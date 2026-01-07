Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

El histórico goleador de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras de despedida a Rivero

La salida de Ignacio Rivero de Cruz Azul marca el fin de una etapa para la afición celeste y el inicio de una nueva aventura para el capitán uruguayo. Tras cuatro años en la Ciudad de México, Rivero volverá a defender los colores de Xolos de Tijuana en el Clausura 2025, en lo que será su segunda experiencia con el club fronterizo.

En Tijuana, Rivero será dirigido por Sebastián Abreu, quien afronta su primer torneo como entrenador de Xolos. El club confía en que el uruguayo aporte liderazgo y experiencia en el vestuario, elementos que lo caracterizaron con el cuadro cementero.

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul

El histórico goleador de Cruz Azul,Carlos Hermosillo, aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras de despedida a Rivero, reconociendo su entrega y profesionalismo durante su etapa como cementero.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Hermosillo subrayó la importancia de jugadores como el uruguayo para consolidar proyectos competitivos en la institución.

“Es oficial, después de cinco años y medio, Ignacio Rivero sale de Cruz Azul.El capitán Rivero, un jugador que representó a esta institución como debe ser. Dentro y fuera la cancha. Con liderazgo, con Futbol y con mucha personalidad.¡Gracias por todo lo que hiciste por este club!“, escribió el goleador.

Hermosillo subrayó la importancia de jugadores como el uruguayo para consolidar proyectos competitivos en la institución (captura de pantalla)

El paso de Nacho Rivero con Cruz Azul

El legado de Ignacio Rivero en Cruz Azul queda respaldado por cifras que reflejan su constancia y compromiso en la cancha. El mediocampista sudamericano acumuló 236 partidos oficiales, y sumó 17, 877 minutos de juego vistiendo la camiseta celeste.

A lo largo de su etapa, Nacho aportó en el plano ofensivo con 27 goles y 19 asistencias, un saldo que ilustra su influencia tanto en la creación como en la definición de jugadas clave. Estas estadísticas resumen el impacto del uruguayo en el rendimiento colectivo y en los logros recientes del equipo capitalino.

La afición y la directiva reconocen en estos números no solo la regularidad, sino también la capacidad de Rivero para marcar diferencias en los momentos importantes. Su desempeño lo coloca entre los jugadores más destacados de la última década en la historia de Cruz Azul.

Durante uno de los encuentros entre estos dos grandes del fútbol mexicano, los futbolistas llegaron a la agresión física. Crédito: X @SomosCruz_Azul

Nacho Rivero se despide de Cruz Azul

Por su parte, el jugador anunció su despedida del club a través de un mensaje en el que resaltó la importancia de la etapa que finaliza. Expresó que llegó con ilusión y que se marcha con el corazón lleno, orgulloso de haber defendido los colores de la institución y de haber formado parte de una historia significativa.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida... Llegué con ilusión y me voy con el corazón lleno, orgulloso de haber defendido estos colores y de haber sido parte de una historia tan grande... No lo tomo como un adiós definitivo. La vida y el fútbol siempre encuentran la manera de volver a cruzar caminos. Me voy con gratitud, con respeto y con un enorme orgullo por todo lo vivido. Gracias por tanto”, expresó en su mensaje.

Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Cruz Azul's Ignacio Rivero and referee Glenn Nyberg REUTERS/Mohammed Salem

En su mensaje, el capitán aseguró que no considera este adiós como definitivo y manifestó su gratitud, respeto y orgullo por todo lo vivido durante su paso por el equipo. Dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro, afirmando que la vida y el fútbol siempre encuentran la manera de cruzar caminos.