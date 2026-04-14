Dagna Mata denunció intento de silenciarla tras protagonizar polémico video de Nodal: “No quieren que publique nada”

La influencer señaló que la industria musical suele relegar y comparar a las mujeres, lo que genera ataques y rivalidades injustificadas.(@angela_aguilar_ / @nodal / @dagna.kills)

Dagna Mata, modelo e influencer mexicana radicada en España, se convirtió en el centro de la polémica luego de protagonizar el videoclip “Un vals” de Christian Nodal. Tras el lanzamiento, usuarios en redes sociales la señalaron por su notable parecido con Cazzu, ex pareja de Nodal, lo que desató una ola de comparaciones y especulaciones sobre las intenciones detrás de su selección para el proyecto.

En entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Mata decidió romper el silencio y relató cómo fue su experiencia durante las grabaciones y el trato recibido por parte del equipo del cantante. “Han sido días muy difíciles. Han pasado cosas que yo no me esperaba, pero trato de sobrellevarlo”, expresó. La modelo aseguró que fue contactada por una amiga fotógrafa para participar en el video, rodado en León y Asturias, España. “Fue mi primera vez en la nieve, la producción fue increíble, pero no pensé que sería la protagonista”, señaló.

Dagna Mata relató que fue contratada como artista secundaria y que nunca le informaron que sería la protagonista del video “Un vals”, protagonizando la reciente controversia.(@nodal)

Mata explicó que su contrato original la ubicaba como artista secundaria. “Firmé como extra, jamás me dijeron que sería la protagonista. Me enteré al ver el video ya editado”, sostuvo. Ante la pregunta sobre si el equipo de Nodal buscó aprovechar su parecido con Cazzu, Mata respondió: “Quiero pensar que fue por mi trabajo y por mi trayectoria, no por otra razón, aunque la comparación siempre termina afectando a las mujeres en esta industria”.

La modelo denunció que, pese a haber grabado en febrero, aún no ha recibido el pago acordado. “No me han pagado. Prometieron hacerlo en 30 días y ya han pasado 90. Es algo que pasa mucho en la industria, sobre todo cuando estamos en una posición vulnerable”, informó. Mata confirmó que ya recurrió a asesoría legal por esta situación.

Mata aseguró que, tras la polémica por su parecido con Cazzu, ha recibido presiones para no hablar del tema y que buscan silenciarla. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Sobre las reacciones de Ángela Aguilar, actual pareja de Nodal, Mata declaró: “Supuestamente ella está muy afectada, lo cual entiendo porque siempre terminamos siendo las mujeres las señaladas y comparadas”. La modelo también reveló que, tras la controversia, ha recibido presiones para no hablar del tema. “Sí, pues al final a mí me han pedido como que firme un contrato porque no quieren que publique nada, que diga nada. Pero al final esto ha tenido como mucha repercusión en mi trabajo”, afirmó.

“Pues supuestamente, o sea, de ese lado, pues la pareja es la que está como muy molesta”, explicó.

“Que simplemente, pues, pues no diga nada o no haga nada, que me parece muy fuerte, porque a mí desde un principio no se me explicaron bien las cosas y ahora en este momento cuando busco que se me remunere mi trabajo o que exista una explicación de, del porqué al final decidieron cambiar todas estas cosas, pues bueno, simplemente como... Me parece que si alguien se quiere aprovechar de tu trabajo, ya no estamos como para quedarnos callados tampoco”.

Dagna insistió en que su intención no es confrontar a nadie, sino visibilizar la precariedad y el abuso de poder que enfrentan las mujeres en la industria. “No quiero que mi imagen o mi aspecto afecten a Cazzu ni a nadie. Solo quiero que se valore nuestro trabajo y que no se fomente el morbo mediático a costa de nosotras”, concluyó.