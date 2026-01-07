México Deportes

Lanzan serie televisiva dedicada a los Toros Neza: dónde verla y cuándo se estrena

El fenómeno que significó esta franquicia trasciende el balón y suma nuevas perspectivas al analizar el impacto cultural, social y político que definió al singular club mexicano durante los años 90

Guardar
El actual técnico campeón de
El actual técnico campeón de la Liga MX formó parte de este icónico equipo del fútbol mexicano. (Foto: Tw/@chilangofederal)

Si hablamos de clubes que marcaron historia dentro del fútbol de México en los años 90, sin duda, Toros Neza es uno de los más recordados. Aunque sus logros deportivos no fueron los mejores, este equipo aún es querido por gran parte de la afición por la conexión que tuvieron dentro y fuera de la cancha, sentimiento que las nuevas generaciones podrán ver gracias a la nueva serie que habla de su recorrido.

Cabello pintado de los colores del club, máscaras, estadios llenos: los mexiquenses lograron impresionar a propios y extraños dentro de su cancha, no solo por el alto nivel de juego que mantuvo el equipo con figuras como:

  • Miguel ‘Piojo’ Herrera
  • Antonio Mohamed
  • Rodrigo ‘Pony’ Ruiz
  • Bebeto: Su llegada generó una expectativa enorme, aunque solo disputó 8 partidos y anotó 2 goles antes de salir del club por problemas con la directiva.
El astro brasileño rompió el
El astro brasileño rompió el mercado con su llegada a México. (Foto: Fb/ Toros Neza)

¿En dónde y cuándo ver la serie?

La plataforma VIX estrenará el viernes 9 de enero una serie documental dedicada a Toros Neza, el club de futbol mexicano reconocido por su identidad carismática y su legado. La producción promete explorar no solo los episodios más recordados en la cancha, sino también las dimensiones sociales y políticas que acompañaron la trayectoria del equipo.

El avance presentado muestra la presencia de varias figuras clave asociadas a Toros Neza. Entre los participantes se encuentran periodistas deportivos y analistas como David Faitelson, Marion Reimers y Raúl Orvañanos, además del exjugador Miguel ‘Piojo’ Herrera. Destaca la ausencia de Antonio Mohamed, integrante del histórico plantel.

Según los realizadores, la serie no limitará su enfoque a la narración de sucesos deportivos. Profundizará en el impacto social y político de Toros Neza durante su paso por la Primera División, etapa donde el equipo, aunque no obtuvo un campeonato, sobresalió por su personalidad distintiva y su influencia cultural.

La sinergia que tuvo el
La sinergia que tuvo el club con su afición es recordada por todos los fanáticos del fútbol mexicano. (TW ViX)

Otros equipos que cuentan su historia en plataformas de streaming

Esta nueva producción se suma a otros trabajos audiovisuales dedicados a equipos nacionales emblemáticos. Chivas cuenta con una película que se proyectó en salas de cine y posee una serie propia en una reconocida plataforma de streaming.

El club América también figura con la serie “América vs. América”, mientras que VIX ofrece contenidos que abordan rivalidades históricas como Chivas vs América y Tigres vs Rayados.

La popularidad de las series documentales sobre clubes de futbol trasciende el ámbito mexicano. A nivel internacional, títulos como la producción referente al Sunderland o Matchday: Inside FC Barcelona han consolidado este formato, mostrando el entorno y el significado de cada equipo.

Varios equipos han llevado su
Varios equipos han llevado su historia a la pantalla. (REUTERS/Albert Gea)

La serie sobre Toros Neza invita a redescubrir no solo sus momentos más notables en el campo, sino también los desafíos sociales y políticos que atravesó el equipo, ofreciendo una mirada renovada y compleja sobre su legado.

Temas Relacionados

Toros NezaSerie documentalFutbol mexicanoVIXMiguel HerreraLiga MXAntonio Mohamedmexico-deportes

Más Noticias

Cuartos de final Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde ver los juegos en México

El torneo entra a su recta final y los equipos buscan conseguir la gloria continental

Cuartos de final Copa Africana

Charlyn Corral se posiciona como la mejor goleadora del mundo por segundo año consecutivo según la IFFHS

El espectacular desempeño de la jugadora mexicana es reconocido en el fútbol internacional y destaca el desempeño de la Liga MX Femenil en la actualidad

Charlyn Corral se posiciona como

La Fórmula 1 ajustará su formato de clasificación en 2026 ante la llegada de Cadillac y Checo Pérez

Ante el aumento de autos en la parrilla, la F1 ajustó los criterios de eliminación en la clasificación para mantener la disputa por la pole position

La Fórmula 1 ajustará su

Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México

Históricos jugadores del fútbol mundial llegarán a tierras aztecas para deleitar a todos los amantes de estos equipos

Anuncian partido amistoso entre las

Cuatro jugadoras de la Liga Mx Femenil se encuentran en la lista de máximas goleadoras del mundo

Charlyn Corral, Aerial Chavarin, Montserrat Saldívar y Stephanie Ribeiro forman parte de esta lista

Cuatro jugadoras de la Liga
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales aseguran y destruyen

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez revela cómo ayudó

Eugenio Derbez revela cómo ayudó a su hija Aislinn a transitar el duelo por la muerte de su madre

Arrestan de nuevo a Tekashi 6ix9ine y presume que compartirá cárcel con Nicolás Maduro: “¡Quiero bailar con él!”

Jessica Bustos denuncia amenazas tras proceder contra Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual: “Tengo miedo”

Hijo de Juan Gabriel reacciona al video viral del ‘doble’ parisino del Divo de Juárez: “Nos están faltando al respeto”

Excompañero de Patricio Borghetti en ‘VLA’ revela que una crisis de salud detonó su salida del matutino

DEPORTES

Charlyn Corral se posiciona como

Charlyn Corral se posiciona como la mejor goleadora del mundo por segundo año consecutivo según la IFFHS

La Fórmula 1 ajustará su formato de clasificación en 2026 ante la llegada de Cadillac y Checo Pérez

Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México

Cuatro jugadoras de la Liga Mx Femenil se encuentran en la lista de máximas goleadoras del mundo

Álvaro Morales rompe el silencio sobre su contrato con ESPN