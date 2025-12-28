México Deportes

Cristina Ferral se convierte en nueva jugadora de Chivas Femenil

El Guadalajara busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil desde el Clausura 2022, cuando vencieron a las Tuzas del Pachuca en la gran final

El Guadalajara anuncia la llegada
El Guadalajara anuncia la llegada de la experimentada zaguera Cristina Ferrañ, ex Tigres, sumándose a Mayra Pelayo y Jasmine Casarez en una ventana de fichajes ambiciosa. (Instagram: @chivasfemenil)

El Club Deportivo Guadalajara anunció este sábado 27 de diciembre la llegada de la defensa central Cristina Ferral, proveniente de Tigres. Esta experimentada zaguera se une a las recientes incorporaciones de Mayra Pelayo y Jasmine Casarez.

Las rojiblancas son uno de los equipos más activos en esta temporada baja al fichar tres futbolistas con nivel de selección nacional y con ello, el Rebaño Sagrado busca retomar el rumbo y conseguir un campeonato, el cual no consiguen desde el Clausura 2022 cuando vencieron a las Tuzas de Pachuca.

Quién es Cristina Ferral

La zaguera de 32 años
La zaguera de 32 años llega de Tigres con un palmarés envidiable: 6 títulos de Liga MX Femenil, 287 partidos jugados y experiencia internacional. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

La defensora de 32 años, nacida en Tampico, presume un palmarés impresionante con seis títulos de la Liga MX Femenil con las Amazonas y tres Campeón de Campeonas.

Cristina Ferral comenzó su carrera en el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), donde conquistó cinco campeonatos y fue nombrada MVP del equipo en la temporada 2012. Posteriormente, obtuvo una beca para jugar en la Universidad del Sur de Florida (USF), integrándose a su equipo hasta 2015.

En 2017, dio el salto al fútbol europeo al fichar por el Olympique de Marsella en la liga francesa. Tras una temporada en Francia, se unió a Tigres Femenil para el Apertura 2018, donde brilló en la liga mexicana con múltiples campeonatos.

Estadísticas en Liga MX Femenil:

  • Juegos jugados: 287
  • Minutos jugados: 23,508
  • Goles: 6
  • Asistencias: 11
  • Títulos: 6

Con la Selección Mexicana absoluta debutó el 8 de julio de 2017. Sin embargo, previamente había representado a México en el Campeonato Femenino Sub-17 de la CONCACAF 2010, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2010 y el Campeonato Femenino Sub-20 de la CONCACAF 2012.

Además, su mayor logro con México lo consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde obtuvo la medalla de oro.

Nuevos refuerzos de Chivas Femenil

Mayra Pelayo y Jasmine Casarez
Mayra Pelayo y Jasmine Casarez llegan a reforzar al Rebaño Sagrado. (Instagram / @mayrapelayooo)

El Guadalajara Femenil ha fortalecido su plantilla con movimientos estratégicos en el mercado de transferencias, demostrando ambición por competir en la cima de la Liga MX Femenil

Anteriormente, el club ya había fichado a jugadoras clave en este mercado de transferencias como Mayra Pelayo y Jasmine Casarez, incorporaciones que han generado ilusión y expectativa dentro de la afición rojiblanca.

Mayra Pelayo, reconocida por su versatilidad en el mediocampo, llega a Chivas procedente de las Xolas de Tijuana, donde se convirtió en una figura destacada.

Su estilo de juego desequilibrante, caracterizado por una habilidad excepcional para quitarse rivales de encima con regates precisos y cambios de ritmo, la catapultó para ser considerada por la Selección Mexicana.

Por su parte, Jasmine Casarez se incorpora proveniente de las Bravas de Juárez, trayendo consigo una valiosa experiencia en el representativo nacional y un historial probado en competiciones internacionales.

La delantera, conocida por su olfato goleador y capacidad para presionar alto, ha representado al tricolor en torneos juveniles y absolutos, donde su velocidad y definición han sido determinantes.

Historia de Chivas Femenil

El Guadalajara es el primer
El Guadalajara es el primer campeón en la historia de la Liga Mx Femenil. (EFE/Miguel Sierra)

El Guadalajara Femenil se posiciona como uno de los equipos más relevantes desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017. En su temporada inaugural, el Apertura 2017, Chivas hizo historia al coronarse como el primer campeón de la competencia, derrotando a las Tuzas del Pachuca en la final.

A lo largo de sus ocho años de existencia profesional, el Rebaño Sagrado ha enfrentado desafíos para mantener la regularidad en los torneos.

Pese a su dominio inicial, solo ha sumado dos títulos ligueros en total, el segundo logrado en el Clausura 2022. nuevamente ante el conjunto hidalguense.

Además de los campeonatos de liga, Chivas Femenil ostenta un Campeón de Campeonas ganado contra las Rayadas de Monterrey, en una eliminatoria que tuvo que irse hasta la tanda de los penales con Blanca Félix como principal figura.

