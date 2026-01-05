Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Rubén Rodríguez informó sobre el fallecimiento de su padre (IG/ @ruubenrod)

Rubén Rodríguez, excomentarista de Fox Sports México, anunció el fallecimiento de su padre, Heriberto Rodríguez. A través de sus redes sociales hizo pública la noticia y la manera en la que su familia empezó el 2026. El comunicador acompañó el mensaje con una fotografía donde aparecen juntos, gesto que provocó inmediatas muestras públicas de apoyo y condolencias de seguidores, amigos y colegas del periodismo deportivo.

En la publicación, La Sombra Rodríguez compartió palabras emotivas para despedirse de su padre, calificándolo como “el mejor guerrero y la más dulce persona”. El periodista expresó el siguiente mensaje:

“Lo mejor de mi vida: tenerte, siempre con nosotros, siempre conmigo. Nos diste todo, no paraste de sonreír, de vivir a tu manera, como siempre te gustó y como siempre lo quisiste. Siempre agradecido y compartido. Siempre pensando en nosotros. Siempre con la mejor sonrisa, con el Corazón en la mano y una sonrisa eterna”.

Rubén Rodríguez informó sobre el fallecimiento de su padre (X/ @ruubenrod)

La noticia generó respaldo y afecto, tanto de usuarios de redes sociales como de excompañeros como Alberto Lati, Alex Blanco y Raoul Pollo Ortíz, quienes resaltaron la amistad que los une a Rodríguez tras compartir micrófono en la cadena.

El fallecimiento de Heriberto Rodríguez se conoció mientras Rubén Rodríguez atraviesa una etapa de transición profesional. Recientemente, concluyó su ciclo de veinte años como parte de Fox Sports México. Según versiones recogidas en el entorno del periodista, su salida respondió a una decisión personal y no estuvo vinculada a despidos ni desacuerdos de contrato, culminando así una larga trayectoria con la televisora.

Rubén Rodríguez dejó Fox Spors México

Actualmente, Rodríguez se mantiene sin un vínculo formal con alguna televisora, mientras en el medio se especula sobre sus próximos pasos profesionales o la opción de liderar proyectos propios. Su nombre continúa asociado a la credibilidad, el acceso a información relevante y el conocimiento sobre la Selección Mexicana, lo que le confiere vigencia en la escena periodística.

Rubén Rodríguez saldrá de Fox Sports México (IG/ @foxsportsmx)

La trayectoria de Rodríguez en Fox Sports México comenzó en 2006, cuando participó en la cobertura del Mundial de Clubes. Luego de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, reforzó su presencia en la cadena y se consolidó como reportero de cancha y voz autorizada en temas del fútbol nacional e internacional. Su desempeño en coberturas de alto nivel y su vínculo con la Selección Mexicana fortalecieron su reputación como referente del periodismo deportivo nacional.

La despedida de Rodríguez a su padre subraya la profunda huella personal y profesional que dejó Heriberto en su vida, además de evidenciar el vínculo de gratitud y admiración que el periodista mantiene con su familia.