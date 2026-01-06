México Deportes

Penta Zero Miedo, Dragón Lee y Rey Mysterio protagonizan el primer WWE RAW del 2026 al ayudar a CM Punk

Los luchadores mexicanos fueron clave en la defensa del título mundial de Punk ante Bron Breakker

Los luchadores aztecas marcaron el
Los luchadores aztecas marcaron el ritmo del primer RAW del año. (Captura de pantalla)

El primer episodio de RAW en 2026 no solo marcó el arranque del año para la WWE, también se convirtió en una vitrina para el talento mexicano dentro de la empresa. Con una ambientación especial inspirada en Stranger Things, la función tuvo como momento central la intervención de tres luchadores mexicanos que resultaron decisivos en la defensa del Campeonato Mundial Pesado: Penta Zero Miedo, Rey Mysterio y Dragón Lee.

El evento estelar enfrentó a CM Punk contra Bron Breakker, líder de The Vision, en una lucha cargada de tensión. Cuando el combate parecía inclinarse a favor del campeón y este buscaba aplicar su castigo ‘GTS’, la balanza se rompió con la aparición del grupo rival. Logan Paul, Bronson Reed y Austin Theory intervinieron para golpear al monarca y abrirle el camino a su líder. Sin embargo, la historia cambió gracias a la llegada del trío mexicano, que irrumpió para equilibrar la situación y frenar el ataque.

Penta Zero Miedo, Dragón Lee y Rey Mysterio se encargaron de neutralizar a los integrantes de The Vision, desatando la reacción del público y devolviendo el control del combate a CM Punk. Con el ring despejado, el desenlace quedó servido. Bron Breakker intentó cerrar el combate con una poderosa lanza, pero el campeón reaccionó a tiempo con una patada seguida de su movimiento final ‘Go To Sleep’ (GTS), con el que consiguió la cuenta de tres y concretó su primera defensa exitosa como Campeón Mundial Pesado de la WWE, apoyado de manera indirecta por los luchadores mexicanos.

Más allá del evento estelar, la noche dejó otros episodios relevantes. Raquel Rodríguez volvió a confrontar a Stephanie Vaquer, quien apareció en el ring usando una protección en el pie derecho. Durante su promo, quedó claro que la lesión se agravó tras los castigos recibidos, pese a que Vaquer logró retener su campeonato mundial la semana anterior en RAW frente a la propia Raquel y Nikki Bella.

Liv Morgan también protagonizó un regreso esperado, disputando su primer combate tras casi seis meses fuera por lesión. La luchadora se llevó la victoria ante Layra Valkiria, aunque el resultado estuvo marcado por la intervención de Roxanne Pérez, factor que inclinó la balanza a su favor.

Otro momento destacado fue la recuperación del Campeonato Intercontinental Femenino por parte de Becky Lynch. Luego de ser atrapada en un ‘angle lock’ de Maxxine Dupri, Lynch logró revertir la llave utilizando las cuerdas como apoyo para asegurar el castigo y sellar la victoria.

La noche inició con un nuevo cambio de campeonas, cuando Rhea Ripley e Iyo Sky conquistaron el Campeonato Mundial de Parejas Femenil al derrotar a las Kabuki Warriors. Ripley sometió a Asuka con Riptide, Sky conectó un Over the Moonsault y neutralizó a Kairi Sane con un clavado suicida, antes de que Ripley lograra el pinfall definitivo.

