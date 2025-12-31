México Deportes

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

El delantero, que pertenece al Feyenoord y está cedido en Leicester City, podría firmar un contrato hasta 2029 y convertirse en el referente ofensivo que buscan los Rayos

Guardar
La operación implicaría un acuerdo
La operación implicaría un acuerdo hasta 2029 y representaría una apuesta por un proyecto que busca devolver protagonismo al equipo tras un ciclo reciente con bajas sensibles. (Foto: EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN)

El mercado de fichajes del Clausura 2026 continúa moviéndose y en las últimas horas diversos reportes han señalado que el delantero argentino Julián Carranza estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de los Rayos de Necaxa.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del club, la información ha generado expectativa en la Liga MX, pues se trataría de un fichaje de alto perfil de cara al siguiente torneo.

La directiva del club mexicano
La directiva del club mexicano mantendría conversaciones avanzadas con el Feyenoord y esperaría cerrar la incorporación, que reforzaría la ofensiva tras la salida de jugadores clave y un desempeño irregular en el torneo anterior. REUTERS/Stephane Mahe

Diversos medios han informado sobre este posible fichaje, pero el periodista César Luis Merlo fue quien detalló que las negociaciones entre Necaxa y el Feyenoord, dueño de la carta del futbolista, estarían prácticamente cerradas.

Según lo adelantado, Carranza rescindiría los meses restantes de su préstamo con el Leicester City para firmar un contrato de larga duración con el conjunto mexicano.

El perfil de Julián Carranza

Carranza, de 25 años, inició su carrera en Banfield de Argentina antes de dar el salto a la MLS, donde jugó para el Inter Miami y posteriormente con Philadelphia Union. En este equipo se consolidó como un killer y se convirtió en uno de los delanteros más destacados de la liga.

Julián Carranza, delantero argentino con
Julián Carranza, delantero argentino con pasos por Banfield y Philadelphia Union, se acerca como posible refuerzo estelar de los Rayos. (Foto: Kelley L Cox-USA TODAY Sports)

Su rendimiento lo llevó a Europa, donde fue fichado por el Feyenoord de Países Bajos. Sin embargo, la falta de minutos lo obligó a salir cedido al Leicester City en Inglaterra, donde apenas disputó 315 minutos en nueve encuentros durante la presente campaña. Esa situación habría abierto la puerta para que Necaxa se interesara en sus servicios.

Lo que significaría para Necaxa

La posible llegada de Carranza representaría un refuerzo estelar para los Rayos, que buscan recuperar protagonismo tras un Apertura 2025 irregular en el que no consiguieron situarse en puestos de clasificación.

Aunque han sumado jugadores con dinámica y proyección como Aquiles Zamora, recientemente el club ha perdido piezas clave en su esquema, tales como Tomás Jacob o su goleador Diber Cambindo. Es por ello que en este momento necesita un referente ofensivo capaz de aportar goles y experiencia internacional.

La inminente llegada del goleador
La inminente llegada del goleador argentino despierta grandes expectativas en la Liga MX, pues los Rayos apostarían por un atacante con experiencia internacional y un perfil ideal para potenciar el ataque tras la salida de Diber Cambindo (Foto: Scott Wachter-Imagn Images)

Carranza no sólo aportaría presencia en el área, sino también movilidad y capacidad para asociarse, cualidades que encajan en el estilo de juego que pretende consolidar el equipo.

Un fichaje aún en proceso

Además, el posible contrato apuntaría a concluir en diciembre de 2029, lo cual reflejaría una apuesta fuerte de Necaxa por un proyecto a mediano plazo.

Aunque los diversos reportes coinciden en que el acuerdo está muy avanzado, es importante subrayar que todavía no existe confirmación oficial por parte de Necaxa ni del jugador.

Así presentaron los Rayos a
Así presentaron los Rayos a su primer refuerzo para el Clausura 2026, Aquiles Zamora. (X/ @ClubNecaxa)

El fichaje se maneja como una posibilidad muy cercana, pero hasta que se concrete la rescisión con Leicester y se firme el contrato, permanecerá en el terreno de la especulación. De confirmarse, Carranza se convertiría en uno de los movimientos más llamativos del mercado invernal de la Liga MX.

Temas Relacionados

NecaxaClub NecaxaJulián CarranzaLiga MXClausura 2026Díber CambindoAquiles ZamoraFeyenoordLeicester CityFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Ambas instituciones habrían entablado gestiones por el defensor del Atlético de San Luis, quien cuenta con experiencia con Selección y se destacó como titular el torneo pasado

Reportan que Chivas y Cruz

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

La multicampeona de la Liga Mx Femenil llega a reforzar la defensiva del club fronterizo

Mariana Cadena se convierte en

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

La zaguera brasileña llega a reforzar al conjunto azulcrema, el cual está obligado a conseguir el campeonato en este 2026

Isa Haas llega al Nido,

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

El cierre de 2025 mostró un comportamiento desigual en el valor de mercado de los mexicanos en Europa, con escenarios de ajuste, crecimiento y estabilidad

Así se movió el valor

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

El cierre de 2025 dejó al mexicano en una posición destacada dentro del mercado de la Liga MX, según registros especializados

Gilberto Mora se coloca como
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: estos son los

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Martín Ricca defiende a su

Martín Ricca defiende a su compatriota Cazzu y niega que su fama sea por Christian Nodal

Alejandra Ávalos revela el trastorno inconsciente por el que tiene que inyectarse bótox y colágeno

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

DEPORTES

Reportan que Chivas y Cruz

Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025