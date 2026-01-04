México Deportes

Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey revela por qué Países Bajos no tendrá juegos en México

Japón y Túnez se encuentran entre las selecciones con mayor posibilidad de entrenar en El Barrial

Guardar
El Host City Manager de
El Host City Manager de la sede en territorio mexicano mencionó que debido a los ingresos generados. (Foto: especial)

Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para el Mundial 2026, explicó en entrevista para Canal 6 Deportes las razones por las cuales la FIFA optó porque Países Bajos jugará en Estados Unidos y no en México como tenían previsto.

“No podíamos competir contra un estadio como Dallas, con casi 30 mil asientos más que genera mayores ingresos”, comentó el directivo, dando los motivos por los cuales los partidos de la naranja mecánica se llevarán a cabo en territorio tejano.

Sin embargo, resaltó que se debe valorar a las selecciones que visitarán la Sultanes del Norte como Japón y Corea del Sur, quienes son de los países que más llevan aficionados a los mundiales.

Ilusión por tener un Países Bajos vs Brasil

Países Bajos podría enfrentarse a
Países Bajos podría enfrentarse a Brasil o Marruecos en la siguiente ronda. (AP Foto/Peter Dejong)

Alejandro Hütt mencionó que le ilusiona la posibilidad de albergar un cruce entre Países Bajos y Brasil para los dieciseisavos de final:

“Tenemos un cuarto partido el 29 de junio, que es el primer lugar del Grupo F contra el segundo lugar del Grupo C. Todos queremos que la primera posición del F sea Holanda y segundo lugar del C sea Brasil. Sería cerrar con broche de oro los juegos en nuestra sede”.

Con referencia a temas administrativos, comentó que la FIFA tomará el control del estadio el próximo 15 de mayo, por lo que de llegar a las instancias finales del Clausura 2026 tendrían que buscar un nuevo recinto para disputar estos partidos:

“Entiendo ya que el equipo de trabajo del ‘Tato’ Noriega con Pedro Esquivel ha visto las alternativas en caso de llegar a una Final donde ya la fecha no permita”.

Cuáles son las selecciones que entrenarán en El Barrial

Túnez y Japón son los
Túnez y Japón son los países más interesados en tener su base de entrenamiento en Monterrey.,(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El directivo reveló que Túnez y Japón son las selecciones que tienen mayor posibilidad de entrenar en El Barrial como su base sede: “Como todos sabemos, las selecciones hacen la petición a FIFA, de dónde quieren hacer su campo de entrenamiento y, entre el 9 y el 15 de enero, se toma la decisión y se comunica ya oficialmente por parte de FIFA cómo van a quedar las selecciones distribuidas”, cerró.

Asimismo, mencionó que naciones como Uruguay y Bélgica también sondearon la posibilidad de entrenar en las instalaciones de los Rayados.

Qué partidos del Mundial 2026 se llevarán a cabo en Monterrey

Habrá tres juegos de fase
Habrá tres juegos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Gigante de Acero será la sede de tres encuentros de fase de grupos y uno más de dieciseisavos de final. A continuación, te presentamos el calendario para los juegos en la Sultana del Norte:

Repechaje Europeo (Ucrania, Suecia, Albania o Polonia) vs Túnez

  • 14 de junio
  • 20:00 horas

Túnez vs Japón

  • 20 de junio
  • 22:00 horas

Sudáfrica vs Corea del Sur

  • 24 de junio
  • 19:00 horas

Dieciseisavos de final (1F vs 2C)

  • 29 de junio
  • 19:00 horas

El primer lugar del grupo B saldrá del grupo conformado por: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo, mientras que el segundo del C saldrá de Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Temas Relacionados

Mundial 2026MonterreyPaíses BajosJapónTúnezEl BarrialBrasilmexico-deportes

Más Noticias

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

La sorpresiva noticia del estadounidense generó dudas sobre quiénes pelearían por sus cinturones, pero la asociación ya determinó que sea el mexicano

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz,

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Anthony Martial marcó su primer gol desde su llegada a la Liga Mx, mientras que los rojinegros vencieron en penales a Chivas

Rayados y Atlas se enfrentarán

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México

El ganador de este encuentro con el campeonato de la división norte de la Conferencia Americana, mientras que el perdedor quedará eliminado

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers:

Fulham vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez en la Premier League

Los ‘Hammers’ quieren dar la sorpresa en esta jornada enfrentándose a una de las escuadras más respetadas del fútbol inglés

Fulham vs Liverpool: a qué

Sudáfrica vs Camerún: cuándo y dónde ver al rival de México en el mundial 2026

Los Bafana Bafana se enfrentarán a los Leones Indomables por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones este domingo

Sudáfrica vs Camerún: cuándo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran a dos integrantes de

Aseguran a dos integrantes de Los Rusos con armas, cartuchos y equipo táctico tras persecución en Mexicali, Baja California

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

ENTRETENIMIENTO

El cine mexicano revive la

El cine mexicano revive la taquilla en 2025: comedia, animación y récords tras la pandemia

Christian Nodal es señalado en redes tras iniciar el 2026: desean que mayo le dure “100 días”

Alejandra Barros revela que fue hospitalizada tras intensas grabaciones: “La salud se vuelve mi prioridad este 2026″

Guillermo del Toro conmueve tras revelar la muerte de su hermano durante premiación: “El corazón se rompe”

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

DEPORTES

Infobae

Quién es Mariza Nascimento, nueva jugadora de Tigres

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México

Fulham vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez en la Premier League