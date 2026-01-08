México Deportes

La historia de Mário Zagallo, DT de Brasil en México 1970 y única persona en ganar cuatro mundiales

Con miras a lo que será el Mundial 2026, recordamos a la única persona en la historia que ha ganado cuatro mundiales

Guardar
En sus tres etapas (jugador,
En sus tres etapas (jugador, entrenador y asistente técnico, fue campeón del mundo. (Infobae México: Jovani Pérez)

Mário Jorge Lobo Zagallo, nacido el 9 de agosto de 1931 en Atalaia, Alagoas, y fallecido el 5 de enero de 2024 en Río de Janeiro, se erigió como una leyenda inmortal del fútbol brasileño.

Como jugador, brilló en las Copas del Mundo de 1958 y 1962, alzando ambos trofeos con el Scratch Du Oro.

Tras colgar los botines, Zagallo trascendió como entrenador, dirigiendo a la canarinha en el Mundial de México 1970 y en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 (como asistente técnico), ganando el campeonato del mundo en las dos ocasiones.

Un personaje histórico

Además de conseguir cuatro campeonatos
Además de conseguir cuatro campeonatos mundiales, se convirtió en la primera persona en ser campeón como entrenador y jugador (Wikimedia Commons)

​Zagallo pasó a la historia como la única persona en ganar cuatro Copas del Mundo, un hito irrepetible: dos como jugador (1958 y 1962), una como entrenador (México 1970) y otra como asistente (1994).

La hazaña conseguida en México 1970 lo consagró como el primer futbolista en conquistar el título mundial tanto en el campo como en el banquillo, hazaña que posteriormente conseguirían Franz Beckenbauer y Didier Deschamps.

Junto a Luiz Felipe Scolari, Zagallo figura entre los entrenadores más reconocidos por los brasileños.

El día de su muerte

Fotografía de archivo del exentrenador
Fotografía de archivo del exentrenador y exjugador de la selección brasileña de fútbol Mario Jorge Lobo Zagallo en un homenaje en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro (Brasil). (EFE/ Antonio Lacerda).

Mário Zagallo, ícono eterno del fútbol brasileño, falleció la noche del viernes 5 de enero de 2024 a los 92 años. El ‘Viejo Lobo’, tetracampeón mundial como jugador, técnico y asistente, dejó un vacío en la memoria de todos los brasileños.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lideró los tributos y publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Mário fue uno de los más grandes jugadores y entrenadores de fútbol de todos los tiempos, un gran ganador y símbolo de amor por la selección brasileña”.

El velorio se realizó este en la sede de la Confederación Brasileña de Futbol en Río de Janeiro, anunció la familia.

“Fue una persona Valiente, dedicado, apasionado y supersticioso, Zagallo fue un ejemplo de brasileño que nunca se rindió. Es esta lección y espíritu de cariño, amor, entrega y superación la que deja para todo nuestro país y para el fútbol mundial”, comentó el presidente de Brasil.

Los reportes médicos indican que Zagallo estuvo internado en agosto del 2023 en Rio de Janeiro por una infección urinaria. Sin embargo, su familia reportó que ya había tenido problemas de salud.

Tras la muerte del Rey Pelé en diciembre de 2022, estuvo hospitalizado durante casi dos semanas por una infección respiratoria.

Temas Relacionados

Mário ZagalloBrasilMundial 2026México 1970Historia de los mundialesmexico-deportes

Más Noticias

Necaxa presenta a exjugador de Chivas como refuerzo: este sería el motivo de su traspaso

El traspaso del zaguero, considerado promesa en Guadalajara, abre interrogantes en torno a su búsqueda de protagonismo en la Liga MX

Necaxa presenta a exjugador de

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

El máximo goleador del Tri tendría la oferta de ser el próximo protagonista de mesas de análisis de un importante canal

Filtran que Chicharito Hernández se

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la titularidad de Gilberto Mora en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 “Que esté feliz con un balón”

El entrenador uruguayo enfatizó la proyección internacional del joven futbolista y su disciplina

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

La afición americanista adoptó la canción “Mi mayor anhelo” como su himno y amuleto de suerte durante la era del tricampeonato

Club América manda mensaje tras

Mateusz Bogusz lanza un anuncio importante en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Cruz Azul

Mensajes de apoyo y celebraciones inundaron las redes del club justo cuando se agitaba el mercado de pases

Mateusz Bogusz lanza un anuncio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muertos, presos o prófugos: ¿qué

Muertos, presos o prófugos: ¿qué pasó con la familia de El Chapo Guzmán tras su captura?

A 10 años de la captura de El Chapo Guzmán: así fue la última vez que Emma Coronel lo vio en libertad

‘El Bótox’ reaparece en video: acusa abuso contra limoneros y envía mensaje a Sheinbaum y García Harfuch

Padre Filiberto Velázquez reveló que habló con Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, días antes de su asesinato

Presuntos miembros del CJNG regalan juguetes a niños por Día de Reyes en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela su opinión

Christian Nodal revela su opinión sobre la música de Juan Gabriel tras ver el documental

Café Tacvba exige a disqueras a retirar toda su música de Spotify y llama a boicot

Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

Así fue la entrega de roscas de Reyes en Zacatecas por la familia Aguilar

Los mejores memes de mexicanos que dejó el falso capítulo 9 de Stranger Things

DEPORTES

Filtran que Chicharito Hernández se

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la titularidad de Gilberto Mora en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 “Que esté feliz con un balón”

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

Mateusz Bogusz lanza un anuncio importante en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Cruz Azul

Liga MX: Partidos y horarios que se disputarán en la Jornada 1 del Clausura 2026