el club tras activarse una cláusula de rescisión ante el interés del FC Porto, donde no continuó luego del Mundial de Clubes.

Botafogo busca en Martín Anselmi una solución

Por otra parte, Botafogo, que culminó la última temporada de la Liga brasileña (Brasileirao) en el sexto lugar y clasificó a la ronda previa de la Copa Libertadores, busca fortalecer su plantilla tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa do Brasil. La búsqueda de refuerzos forma parte de la estrategia para afrontar los tres torneos que el club disputará en 2026.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Cruzeiro v Botafogo - Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brazil - December 4, 2025 Botafogo fans celebrate after Alex Telles scored their second goal from the penalty spot REUTERS/Cris Mattos

El mercado de pases de invierno sigue abierto en Brasil. Esto permite que las posibilidades de que Ditta y Rotondi se sumen a Botafogo permanezcan vigentes, siempre que la directiva del club avance las negociaciones necesarias antes del cierre de registros. Según reportes de Ge Globo, la propuesta de Anselmi para incorporar a ambos futbolistas está sobre la mesa de los directivos.

La expectativa en torno a Botafogo es que la llegada de estos refuerzos contribuya a que el equipo aumente su competitividad de cara a los desafíos principales del año.

El paso de Martín Anselmi en Cruz Azul

La llegada de Martín Anselmi al banquillo de Cruz Azul para el Clausura 2024 sorprendió, ya que el técnico sudamericano provenía del anonimato. Sin embargo, su propuesta ofensiva y vistosa cautivó tanto a la afición como a los analistas del fútbol mexicano durante su gestión.

Así fue como aficionados se enfrentaron a Anselmi por su salida de Cruz Azul Crédito:X/ @YangDng_

En su primer torneo, logró que el equipo disputara la final, aunque perdió ante América. Más tarde, en su segunda campaña, fue eliminado nuevamente por el conjunto azulcrema, esta vez en semifinales. Aunque no sumó títulos, Anselmi sí estableció un nuevo récord de puntos en torneos cortos de 17 jornadas: Cruz Azul sumó 42 unidades en el Apertura 2024, superando la marca previa de León, que era de 41.