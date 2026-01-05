México Deportes

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

El boxeador mexicano afronta un panorama complicado tras perder la corona de las 168 libras

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford (IG /@caneloteam)

Con el retiro de Terence Crawford del boxeo profesional, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) se quedó sin campeón en el peso de los supermedianos, cinturón que sostuvo Saúl Canelo Álvarez hasta septiembre de 2025 cuando El Bud le arrebató la corona.

A pesar de que parecía ser la oportunidad ideal para que Canelo recuperara el campeonato, decidió hacerse a un lado y abrió la posibilidad para que Jaime Munguía compita por el cinturón ante Osley Iglesias. Ahora, el regreso de Canelo Álvarez estaría en duda, pues tras rechazar la oportunidad de la FIB, el mexicano no podría boxear.

Cabe recordar que la última pelea del tapatío fue en septiembre cuando cayó ante Terence Crawford, combate que marcó el destino de la carrera de Saúl Álvarez, ya que lo despojó de todos sus títulos y abrió la brecha para un posible retiro del cuadrilátero.

¿Por qué Canelo Álvarez no puede boxear?

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Desde octubre de 2025 se dio a conocer que Canelo tenía que someterse a una cirugía de codo, pues arrastraba una lesión en la articulación izquierda lo que le generaba dolor y limitaba sus movimientos. Tras realizarse el procedimiento médico, Canelo inició su recuperación.

Y es que, de acuerdo con la revista The Ring, el púgil mexicano notificó que no está disponible debido a la cirugía de codo a la que fue sometido recientemente, es decir que aún no está en condiciones físicas para boxear.

Por otra parte, Eddy Reynoso explicó a Box Azteca que no tienen contemplado alguna pelea en el inicio de 2026, mayo ha sido la fecha habitual de su calendario, pues la prioridad del equipo es que Álvarez se recupere en su totalidad de la cirugía.

Jaime Munguía se perfila como el nuevo rival de Osleys Iglesias

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

El futuro de las 168 libras en el boxeo profesional ha tomado un giro inesperado luego del reciente retiro de Terence Crawford. Tras este hecho, la FIB planteó la posibilidad de que Canelo Álvarez regresara a los cuadriláteros para disputar el título mundial ante Osleys Iglesias.

En la comunicación dirigida tanto a Álvarez como a Iglesias, la FIB otorgó un plazo de tres días para que cada esquina manifestara interés en disputar el campeonato vacante. El equipo del boxeador cubano aceptó la oferta de inmediato; sin embargo, el púgil mexicano notificó su indisponibilidad debido a la cirugía de codo a la que fue sometido recientemente, según informó The Ring.

Este hecho cerró, al menos por el momento, la puerta a un enfrentamiento directo entre ambos campeones, postergando el retorno de Álvarez a los encordados hasta septiembre de 2026, fecha estimada para su regreso.

En paralelo, tras la decisión del tapatío de no medirse con Iglesias de manera inmediata, la opción de que Jaime Munguía se convierta en el rival del cubano ha adquirido fuerza. El equipo de Iglesias confirmó que el pugilista tijuanense es ahora el principal candidato, a la espera de su aceptación. Un eventual triunfo le permitiría a Munguía aspirar a un nuevo título mundial, esta vez en una segunda división, después de haber conseguido previamente el cinturón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

