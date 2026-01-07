México Deportes

Xolos se encontraría negociando la llegada del hijo del “Loco” Abreu

El club fronterizo mantendría conversaciones avanzadas con el delantero mexicano-uruguayo para incorporarse al plantel dirigido por su padre

El club de Tijuana estaría
El club de Tijuana estaría cerca de incorporar al hijo de Sebastián Abreu, quien aportaría juventud y experiencia internacional al ataque de los Xolos. (Foto: Instagram/ @diegoabreux)

El mercado de fichajes del Clausura 2026 sigue generando expectativa. En este caso, los Xolos de Tijuana, bajo la dirección técnica de Sebastián “Loco” Abreu, estarían trabajando en una operación que podría convertirse en una de las historias más llamativas del torneo.

De acuerdo con información del periodista experto César Luis Merlo, el club fronterizo buscaría la incorporación del hijo del estratega, Diego Abreu, delantero de 22 años que actualmente milita en Defensor Sporting de Uruguay.

Diego Abreu, delantero de 22
Diego Abreu, delantero de 22 años con experiencia en Defensor Sporting, Toluca y Botafogo, se encontraría negociando su llegada al fútbol mexicano. (Foto: Instagram @diegoabreux)

Según el reporte, las negociaciones entre el club mexicano y el jugador se encontrarían en una etapa avanzada. La posibilidad de que padre e hijo coincidan en el mismo proyecto dentro de la Liga MX ha despertado curiosidad y debate, pues no es muy común ver este tipo de vínculos.

Diego Abreu: un delantero joven con experiencia internacional

Diego Abreu nació en México, pero también posee nacionalidad uruguaya. Su carrera comenzó en las divisiones juveniles de Defensor Sporting, equipo al que eventualmente volvió tras haberse consolidado como atacante de área.

Posteriormente tuvo pasos por Botafogo en Brasil y por Toluca en México, lo que le permitió sumar experiencia en distintos entornos competitivos.

Su estilo de juego se caracteriza por la potencia física, la capacidad para definir dentro del área y su presencia en jugadas aéreas. En la temporada 2025 con Defensor Sporting alcanzó las siguientes estadísticas:

  • 32 partidos disputados.
  • 8 goles anotados.
  • 2 asistencias registradas.
El delantero ya cuenta con
El delantero ya cuenta con experiencia en la Liga MX, lo cual facilitaría su llegada al club fronterizo. (Instagram/ @diegoabreux)

Estas cualidades lo han colocado como una de las promesas del futbol uruguayo y ahora lo acercarían a un posible regreso a México, donde podría aprovechar su condición de nacido en el país para no ocupar plaza de extranjero.

El atractivo de jugar bajo las órdenes del “Loco” Abreu

La llegada de Diego a Xolos tendría un componente especial: reencontrarse con su padre, Sebastián Abreu, quien asumió la dirección técnica del equipo en abril de 2025 y logró llevarlo hasta los cuartos de final del Apertura 2025.

La posibilidad de que ambos compartan vestidor sería inédita en la Liga MX y añadiría un matiz más personal al proyecto de Tijuana. Para la directiva, el fichaje representaría no sólo un refuerzo en la ofensiva, sino también un impulso mediático que podría atraer la atención de la afición y de los medios internacionales.

La dupla padre-hijo de Sebastián
La dupla padre-hijo de Sebastián y Diego Abreu sería inédita en la historia de la Liga MX y elevaría el atractivo mediático de Xolos. (Foto: Twitter @Diego10Abreu)

Sin embargo, la operación aún debe concretarse y dependerá de las condiciones económicas y contractuales que se logren acordar con Defensor Sporting.

Expectativa en Xolos

La afición de Tijuana sigue con atención cada movimiento del mercado y la posible llegada de Diego Abreu no es la excepción.

  • Refuerzos confirmados: Ignacio Rivero y Josef Martínez.
  • Objetivo del club: consolidar un equipo competitivo para el Clausura 2026.
  • Condición de Diego: al haber nacido en México, no ocuparía plaza de extranjero.
Por su nacimiento en México,
Por su nacimiento en México, Diego Abreu no ocuparía plaza de extranjero, lo que facilitaría su incorporación al plantel de Xolos para el Clausura 2026. (Foto: Instagram @diegoabreux)

Aunque todavía no hay nada oficial, la sola posibilidad de ver al hijo del “Loco” Abreu vestido de rojinegro genera ilusión y expectativa. Si el acuerdo se concreta, Tijuana no sólo sumaría un delantero joven con proyección, sino que también escribiría una página singular en la historia del futbol mexicano.

Diego AbreuXolos de TijuanaSebastián AbreuTolucaDefensor SportingBotafogoSelección Uruguaya de FutbolFutbolmexico-deportesmexico-noticias

