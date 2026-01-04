Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil

El Guadalajara venció 2-0 al Atlético de San Luis (Instagram: @chivasfemenil)

El Guadalajara Femenil comenzó con el pie derecho su participación en el Clausura 2026, logrando una victoria contundente por 2-0 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Akron.

Antonio Contreras, director técnico de Chivas Femenil, dio minutos de arranque a tres de sus refuerzos: Cristina Ferral, Jasmine Cazarez y Eva González, mientras que Mayra Pelayo no jugó debido a que sigue recuperándose de una lesión del ligamento cruzado anterior.

Un primer tiempo gris para el Guadalajara

La futbolista rojiblanca festeja su anotación vs Atlético de San Luis (Instagram: @chivasfemenil)

En los primeros 45 minutos, Chivas Femenil sufrió para imponer su jerarquía en el Akron ante un Atlético de San Luis que salió con todo y complicó seriamente el trámite del encuentro.

Las potosinas generaron peligro real en un par de llegadas claras que pusieron a prueba a la guardameta Celeste Espino, quien respondió con solvencia y evitó que el marcador se moviera antes del descanso.

Falló la contundencia en Chivas Femenil

Jasmine Casarez se estrenó como goleadora de Chivas Femenil (Instagram: @chivasfemenil)

El primer gol del juego llegó al minuto 61 y fue obra de Jasmine Cazarez, refuerzo estelar del Guadalajara Femenil, quien se estrenó como goleadora con un cabezazo letal a servicio preciso de Carolina Jaramillo por la banda.

La ventaja se amplió al 72′, consolidando la superioridad de las dirigidas por Antonio Contreras, cuando Denise Castro desbordó por la banda y mandó un centro para que Casandra Montero empujara el balón dentro del arco.

El Rebaño tendrá su segunda prueba el próximo sábado cuando visite a Cruz Azul, que terminó siendo la revelación del torneo pasado desde el Estadio Centenario, en lo que será el primer juego de la Máquina en el recinto.

El legado de Chivas Femenil

Alicia Cervantes es la máxima goleadora en la historia de la institución (X/ @ChivasFemenil)

El Guadalajara Femenil se posiciona como uno de los equipos más relevantes desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017. En su temporada inaugural, el Apertura 2017, Chivas hizo historia al coronarse como el primer campeón de la competencia, derrotando a las Tuzas del Pachuca en la final.

A lo largo de sus ocho años de existencia profesional, el Rebaño Sagrado ha enfrentado desafíos para mantener la regularidad en los torneos.

Pese a su dominio inicial, solo ha sumado dos títulos ligueros en total, el segundo logrado en el Clausura 2022. nuevamente ante el conjunto hidalguense.

Además de los campeonatos de liga, Chivas Femenil ostenta un Campeón de Campeonas ganado contra las Rayadas de Monterrey, en una eliminatoria que tuvo que irse hasta la tanda de los penales con Blanca Félix como principal figura.