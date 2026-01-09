México Deportes

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: "Pega más fuerte"

Un posible combate entre el peleador de origen mexicano y el ruso ha sido de los más esperados en las 175 libras

David Benavidez siempre ha deseado
David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

El interés por una posible pelea entre David Benavidez y Dmitry Bivol ha crecido tanto entre los seguidores como entre los analistas del boxeo internacional. El debate sobre quién podría imponerse en este enfrentamiento ha encendido las discusiones en el entorno deportivo, mientras ambos continúan consolidando su reputación en el peso semipesado.

David Benavidez, conocido como el “Monstruo Mexicano”, ha mantenido una progresión constante en su carrera profesional. Su capacidad para adaptarse a diferentes rivales y su potencia en el cuadrilátero han sido factores determinantes para que los expertos lo consideren entre los mejores boxeadores de la actualidad. Esta combinación de cualidades lo convierte en un aspirante serio ante cualquier campeón vigente.

Artur Beterbiev aseguró que si
Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)

En el caso de Dmitry Bivol, el boxeador ruso se mantiene en la cima de la división de 79,4 kilogramos. Bivol ostenta los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), lo que lo posiciona como una referencia obligada en la categoría.

James Toney asegura que Benavidez le ganaría a Bivol si se enfrentan

El excampeón mundial en varias divisiones James Toney analizó el futuro de la división semipesada y ofreció su pronóstico sobre un hipotético duelo entre David Benavidez y Dmitry Bivol. Durante una entrevista con MillCity Boxing, Toney compartió sus argumentos a favor del estadounidense de origen mexicano.

Benavidez está más activo y pega más fuerte. Detiene a Bivol”, comentó el ex campeón mundial.

Según James Toney, la clave que podría inclinar la balanza a favor de Benavidez reside en su estilo agresivo y su capacidad para presionar al rival. El exboxeador afirmó que el llamado “Monstruo Mexicano” posee una combinación de fortaleza física y volumen de golpes que resultaría difícil de contrarrestar para el campeón ruso.

Boxing - Artur Beterbiev and
Boxing - Artur Beterbiev and Dmitry Bivol - Media Workouts - Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia - February 19, 2025 Dmitry Bivol during his workout REUTERS/Hamad I Mohammed

Benavidez vs Bivol: el combate que todos quieren ver en las 175 libras

Las posibilidades de un combate entre Dmitry Bivol y David Benavidez en el corto plazo parecen distantes. Ambos ostentan títulos en la división de 79,4 kilogramos, pero sus agendas y decisiones recientes han complicado la concreción de este esperado enfrentamiento.

David Benavidez, actual campeón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y monarca regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ya se encuentra enfocado en un nuevo reto. El Bandera Roja planea ascender a la división crucero y enfrentarse a Gilberto “Zurdo” Ramírez. Esta pelea podría confirmarse para el fin de semana del 5 de mayo y marcaría un cambio de rumbo para el boxeador estadounidense.

Boxing - David Benavidez v
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

Por su parte, el púgil ruso decidió dejar vacante el título del CMB a principios del año pasado, cuando el organismo ordenó la pelea contra Benavidez. Esta decisión permitió que el estadounidense fuera elevado de campeón interino a regular.

