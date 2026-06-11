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Enfermedad de Andrade: los síntomas que suelen confundirse con esclerosis múltiple

Un número significativo de pacientes con síntomas neurológicos enfrenta desafíos al momento de obtener un diagnóstico certero

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Ilustración de dos adultos mayores sentados en sillones. Un hombre sostiene una tableta con un cerebro, y una mujer un folleto con un corazón. Hay un bastón y un andador.
La Enfermedad de Andrade puede confundirse con la esclerosis múltiple, pero una exploración clínica cuidadosa permite diferenciarlas con claridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Enfermedad de Andrade representa un desafío diagnóstico relevante en neurología, particularmente por la diversidad de síntomas neurológicos y autonómicos con los que puede debutar.

Sin embargo, según los consensos internacionales y expertos de referencia, el diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple es nítido cuando se toman en cuenta los fundamentos fisiopatológicos y la exploración clínica sistemática.

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Diferencias fundamentales entre ambas enfermedades

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Española de Neurología y el NINDS/NIH, la esclerosis múltiple afecta de manera exclusiva al sistema nervioso central. Sus manifestaciones clínicas típicas incluyen:

  • Hiperreflexia: Aumento exagerado de los reflejos al golpear con el martillo neurológico, lo que indica alteración en las vías nerviosas del sistema nervioso central.
  • Espasticidad: Rigidez muscular y aumento del tono muscular, que dificulta el movimiento de las extremidades y puede causar movimientos bruscos o resistencia al estiramiento.
  • Babinski positivo: Respuesta anormal al estimular la planta del pie, en la que el dedo gordo se eleva en lugar de flexionarse hacia abajo. Es un signo de daño en las vías nerviosas motoras del cerebro o médula espinal.

Estos signos reflejan el daño desmielinizante en cerebro y médula espinal y son fundamentales en la evaluación neurológica.

En contraste, la Enfermedad de Andrade es una polineuropatía amiloide hereditaria que compromete principalmente el sistema nervioso periférico y autonómico, y se reconoce por:

  • Debilidad distal: Pérdida de fuerza que afecta principalmente las partes más alejadas del cuerpo, como los pies y las manos, dificultando acciones como caminar, levantar objetos pequeños o abotonar prendas.
  • Atrofia muscular: Disminución del tamaño y volumen de los músculos, generalmente por falta de uso o daño nervioso, lo que provoca que los músculos se vean más delgados y pierdan su forma normal.
  • Arreflexia: Ausencia de los reflejos normales al examen neurológico, como el reflejo rotuliano (rodilla) o aquíleo (tobillo), indicando daño en los nervios periféricos o en la conexión entre nervio y músculo.
  • Distribución en calcetín: Patrón de afectación sensitiva o motora que inicia en los pies y asciende, como si los síntomas cubrieran el área donde normalmente se usaría un calcetín; es típico de las polineuropatías.

La exploración física permite distinguir ambas enfermedades: en la EM predominan los reflejos exaltados y los signos de primera motoneurona, mientras que en Andrade se observan reflejos disminuidos o abolidos, debilidad simétrica y afectación periférica.

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Infografía comparando Esclerosis Múltiple y Enfermedad de Andrade con ilustraciones del cerebro, sistema nervioso y síntomas como hiperreflexia, Babinski, debilidad y arreflexia.
Esta infografía compara las manifestaciones clínicas de la Esclerosis Múltiple y la Enfermedad de Andrade, destacando sus diferencias en el sistema nervioso para un diagnóstico temprano y preciso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución de los síntomas y patrones clínicos

La Enfermedad de Andrade suele debutar con parestesias y debilidad progresiva en los pies, ascendiendo de forma simétrica por las extremidades.

Este patrón distal y bilateral la diferencia de la EM, donde los síntomas aparecen en brotes focales o asimétricos, afectando regiones específicas como un brazo, media cara o ambos miembros inferiores, con alternancia y remisiones parciales.

El dolor neuropático en Andrade se debe a la afectación de fibras pequeñas periféricas.

Aunque las descargas eléctricas pueden presentarse en ambas patologías, el signo de Lhermitte es exclusivo de la EM y refleja lesión central en la médula cervical.

Disfunción autonómica

Un rasgo distintivo de la Enfermedad de Andrade es la disfunción autonómica, que puede manifestarse con:

  • Hipotensión ortostática
  • Síncopes
  • Sudoración alterada
  • Disfunción eréctil
  • Alteraciones gastrointestinales graves (diarrea, estreñimiento alternante y malabsorción)

Este espectro autonómico puede anticipar la neuropatía sensitivo-motora y suele ser más severo que en la EM, donde la disfunción vesical y el estreñimiento derivan de lesiones centrales, pero rara vez aparecen síntomas digestivos graves o caquexia.

La presencia de pérdida ponderal profunda y alteraciones digestivas obliga a descartar Andrade, según las guías europeas y americanas.

Criterios de sospecha y banderas rojas

Como primeros síntomas de la Enfermedad de Andrade, las fuentes especializadas, como el ISSSTE, destacan:

  • Hormigueo o entumecimiento en pies y piernas
  • Sensación de descargas eléctricas o pinchazos
  • Sensación constante de frío
  • Pérdida progresiva de fuerza
  • Problemas de equilibrio o sensibilidad
  • Estreñimiento
  • Diarrea o pérdida de peso
  • Mareos
  • Alteraciones del ritmo cardíaco o cambios en la presión arterial

Por su parte, las manifestaciones típicas tempranas de la esclerosis múltiple, según la Organización Mundial de la Salud, el NINDS/NIH y la Sociedad Española de Neurología, son:

  • Entumecimiento u hormigueo en extremidades o tronco
  • Debilidad muscular en brazos o piernas
  • Alteraciones visuales (visión borrosa, pérdida de visión en un ojo, visión doble)
  • Problemas de equilibrio o coordinación
  • Fatiga intensa e inexplicable
  • Espasticidad (rigidez muscular)
  • Sensación de descarga eléctrica al flexionar el cuello (signo de Lhermitte)
  • Trastornos urinarios leves (urgencia o dificultad para orinar)
Infografía detallada que compara los primeros síntomas de la Enfermedad de Andrade y la Esclerosis Múltiple con ilustraciones y descripciones claras.
Este infográfico compara los síntomas iniciales de la Enfermedad de Andrade y la Esclerosis Múltiple, destacando las manifestaciones tempranas para un diagnóstico preciso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error diagnóstico más grave es tratar a un paciente de Andrade como si tuviera EM, lo que puede resultar ineficaz o incluso letal en caso de insuficiencia cardíaca oculta.

Por eso, la identificación de banderas rojas y la correcta interpretación clínica y paraclínica son clave para un diagnóstico seguro.

El diagnóstico diferencial entre la Enfermedad de Andrade y la esclerosis múltiple es claro si se realiza una exploración neurológica exhaustiva y se interpretan correctamente los estudios complementarios, tal como destacan los consensos internacionales y las principales guías clínicas.

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