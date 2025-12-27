México Deportes

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

El luchador lagunero cerró su conflicto con la WWE y quedó habilitado para competir sin restricciones en cualquiera otra compañía

El lagunero es una de las apuestas fuertes para conquistar al público latino en 2026.

Luego de varios meses fuera de los reflectores y alejado de los encordados, el luchador mexicano Andrade logró el que muchos consideran el triunfo más relevante de su trayectoria profesional: cerrar definitivamente el conflicto legal que sostenía con la WWE y recuperar su libertad para competir sin restricciones.

El gladiador originario de La Comarca Lagunera había quedado prácticamente inactivo tras verse envuelto en una disputa jurídica con la WWE, situación que lo mantuvo congelado dentro del panorama internacional de la lucha libre. Sin embargo, ese episodio llegó a su fin luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo que puso punto final al proceso legal.

La empresa estadounidense habría actuado sin conocer los términos del contrato que el mexicano tenía con WWE.

La información fue revelada por el portal especializado Fightful, que detalló que las negociaciones entre Andrade y la WWE concluyeron de manera favorable, evitando así un enfrentamiento legal prolongado que pudo haber marcado un precedente en la industria. Aunque se anticipaba una batalla judicial de grandes dimensiones, los representantes de ambos lados optaron por una solución negociada.

Gracias a este arreglo, Andrade quedó completamente habilitado para volver a competir en cualquier empresa, sin el riesgo de enfrentar nuevas demandas por parte de la WWE. Esta resolución cambió de inmediato su estatus dentro del negocio, convirtiéndolo en uno de los luchadores más cotizados del momento a nivel mundial.

La empresa estadounidense habría actuado sin conocer los términos del contrato que el mexicano tenía con WWE.

Tan pronto se confirmó el acuerdo, comenzaron a surgir anuncios sobre sus próximas apariciones. Andrade ya tiene presentaciones pactadas con House of Glory, AEW en Estados Unidos y con New Japan Pro-Wrestling (NJPW) en Japón, dos escenarios de alto prestigio que refuerzan su regreso a la élite del wrestling internacional.

El conflicto tuvo su origen tras su salida de la WWE en septiembre, luego de una etapa marcada por controversias internas. Reportes de la prensa estadounidense señalaron que el mexicano mantuvo diferencias con el equipo creativo de la empresa y que, además, habría incumplido la política de bienestar de la compañía.

La posible integración del mexicano a la facción generó gran expectación entre los fanáticos. (Captura de pantalla)

Posteriormente, Andrade apareció en AEW, empresa rival de la WWE, apenas un mes después de su despido, lo que habría violado una cláusula de no competencia incluida en su contrato. Esa situación derivó en la intención de la WWE de inhabilitarlo por un año completo.

Ahora, con el panorama legal despejado, se espera que Andrade pueda integrarse de manera definitiva a AEW en 2026, donde es visto como una de las grandes apuestas para fortalecer la conexión con el público de México y América Latina.

