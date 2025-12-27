Necaxa estaría cerca de embolsarse 5 millones por la venta de Tomás Jacob

El defensor argentino dejaría al Club Necaxa tras un semestre destacado en la Liga MX para reforzar la defensa del Atlanta United. (Instagram/ @tomasjacob_)

El Club Necaxa se prepara para cerrar una de las operaciones más relevantes de su mercado de invierno. El defensor argentino Tomás Jacob, quien apenas cumplió un semestre en la Liga MX, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Atlanta United en MLS.

La transacción fue adelantada por el periodista especialista César Luis Merlo. La estimación se encontraría en los 5 millones de dólares, cifra que representa una ganancia significativa para los Rayos y confirma la capacidad del club para revalorizar talento en poco tiempo.

El joven defensa argentino iniciaría una etapa que podría catapultar su carrera. (Foto: Sam Navarro-Imagn Images)

Según los reportes, la salida de Jacob respondería a un pedido expreso de Gerardo “Tata” Martino, entrenador del conjunto estadounidense, quien conoce al futbolista desde su etapa en Newell’s Old Boys. Para Necaxa, la operación significaría un ingreso millonario y la oportunidad de reinvertir en nuevas piezas de cara al Clausura 2026.

El semestre que le bastó a Jacob para destacar

Jacob llegó a México en el verano de 2025 y rápidamente se consolidó como una opción confiable en la defensa de Necaxa. En apenas 17 partidos oficiales, mostró capacidad para adaptarse a distintas posiciones: defensa central, lateral derecho e incluso mediocampista de contención.

Su polifuncionalidad fue clave para despertar el interés de clubes internacionales, que vieron en él a un jugador joven con margen de crecimiento.

La salida del polifuncional defensor argentino representaría una importante inyección de recursos económicos para el Club Necaxa. REUTERS/Cristian De Marchena

Aunque su paso por la Liga MX fue breve, dejó buenas sensaciones en la directiva. Necaxa, consciente de su potencial, habría aceptado negociar su salida al considerar que la oferta de Atlanta United duplicaba la inversión realizada meses atrás.

La estrategia de Atlanta United

El club de Georgia habría decidido incorporar a Jacob bajo la iniciativa U-22, regla que permite fichar talento joven con un impacto reducido en el tope salarial.

Este movimiento reforzaría la visión de Martino de combinar jugadores de proyección con figuras consolidadas como Miguel Almirón, enviando un mensaje claro de ambición rumbo a la MLS Cup 2026.

Atlanta United confirmó el regreso del Tata Martino como DT. (Atlanta United)

El contrato del defensor se extendería hasta junio de 2029, con opción de prolongarse por dos años más. Para Atlanta, se trata de una apuesta a largo plazo que busca asegurar estabilidad en su zona baja y sumar un futbolista capaz de cubrir diversas necesidades tácticas.

Impacto para Necaxa y para Jacob

La venta de Tomás Jacob por 5 millones de dólares representaría una ganancia económica considerable para Necaxa, que podrá reforzar su plantilla tras salidas de jugadores como Díber Cambindo y después de un Apertura 2025 irregular en el que terminaron sin aspiraciones de liguilla.

Aunque perderá a un jugador con potencial, el club demuestra su capacidad para generar operaciones rentables en el mercado internacional.

Así presentaron los Rayos a su primer refuerzo para el Clausura 2026, Aquiles Zamora. (X/ @ClubNecaxa)

Para Jacob, el traspaso significaría un posible salto de calidad en su carrera, con la posibilidad de consolidarse en una liga competitiva y con gran visibilidad. Su llegada a la MLS lo coloca en un escaparate internacional que podría abrirle puertas hacia la selección argentina o incluso hacia un futuro en Europa.