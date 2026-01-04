Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey revela por qué Países Bajos no tendrá juegos en México

El Host City Manager de la sede en territorio mexicano mencionó que debido a los ingresos generados. (Foto: especial)

Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para el Mundial 2026, explicó en entrevista para Canal 6 Deportes las razones por las cuales la FIFA optó porque Países Bajos jugará en Estados Unidos y no en México como tenían previsto.

“No podíamos competir contra un estadio como Dallas, con casi 30 mil asientos más que genera mayores ingresos”, comentó el directivo, dando los motivos por los cuales los partidos de la naranja mecánica se llevarán a cabo en territorio tejano.

Sin embargo, resaltó que se debe valorar a las selecciones que visitarán la Sultanes del Norte como Japón y Corea del Sur, quienes son de los países que más llevan aficionados a los mundiales.

Ilusión por tener un Países Bajos vs Brasil

Países Bajos podría enfrentarse a Brasil o Marruecos en la siguiente ronda. (AP Foto/Peter Dejong)

Alejandro Hütt mencionó que le ilusiona la posibilidad de albergar un cruce entre Países Bajos y Brasil para los dieciseisavos de final:

“Tenemos un cuarto partido el 29 de junio, que es el primer lugar del Grupo F contra el segundo lugar del Grupo C. Todos queremos que la primera posición del F sea Holanda y segundo lugar del C sea Brasil. Sería cerrar con broche de oro los juegos en nuestra sede”.

Con referencia a temas administrativos, comentó que la FIFA tomará el control del estadio el próximo 15 de mayo, por lo que de llegar a las instancias finales del Clausura 2026 tendrían que buscar un nuevo recinto para disputar estos partidos:

“Entiendo ya que el equipo de trabajo del ‘Tato’ Noriega con Pedro Esquivel ha visto las alternativas en caso de llegar a una Final donde ya la fecha no permita”.

Cuáles son las selecciones que entrenarán en El Barrial

Túnez y Japón son los países más interesados en tener su base de entrenamiento en Monterrey.,(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El directivo reveló que Túnez y Japón son las selecciones que tienen mayor posibilidad de entrenar en El Barrial como su base sede: “Como todos sabemos, las selecciones hacen la petición a FIFA, de dónde quieren hacer su campo de entrenamiento y, entre el 9 y el 15 de enero, se toma la decisión y se comunica ya oficialmente por parte de FIFA cómo van a quedar las selecciones distribuidas”, cerró.

Asimismo, mencionó que naciones como Uruguay y Bélgica también sondearon la posibilidad de entrenar en las instalaciones de los Rayados.

Qué partidos del Mundial 2026 se llevarán a cabo en Monterrey

Habrá tres juegos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Gigante de Acero será la sede de tres encuentros de fase de grupos y uno más de dieciseisavos de final. A continuación, te presentamos el calendario para los juegos en la Sultana del Norte:

Repechaje Europeo (Ucrania, Suecia, Albania o Polonia) vs Túnez

14 de junio

20:00 horas

Túnez vs Japón

20 de junio

22:00 horas

Sudáfrica vs Corea del Sur

24 de junio

19:00 horas

Dieciseisavos de final (1F vs 2C)

29 de junio

19:00 horas

El primer lugar del grupo B saldrá del grupo conformado por: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo, mientras que el segundo del C saldrá de Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.