Andrade El Ídolo reapareció en AEW y se une a la temida Don Callis Family

El mexicano sorprendió al público tras quitarse la máscara en medio del caos en el ring.

El regreso de Andrade El Ídolo a All Elite Wrestling (AEW) se concretó de manera oficial este miércoles durante una edición de Dynamite, marcando un nuevo capítulo en la trayectoria internacional del luchador mexicano.

Su aparición se dio semanas después de que, el pasado 27 de diciembre, confirmara públicamente que alcanzó un acuerdo con WWE que le permite presentarse en cualquier empresa de lucha libre del mundo, despejando así cualquier restricción contractual.

Andrade consolidó su regreso luego de competir en empresas independientes y en Wrestle Kingdom.

El momento se produjo tras un combate caótico en el ring, donde Matt y Nick Jackson, junto a Jack Perry, se impusieron a la tercia conocida como The Demand, integrada por Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona. Una vez finalizada la lucha, Jake Doyle y Mark Davis irrumpieron para atacar a The Young Bucks, siguiendo instrucciones directas de Don Callis, lo que incrementó la tensión frente al público.

En medio del desorden, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey, quienes habían sido agredidos previamente, aparecieron para equilibrar la situación y enfrentar a los atacantes. Sin embargo, cuando la confrontación parecía estabilizarse, la arena quedó completamente a oscuras, generando expectativa entre los asistentes y la audiencia televisiva.

Su aparición en Dynamite marca un nuevo inicio dentro de una de las facciones más dominantes.

Al regresar la iluminación, un luchador enmascarado se encontraba en el ring. Su presencia fue reconocida de inmediato por la afición, que reaccionó con sorpresa ante los movimientos del misterioso personaje. El enmascarado atacó a Knight y a Bailey, dominándolos antes de quitarse la incógnita frente a las cámaras. En ese instante se confirmó que se trataba de Andrade El Ídolo, quien selló su retorno a AEW y fue presentado como nuevo integrante de la Don Callis Family, facción que ha ganado notoriedad por su papel dominante y provocador dentro de la empresa.

El acuerdo con WWE permitió al luchador volver a la empresa donde ya había generado impacto.

Este regreso tiene un contexto particular. Tras su salida de WWE, Andrade tuvo una aparición inesperada en octubre del año pasado en Dynamite, cuando atacó sorpresivamente a Kenny Omega. No obstante, esa historia no pudo desarrollarse debido a una presunta cláusula de no competencia de un año impuesta por su antigua empresa, lo que obligó a pausar su participación.

La Sombra volvió a la empresa estadounidense en una escena cargada de tensión.

Posteriormente, el luchador inició un proceso legal en términos cordiales con WWE, logrando un acuerdo que le permitió volver gradualmente a la actividad. Durante ese periodo, se presentó en diversas empresas independientes, lo que mantuvo vigente su nombre en la escena internacional. Más adelante, dio el salto a Japón para competir en New Japan Pro Wrestling y formar parte del cartel de Wrestle Kingdom, uno de los eventos más importantes del calendario luchístico mundial.

Días después de esa experiencia, Andrade, antes conocido como La Sombra, volvió a aparecer de manera sorpresiva en AEW, concretando así un tercer debut que refuerza su posición como una de las figuras mexicanas con mayor presencia global en la lucha libre actual.