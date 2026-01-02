AEW apuesta otra vez por México y anuncia Grand Slam 2026 en la Arena México

El presidente de AEW elogió a la afición mexicana y confirmó el esperado evento. (Ilustración: Jovani Pérez)

El arranque de 2026 trajo consigo una noticia que encendió el ánimo de la afición mexicana a la lucha libre. Tony Khan, presidente y propietario de All Elite Wrestling (AEW), confirmó de manera oficial que la Ciudad de México volverá a albergar Grand Slam 2026, reafirmando así la apuesta de la empresa estadounidense por el mercado nacional tras el éxito registrado en su primera edición.

La Arena México será nuevamente el escenario que reciba a las principales figuras internacionales de AEW, consolidándose como un punto clave dentro de la expansión global del wrestling.

La Arena México será escenario de estrellas internacionales del wrestling. (Ilustración: Jesús Aviles)

Este anuncio también refuerza la alianza estratégica entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), una relación que ha permitido la combinación de estilos, talentos y narrativas que han enriquecido la oferta del pancracio a nivel internacional.

La Arena México fue testigo de un histórico evento donde Místico brilló ante Maxwell Jacob Friedman, Mercedes Moné destronó a Zeuxis y Will Ospreay encabezó una lucha estelar de alto calibre. (Jesús Beltrán / Infobae México)

Durante el anuncio, Tony Khan destacó el trato recibido en su visita anterior y la calidad de la experiencia vivida tanto dentro como fuera del ring. “Grand Slam: México volverá en 2026 y estoy encantado de que nos tengan, y estoy deseando volver”, expresó el directivo, subrayando la importancia que tiene el público mexicano dentro de los planes de la compañía.

Lucha entre MJF y Místico en el AEW Grand Slam. Imagen cuenta de X @CMLL_OFICIAL.

La edición pasada dejó sensaciones positivas entre luchadores, directivos y aficionados. Khan también reconoció el legado histórico de la familia Lutteroth y el valor simbólico de presentar un evento de esta magnitud en la llamada Catedral de la lucha libre. De acuerdo con el empresario, la intención es que México se mantenga como una sede recurrente dentro del calendario anual de AEW.

Ospreay formó parte del equipo conformado por Swerve Strickland, Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs, quienes se enfrentaron a la poderosa alianza integrada por Death Riders, The Beast Mortos y The Young Bucks (Cortesía AEW)

Aunque el regreso de Grand Slam ya es un hecho, los organizadores aún no han revelado la fecha exacta del evento. En 2025, la función se realizó a mediados de junio y presentó una cartelera de alto impacto que superó expectativas, por lo que se anticipa que la edición 2026 eleve todavía más el nivel.

Luego de meses de ausencia, Bryan Danielson volvió a la acción para defender a Blue Panther y agradeció al público mexicano por su cariño y ovación. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

En la función anterior destacaron nombres como Hangman Adam Page, MJF, Jon Moxley, Tony Storm, Will Ospreay, Mercedes Moné, Swerve Strickland, Thunder Rosa y Bandido, entre otros. La inclusión de talento mexicano que compite en el extranjero añadió un vínculo especial con la afición local, mientras que la preventa de boletos se agotó en minutos.

Hangman Adam Page inició el show al demostrar su español y que en su juventud convivió con gente mexicana.

Más allá del espectáculo, este tipo de eventos genera un impacto económico y mediático significativo, colocando a México en el radar del wrestling mundial. AEW mantiene firme su estrategia de crecimiento internacional y reconoce en la afición mexicana uno de sus pilares más sólidos.