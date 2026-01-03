México Deportes

Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

La lista de clasificados combina figuras consolidadas y peleadores de reciente ascenso

Guardar
Manuel “El Loco” Torres ingresó
Manuel “El Loco” Torres ingresó al Top 15 del peso ligero del UFC tras noquear a Grant Dawson en UFC 323, resultado que lo colocó entre los siete mexicanos clasificados al iniciar 2026. (Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

El arranque de 2026 confirma la consolidación de México dentro de la UFC. Al inicio del año, la promotora mantiene contrato vigente con 20 peleadores nacidos en territorio mexicano y, por primera vez, siete de ellos figuran dentro de los rankings oficiales de sus respectivas divisiones.

La cifra refleja una presencia constante en distintas categorías, tanto en la rama varonil como femenil.

El más reciente movimiento se registró en diciembre de 2025, cuando Manuel “El Loco” Torres ingresó al Top 15 del peso ligero tras vencer a Grant Dawson en UFC 323.

Con ese resultado, México cuenta con representación clasificada en las siete divisiones donde actualmente tiene peleadores activos dentro del ranking.

Experiencia consolidada y nuevos nombres dentro del ranking

Brandon Moreno, ex campeón del
Brandon Moreno, ex campeón del peso mosca, se mantiene dentro del ranking al comenzar 2026 y tiene programado su regreso al octágono en febrero como pelea estelar. (REUTERS/Henry Romero)

La lista de mexicanos clasificados combina trayectorias consolidadas con peleadores que se incorporaron recientemente.

Entre los nombres con mayor recorrido se encuentran Brandon Moreno, Alexa Grasso, Yair Rodríguez e Irene Aldana, quienes han permanecido durante varios años entre los mejores de sus divisiones y han disputado combates de campeonato dentro del UFC.

A ellos se suman Lupita Godínez, quien retomó impulso en 2025 tras un 2024 complicado; David Martínez, debutante en 2025 que ingresó al Top 10 del peso gallo con apenas dos peleas; y Manuel Torres, que acumula cinco victorias en UFC dentro de la división de las 155 libras, todas por la vía del nocaut en el primer asalto.

De acuerdo con los rankings oficiales del UFC, México mantiene representación clasificada en las divisiones paja, mosca, gallo, pluma y ligero, en ambas ramas.

Los siete mexicanos clasificados en el UFC en 2026

Alexa Grasso inicia 2026 dentro
Alexa Grasso inicia 2026 dentro del Top 3 del peso mosca femenil, pese a una temporada 2025 marcada por lesiones y actividad limitada. (Reuters)

Lupita Godínez (#6, peso paja femenil)

La peleadora nacida en Aguascalientes se consolidó en el ranking tras un 2023 de cuatro victorias. Luego de un año irregular en 2024, inició 2026 dentro del Top 10 tras sumar dos triunfos en 2025, incluido el conseguido ante la ex campeona Jessica Andrade en UFC 319.

Alexa Grasso (#3, peso mosca femenil)

La excampeona de la división tuvo actividad limitada en 2025 debido a lesiones y disputó una sola pelea, en la que cayó ante Natalia Silva. A pesar del resultado, mantiene su lugar dentro del Top 3 al iniciar 2026.

Irene Aldana (#6, peso gallo femenil)

Clasificada de manera continua desde 2019, la sinaloense disputó el campeonato ante Amanda Nunes en 2023. Su última pelea fue en Noche UFC, en septiembre de 2024, y comienza 2026 sin actividad registrada desde entonces.

Brandon Moreno (#5, peso mosca varonil)

El ex dos veces campeón del peso mosca cerró 2025 con resultados mixtos. Abrió el año con una victoria ante Steve Erceg en México y lo finalizó con una derrota ante Tatsuro Taira en diciembre. Tiene programado regresar en febrero de 2026 como pelea estelar ante Asu Almabayev.

David Martínez (#10, peso gallo varonil)

El apodado “Doctor” debutó en marzo de 2025 con un nocaut en la Arena CDMX y posteriormente ingresó al ranking tras vencer a Roy Font en Noche UFC, combate que aceptó con poco tiempo de preparación.

Yair Rodríguez (#3, peso pluma varonil)

El excampeón interino del peso pluma se colocó nuevamente como contendiente tras vencer a Patricio Pitbull en UFC 314. Aunque fue considerado para disputar el título, una cirugía en octubre de 2025 retrasó su regreso, previsto para el segundo trimestre de 2026.

Manuel Torres (#13, peso ligero varonil)

El peleador originario de Chihuahua ingresó al Top 15 tras noquear a Grant Dawson en UFC 323. Todas sus victorias dentro del UFC han sido en el primer asalto y con bono por desempeño.

Además de estos siete peleadores, el ranking del UFC incluye a atletas con raíces mexicanas como Alex Pérez, Brian Ortega, Anthony Hernández, Dominick Reyes, Tatiana Suárez, Tracy Cortez y Raquel Pennington.

Caso distinto es el de Diego Lopes, originario de Brasil pero formado deportivamente en México, quien disputará una pelea por el título del peso pluma en UFC 325.

Temas Relacionados

UFCUFC Méxicomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

El primer magno evento del CMLL en 2026 cumplió con emociones y consecuencias definitivas

Calavera Jr. I sobrevive a

Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

El mensaje del futbolista venezolano fue interpretado como símbolo de libertad y fe

Exjugador de Mazatlán FC celebra

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Cadillac debutará en 2026 como el undécimo equipo de la F1

Cuándo y dónde arranca la

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia

El mexicano tuvo sus primeros minutos ante el Rangers en un partido cuesta arriba

Julián Araujo debuta con el

Toluca se burla del América antes del Clausura 2026 al estilo de Bad Bunny y revive la rivalidad

Los Diablos Rojos usaron redes sociales para lanzar una indirecta directa a las Águilas previo al arranque del torneo

Toluca se burla del América
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de los Soles:

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Video de Ángela Aguilar dándole

Video de Ángela Aguilar dándole una cachetada a Christian Nodal desata controversia en redes: “Órale, cocazo”

“Se cancelan las mañanitas”: sismo de 6.5 en Guerrero sorprende a mariachis en plena serenata

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten fotos inéditas de su casa en México: “Paisajes que abrazan la vida”

Novio de Eiza González rompe el silencio tras rumores de supuesta infidelidad con Diego Boneta

Eduardo Verástegui lanza advertencia a defensores de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “Están acorralados”

DEPORTES

Calavera Jr. I sobrevive a

Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia

Toluca se burla del América antes del Clausura 2026 al estilo de Bad Bunny y revive la rivalidad