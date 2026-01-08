México Deportes

Andrade El Ídolo reapareció en AEW y se une a la temida Don Callis Family

El luchador mexicano selló su regreso oficial durante Dynamite tras resolver su situación contractual con WWE

Guardar
El mexicano sorprendió al público
El mexicano sorprendió al público tras quitarse la máscara en medio del caos en el ring.

El regreso de Andrade El Ídolo a All Elite Wrestling (AEW) se concretó de manera oficial este miércoles durante una edición de Dynamite, marcando un nuevo capítulo en la trayectoria internacional del luchador mexicano.

Su aparición se dio semanas después de que, el pasado 27 de diciembre, confirmara públicamente que alcanzó un acuerdo con WWE que le permite presentarse en cualquier empresa de lucha libre del mundo, despejando así cualquier restricción contractual.

Andrade consolidó su regreso luego
Andrade consolidó su regreso luego de competir en empresas independientes y en Wrestle Kingdom.

El momento se produjo tras un combate caótico en el ring, donde Matt y Nick Jackson, junto a Jack Perry, se impusieron a la tercia conocida como The Demand, integrada por Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona. Una vez finalizada la lucha, Jake Doyle y Mark Davis irrumpieron para atacar a The Young Bucks, siguiendo instrucciones directas de Don Callis, lo que incrementó la tensión frente al público.

En medio del desorden, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey, quienes habían sido agredidos previamente, aparecieron para equilibrar la situación y enfrentar a los atacantes. Sin embargo, cuando la confrontación parecía estabilizarse, la arena quedó completamente a oscuras, generando expectativa entre los asistentes y la audiencia televisiva.

Su aparición en Dynamite marca
Su aparición en Dynamite marca un nuevo inicio dentro de una de las facciones más dominantes.

Al regresar la iluminación, un luchador enmascarado se encontraba en el ring. Su presencia fue reconocida de inmediato por la afición, que reaccionó con sorpresa ante los movimientos del misterioso personaje. El enmascarado atacó a Knight y a Bailey, dominándolos antes de quitarse la incógnita frente a las cámaras. En ese instante se confirmó que se trataba de Andrade El Ídolo, quien selló su retorno a AEW y fue presentado como nuevo integrante de la Don Callis Family, facción que ha ganado notoriedad por su papel dominante y provocador dentro de la empresa.

El acuerdo con WWE permitió
El acuerdo con WWE permitió al luchador volver a la empresa donde ya había generado impacto.

Este regreso tiene un contexto particular. Tras su salida de WWE, Andrade tuvo una aparición inesperada en octubre del año pasado en Dynamite, cuando atacó sorpresivamente a Kenny Omega. No obstante, esa historia no pudo desarrollarse debido a una presunta cláusula de no competencia de un año impuesta por su antigua empresa, lo que obligó a pausar su participación.

La Sombra volvió a la
La Sombra volvió a la empresa estadounidense en una escena cargada de tensión.

Posteriormente, el luchador inició un proceso legal en términos cordiales con WWE, logrando un acuerdo que le permitió volver gradualmente a la actividad. Durante ese periodo, se presentó en diversas empresas independientes, lo que mantuvo vigente su nombre en la escena internacional. Más adelante, dio el salto a Japón para competir en New Japan Pro Wrestling y formar parte del cartel de Wrestle Kingdom, uno de los eventos más importantes del calendario luchístico mundial.

Días después de esa experiencia, Andrade, antes conocido como La Sombra, volvió a aparecer de manera sorpresiva en AEW, concretando así un tercer debut que refuerza su posición como una de las figuras mexicanas con mayor presencia global en la lucha libre actual.

Temas Relacionados

Andrade El ÍdoloWWEAEWLucha LibreDon Callis Familymexico-deportes

Más Noticias

Real Madrid vs. Barcelona: cuándo y dónde comprar boletos para la Copa de Leyendas en el Estadio Akron

El partido fue presentado oficialmente por autoridades locales y exfutbolistas

Real Madrid vs. Barcelona: cuándo

Clásico Mundial de Béisbol: televisora mexicana confirma que transmitirá el torneo

La señal estará disponible a través de televisión abierta y la plataforma de ViX

Clásico Mundial de Béisbol: televisora

Quién es Aarón Mejía: el perfil del lateral que llega al América desde Tijuana

Formado en Dorados de Sinaloa, Mejía llegó a Xolos en 2023, donde disputó 53 partidos oficiales y superó los 3 mil minutos de juego

Quién es Aarón Mejía: el

PSG vs Olympique de Marsella: dónde ver la final de Supercopa de Francia en México

El cuadro de Luis Enrique buscará sumarse a la lista de equipos que han conseguido el sextete

PSG vs Olympique de Marsella:

La historia de Mário Zagallo, DT de Brasil en México 1970 y única persona en ganar cuatro mundiales

Con miras a lo que será el Mundial 2026, recordamos a la única persona en la historia que ha ganado cuatro mundiales

La historia de Mário Zagallo,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómo fue la operación Cisne

Cómo fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

Qué ha sido de Emma Coronel tras 10 años de la captura “El Chapo Guzmán”, padre de sus gemelas

“No puedo creer que estoy texteando con él”: el testimonio de Kate del Castillo, una pieza clave a 10 años de la captura de El Chapo Guzmán

Así cambió el Cártel de Sinaloa tras la captura de “El Chapo Guzmán” el 8 de enero de 2016

Muertos, presos o prófugos: ¿qué pasó con la familia de El Chapo Guzmán tras su captura?

ENTRETENIMIENTO

La vez que Mariana Seoane

La vez que Mariana Seoane conquistó a Robbie Williams, pero le tuvo ‘miedo al éxito’: “Me equivoqué, me equivoqué”

María José cancela concierto en Mazatlán, Sinaloa: dónde y cómo solicitar el reembolso

“No puedo creer que estoy texteando con él”: el testimonio de Kate del Castillo, una pieza clave a 10 años de la captura de El Chapo Guzmán

Yolanda Andrade desmiente rumores tras ser diagnosticada con ELA: “No me voy a hacer la eutanasia”

Christian Nodal revela su opinión sobre la música de Juan Gabriel tras ver el documental

DEPORTES

Real Madrid vs. Barcelona: cuándo

Real Madrid vs. Barcelona: cuándo y dónde comprar boletos para la Copa de Leyendas en el Estadio Akron

Clásico Mundial de Béisbol: televisora mexicana confirma que transmitirá el torneo

Quién es Aarón Mejía: el perfil del lateral que llega al América desde Tijuana

PSG vs Olympique de Marsella: dónde ver la final de Supercopa de Francia en México

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 8 de enero