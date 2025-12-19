México Deportes

Necaxa presenta a Aquiles Zamora, su primer refuerzo para el Clausura 2026

El equipo presentó al atacante venezolano como parte de un plan que busca consolidar una base de jugadores jóvenes para el Clausura 2026

El Club Necaxa presentó a
El Club Necaxa presentó a Aquiles Zamora, su primer refuerzo para el Clausura 2026. (X/ @ClubNecaxa)

El Club Necaxa ha dado el primer paso en su reestructuración rumbo al Clausura 2026 al anunciar la incorporación de Aquiles Zamora, delantero venezolano de 18 años que se suma al proyecto formativo de los Rayos.

La llegada de Zamora fue presentada en redes sociales con entusiasmo, destacando su condición de seleccionado Sub-20 de Venezuela y su integración inmediata.

Así presentaron los Rayos a
Así presentaron los Rayos a su nuevo refuerzo, Aquiles Zamora. (X/ @ClubNecaxa)

El anuncio también subrayó la alianza con Inter Bogotá, club hermano de Necaxa, como parte de un plan para impulsar el desarrollo y el roce internacional de jóvenes futbolistas. Con esta apuesta juvenil, la institución busca fortalecer sus fuerzas básicas y proyectar talento internacional hacia el primer equipo.

Aquiles Zamora: un perfil prometedor para el ataque

Aquiles Zamora nació en 2007 y ya ha mostrado cualidades que lo convierten en una de las promesas ofensivas de su generación. Su posición natural es la de delantero centro, aunque también puede desempeñarse como extremo gracias a su velocidad y capacidad de asociación.

En su etapa más reciente con La Equidad Sub-20 de Colombia, registró 18 goles y 10 asistencias en 30 partidos, números que reflejan su capacidad para definir y generar juego.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Necaxa - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - August 23, 2025 Necaxa's Emilio Martinez and teammates look dejected after the match REUTERS/Cristian De Marchena

Además, su participación con la selección juvenil de Venezuela le ha dado experiencia en torneos internacionales, lo que aumenta su valor como prospecto.

El proyecto formativo de Necaxa

La directiva de Necaxa ha insistido en que el Clausura 2026 será un torneo de transición y crecimiento. Con la llegada del nuevo técnico Martín Varini, el club busca combinar refuerzos de experiencia con jóvenes talentos que puedan consolidarse en el mediano plazo.

La incorporación de Zamora responde a esa visión: darle espacio a futbolistas que puedan desarrollarse en un entorno competitivo y, eventualmente, convertirse en piezas clave del primer equipo.

El técnico fue recientemente presentado
El técnico fue recientemente presentado como técnico de Necaxa. (Instagram / @martinvarincoach)

La alianza con Inter Bogotá refuerza este modelo, creando un puente entre ligas y ofreciendo a los jugadores la oportunidad de foguearse en distintos contextos.

Expectativas y retos del Necaxa para el Clausura 2026

Aunque Zamora iniciará su proceso en la Sub-21, la expectativa es que pueda dar el salto al primer equipo en el corto plazo. Su juventud es un arma de doble filo: representa potencial y frescura, pero también el reto de adaptarse a un nivel más exigente como la Liga MX.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Necaxa - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - August 23, 2025 Necaxa's Diber Cambindo reacts REUTERS/Cristian De Marchena

Necaxa, que recientemente sufrió bajas importantes como la salida de Díber Cambindo, necesita fortalecer su ataque y encontrar nuevas alternativas ofensivas. En ese sentido, la llegada de Zamora es una apuesta estratégica: un jugador con proyección internacional, capacidad goleadora y hambre de consolidarse en el futbol mexicano.

