Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

Manuel “El Loco” Torres ingresó al Top 15 del peso ligero del UFC tras noquear a Grant Dawson en UFC 323, resultado que lo colocó entre los siete mexicanos clasificados al iniciar 2026. (Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

El arranque de 2026 confirma la consolidación de México dentro de la UFC. Al inicio del año, la promotora mantiene contrato vigente con 20 peleadores nacidos en territorio mexicano y, por primera vez, siete de ellos figuran dentro de los rankings oficiales de sus respectivas divisiones.

La cifra refleja una presencia constante en distintas categorías, tanto en la rama varonil como femenil.

El más reciente movimiento se registró en diciembre de 2025, cuando Manuel “El Loco” Torres ingresó al Top 15 del peso ligero tras vencer a Grant Dawson en UFC 323.

Con ese resultado, México cuenta con representación clasificada en las siete divisiones donde actualmente tiene peleadores activos dentro del ranking.

Experiencia consolidada y nuevos nombres dentro del ranking

Brandon Moreno, ex campeón del peso mosca, se mantiene dentro del ranking al comenzar 2026 y tiene programado su regreso al octágono en febrero como pelea estelar. (REUTERS/Henry Romero)

La lista de mexicanos clasificados combina trayectorias consolidadas con peleadores que se incorporaron recientemente.

Entre los nombres con mayor recorrido se encuentran Brandon Moreno, Alexa Grasso, Yair Rodríguez e Irene Aldana, quienes han permanecido durante varios años entre los mejores de sus divisiones y han disputado combates de campeonato dentro del UFC.

A ellos se suman Lupita Godínez, quien retomó impulso en 2025 tras un 2024 complicado; David Martínez, debutante en 2025 que ingresó al Top 10 del peso gallo con apenas dos peleas; y Manuel Torres, que acumula cinco victorias en UFC dentro de la división de las 155 libras, todas por la vía del nocaut en el primer asalto.

De acuerdo con los rankings oficiales del UFC, México mantiene representación clasificada en las divisiones paja, mosca, gallo, pluma y ligero, en ambas ramas.

Los siete mexicanos clasificados en el UFC en 2026

Alexa Grasso inicia 2026 dentro del Top 3 del peso mosca femenil, pese a una temporada 2025 marcada por lesiones y actividad limitada. (Reuters)

Lupita Godínez (#6, peso paja femenil)

La peleadora nacida en Aguascalientes se consolidó en el ranking tras un 2023 de cuatro victorias. Luego de un año irregular en 2024, inició 2026 dentro del Top 10 tras sumar dos triunfos en 2025, incluido el conseguido ante la ex campeona Jessica Andrade en UFC 319.

Alexa Grasso (#3, peso mosca femenil)

La excampeona de la división tuvo actividad limitada en 2025 debido a lesiones y disputó una sola pelea, en la que cayó ante Natalia Silva. A pesar del resultado, mantiene su lugar dentro del Top 3 al iniciar 2026.

Irene Aldana (#6, peso gallo femenil)

Clasificada de manera continua desde 2019, la sinaloense disputó el campeonato ante Amanda Nunes en 2023. Su última pelea fue en Noche UFC, en septiembre de 2024, y comienza 2026 sin actividad registrada desde entonces.

Brandon Moreno (#5, peso mosca varonil)

El ex dos veces campeón del peso mosca cerró 2025 con resultados mixtos. Abrió el año con una victoria ante Steve Erceg en México y lo finalizó con una derrota ante Tatsuro Taira en diciembre. Tiene programado regresar en febrero de 2026 como pelea estelar ante Asu Almabayev.

David Martínez (#10, peso gallo varonil)

El apodado “Doctor” debutó en marzo de 2025 con un nocaut en la Arena CDMX y posteriormente ingresó al ranking tras vencer a Roy Font en Noche UFC, combate que aceptó con poco tiempo de preparación.

Yair Rodríguez (#3, peso pluma varonil)

El excampeón interino del peso pluma se colocó nuevamente como contendiente tras vencer a Patricio Pitbull en UFC 314. Aunque fue considerado para disputar el título, una cirugía en octubre de 2025 retrasó su regreso, previsto para el segundo trimestre de 2026.

Manuel Torres (#13, peso ligero varonil)

El peleador originario de Chihuahua ingresó al Top 15 tras noquear a Grant Dawson en UFC 323. Todas sus victorias dentro del UFC han sido en el primer asalto y con bono por desempeño.

Además de estos siete peleadores, el ranking del UFC incluye a atletas con raíces mexicanas como Alex Pérez, Brian Ortega, Anthony Hernández, Dominick Reyes, Tatiana Suárez, Tracy Cortez y Raquel Pennington.

Caso distinto es el de Diego Lopes, originario de Brasil pero formado deportivamente en México, quien disputará una pelea por el título del peso pluma en UFC 325.