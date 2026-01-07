Lanzan serie televisiva dedicada a los Toros Neza: dónde verla y cuándo se estrena

El actual técnico campeón de la Liga MX formó parte de este icónico equipo del fútbol mexicano. (Foto: Tw/@chilangofederal)

Si hablamos de clubes que marcaron historia dentro del fútbol de México en los años 90, sin duda, Toros Neza es uno de los más recordados. Aunque sus logros deportivos no fueron los mejores, este equipo aún es querido por gran parte de la afición por la conexión que tuvieron dentro y fuera de la cancha, sentimiento que las nuevas generaciones podrán ver gracias a la nueva serie que habla de su recorrido.

Cabello pintado de los colores del club, máscaras, estadios llenos: los mexiquenses lograron impresionar a propios y extraños dentro de su cancha, no solo por el alto nivel de juego que mantuvo el equipo con figuras como:

Miguel ‘Piojo’ Herrera

Antonio Mohamed

Rodrigo ‘Pony’ Ruiz

Bebeto: Su llegada generó una expectativa enorme, aunque solo disputó 8 partidos y anotó 2 goles antes de salir del club por problemas con la directiva.

El astro brasileño rompió el mercado con su llegada a México. (Foto: Fb/ Toros Neza)

¿En dónde y cuándo ver la serie?

La plataforma VIX estrenará el viernes 9 de enero una serie documental dedicada a Toros Neza, el club de futbol mexicano reconocido por su identidad carismática y su legado. La producción promete explorar no solo los episodios más recordados en la cancha, sino también las dimensiones sociales y políticas que acompañaron la trayectoria del equipo.

El avance presentado muestra la presencia de varias figuras clave asociadas a Toros Neza. Entre los participantes se encuentran periodistas deportivos y analistas como David Faitelson, Marion Reimers y Raúl Orvañanos, además del exjugador Miguel ‘Piojo’ Herrera. Destaca la ausencia de Antonio Mohamed, integrante del histórico plantel.

Según los realizadores, la serie no limitará su enfoque a la narración de sucesos deportivos. Profundizará en el impacto social y político de Toros Neza durante su paso por la Primera División, etapa donde el equipo, aunque no obtuvo un campeonato, sobresalió por su personalidad distintiva y su influencia cultural.

La sinergia que tuvo el club con su afición es recordada por todos los fanáticos del fútbol mexicano. (TW ViX)

Otros equipos que cuentan su historia en plataformas de streaming

Esta nueva producción se suma a otros trabajos audiovisuales dedicados a equipos nacionales emblemáticos. Chivas cuenta con una película que se proyectó en salas de cine y posee una serie propia en una reconocida plataforma de streaming.

El club América también figura con la serie “América vs. América”, mientras que VIX ofrece contenidos que abordan rivalidades históricas como Chivas vs América y Tigres vs Rayados.

La popularidad de las series documentales sobre clubes de futbol trasciende el ámbito mexicano. A nivel internacional, títulos como la producción referente al Sunderland o Matchday: Inside FC Barcelona han consolidado este formato, mostrando el entorno y el significado de cada equipo.

Varios equipos han llevado su historia a la pantalla. (REUTERS/Albert Gea)

La serie sobre Toros Neza invita a redescubrir no solo sus momentos más notables en el campo, sino también los desafíos sociales y políticos que atravesó el equipo, ofreciendo una mirada renovada y compleja sobre su legado.