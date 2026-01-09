Rodrigo Dourado apunta en ganar la Liga y Concachampions: “América es lo más grande que hay”

México Deportes

El futbolista destacó el significado
El futbolista destacó el significado que tiene este paso para su carrera profesional que Jardine lo haya llamado para jugar con América.

El torneo Clausura 2026 arranca este viernes 9 de enero para el América, que inicia una nueva etapa con altas expectativas y la ilusión de ver en acción a uno de sus refuerzos más recientes. Las Águilas visitarán a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en un duelo que marca el comienzo de su camino en la Liga MX y que podría significar el debut del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado.

El futbolista sudamericano llegó al conjunto azulcrema procedente del Atlético de San Luis y portará el dorsal 17. Su incorporación generó atención inmediata entre la afición, no solo por su recorrido en el futbol mexicano, sino por el papel que se espera desempeñe en el esquema del cuerpo técnico americanista a lo largo del semestre.

Rodrigo Dourado es el nuevo
Rodrigo Dourado es el nuevo jugador del club América

Dourado no ocultó su entusiasmo por vestir la camiseta del América y reconoció la magnitud del reto que implica integrarse al club más ganador del país, con objetivos claros tanto a nivel local como internacional durante la temporada 2026.

“Sabemos cómo es el futbol y, para jugar en el más grande de México, debes saber la presión que hay. Llegué a México hace tres años y medio; el objetivo siempre fue llegar a los equipos ‘grandes’, América es lo más grande que hay y estoy muy feliz de conseguirlo. Desde que me contactó y tuve la posibilidad, me puse muy feliz. Es algo muy grande para mi carrera”, comentó el mediocampista brasileño.
Rodrigo Dourado es el nuevo
Rodrigo Dourado es el nuevo jugador del club América (X/ @ClubAmerica)

El nuevo refuerzo azulcrema también destacó la manera en que fue recibido por el entorno del club, así como la responsabilidad que asume dentro del terreno de juego, convencido de que su perfil encaja con las necesidades del equipo para competir por los títulos.

“(Me siento) muy contento por el cariño que recibí de la afición y jugadores. La función que hago en la cancha es diferente y creo que América necesitaba un jugador así. Estoy preparado mental y físicamente. Voy a entrenar siempre para sacar mi mejor versión, ganar torneos y partidos importantes”, agregó en entrevista para El Universal.

El mediocampista aseguró estar preparado
El mediocampista aseguró estar preparado física y mentalmente para el reto azulcrema.

Dentro de la institución, el objetivo es claro: pelear por la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, con la mira puesta en una posible participación en la Copa Intercontinental de la FIFA, escenario internacional al que el club aspira regresar como representante del futbol mexicano.

Se espera que Rodrigo Dourado tenga sus primeros minutos oficiales con América este viernes, cuando el equipo capitalino enfrente a los Xolos de Tijuana en la frontera. El encuentro está programado para disputarse a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido a través de la señal de Fox One.

El arranque del Clausura 2026 representa una prueba inmediata para el América, que buscará imponer condiciones desde la primera jornada y comenzar a consolidar un plantel diseñado para competir en todos los frentes a lo largo del año futbolístico.

