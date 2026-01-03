México Deportes

Canelo Álvarez responde a la FIB sobre pelear por el campeonato mundial contra Osleys Iglesias

El pugilista tapatío regresará a los cuadriláteros en septiembre de 2026

Canelo Álvarez reveló los planes
Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

Saúl Canelo Álvarez ya le respondió a la Federación Internacional de Boxeo (FIB) sobre una posible pelea contra el cubano Osley Iglesias por el campeonato mundial de las 168 libras.

Cabe señalar que el retiro de Terence Crawford del boxeo causó que todos los campeonatos mundiales de los supermedianos quedaran vacantes. Ante esto, la FIB dejó claro que sus dos mejores clasificados, Osleys y Canelo pelearán por el título mundial.

Canelo responde a la FIB sobre pelear por el campeonato contra Osleys Iglesias

De acuerdo con The Ring, el organismo se comunicó con el cubano y el mexicano para ver si había un interés en llenar el cinturón vacante de la categoría. Sin embargo, Canelo descartó el combate debido a la cirugía de codo a la que se sometió.

“Después de recibir la confirmación, la FIB se comunicó con sus dos peleadores de 168 libras mejor clasificados, es decir, Osleys Iglesias y Canelo Álvarez, para ver si había algún interés en llenar su vacante de peso súper mediano. Ambas partes tuvieron tres días para notificar sus intenciones. El equipo de Iglesias aceptó de inmediato y, como era de esperar, Álvarez se declaró no disponible debido a una cirugía de codo", se indicó.

Cabe indicar que la última pelea de Osleys Iglesias fue en septiembre de 2025 cuando se enfrentó en una eliminatoria del peso supermedio contra Vladimir Shishkin a quien venció por nocaut técnico en el octavo asalto.

Osleys Iglesias se une a
Osleys Iglesias se une a la lista de posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez (X@OsleysIglesias)

¿Qué otras opciones tiene Canelo Álvarez además de Osleys Iglesias?

Además de Osleys Iglesias, entre los posibles adversarios para Canelo Álvarez destaca la opción de medirse con Hamzah Sheeraz. El británico ha declarado su interés en combatir con el ex campeón mexicano, a quien considera uno de los mejores exponentes del boxeo.

Sheeraz viene de lograr una victoria contundente sobre Edgar Berlanga el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, donde noqueó al púgil boricua en el quinto asalto y obtuvo el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría supermediana.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Por otro lado, el tapatío podría enfrentarse a Christian Mbilli, quien ostenta un invicto de 29 triunfos y un empate, y actualmente se encuentra preparándose para una revancha contra Lester Martínez (19-0-1), después de igualar en la función encabezada por Canelo frente a Crawford.

Cabe señalar que el boxeador mexicano conserva dos peleas activas dentro del contrato multimillonario que mantiene con el jeque árabe Turki Al-Alshikh, responsable de organizar algunos de los combates más destacados del boxeo en los últimos años.

Jaime Munguía también podría pelear contra Osleys Iglesias por el campeonato mundial

Por otra parte, luego de que Saúl Álvarez rechazara la oportunidad de enfrentarse al púgil cubano, la posibilidad de que Jaime Munguía se convierta en el próximo rival de Osleys Iglesias ha tomado fuerza en las últimas horas.

Y es que el equipo de Iglesias contempla al tijuanense como la siguiente opción en la lista, esperando que acepte el reto. De concretarse este combate, el Munguía tendrá la posibilidad de sumar un nuevo logro a su carrera, al aspirar a ser campeón mundial en una segunda división, tras haber ostentado previamente el cinturón súper welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Boxing - Jaime Munguia vs
Boxing - Jaime Munguia vs Bruno Surace - Undisputed Super Middleweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - May 3, 2025 Jaime Munguia celebrates after winning his super middleweight fight against Bruno Surace REUTERS/Hamad I Mohammed

El entorno de Iglesias ha manifestado su disposición para medirse ante cualquier contrincante que surja, mostrando confianza en su preparación y enfatizando la relevancia que representa disputar un título mundial.

