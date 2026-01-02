Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

Un video protagonizado por Agustina Giménez y su hermano Santiago, en recuperación por lesión, desató risas y apoyos en redes sociales al mostrar el lado más cercano del delantero mexicano en momentos difíciles. (Instagram/ agus.gimenez)

El inicio del 2026 no ha sido sencillo para Santiago Giménez: una lesión en el tobillo derecho lo mantiene fuera de las canchas y su recuperación se prolongará entre tres y cuatro meses, poniendo en duda su participación en el Mundial 2026.

En medio de este panorama complicado, la familia del delantero del AC Milan y de la Selección Mexicana se convirtió en protagonista en redes sociales.

Santiago Giménez compartió un post en compañía de su familia agradeciendo por el éxito de su operación (X/ @Santgimenez_)

Su hermana Agustina, conocida por su cercanía, compartió un video que rápidamente se volvió viral, en el que bromea un poco con la situación de su hermano con un tono ligero y divertido.

El video de Agustina Giménez que desató risas en redes

La escena difundida en TikTok mostró a Santiago caminando con muletas tras su operación. En el clip, el delantero dice: “Me voy a mi cuarto”, a lo que Agus responde con ironía: “Ni modos que te vayas a jugar al futbol”.

El video, de apenas unos segundos, fue acompañado por un audio de telenovela, lo que le dio un aire dramático y humorístico.

La interacción reflejó la complicidad entre los hermanos y la capacidad de enfrentar con humor un momento difícil.

Aunque algunos usuarios consideraron la broma arriesgada, la mayoría lo interpretó como un gesto de confianza y apoyo familiar.

La hermana de Santiago Giménez compartió un video con tono humorístico en TikTok bromeando sobre la recuperación de su hermano.

El propio Giménez reaccionó con naturalidad, mostrando que no se lo tomó a mal y que mantiene optimismo pese a la adversidad.

La lesión de Giménez y la competencia en el Milan

La situación deportiva de Giménez es delicada.

El atacante fue operado tras no responder a terapias físicas tradicionales.

Estará fuera entre tres y cuatro meses , según confirmó el técnico Massimiliano Allegri .

El Milan reforzó su ofensiva con el alemán Niclas Füllkrug, quien asumirá la responsabilidad de los goles.

La llegada del delantero alemán Niclas Füllkrug al AC Milan intensifica la competencia ofensiva mientras Santiago Giménez se recupera. REUTERS/Daniele Mascolo

En un club de élite, las bajas prolongadas suelen intensificar la competencia interna, por lo cual Giménez deberá demostrar que puede recuperar su nivel y volver a ser titular en un equipo que no podrá esperar eternamente.

Santi Giménez y el reto mundialista

En este momento, la lesión de Giménez no sólo afecta al AC Milan, también pone en tensión los planes de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El atacante era considerado uno de los pilares ofensivos del equipo de Javier Aguirre, pero su ausencia prolongada abre un escenario lleno de incertidumbre. El “Bebote” enfrenta un reto doble: superar la lesión y recuperar confianza en un año crucial.

Giménez ha compartido a través de sus redes el esfuerzo que ha realizado en su rehabilitación para poder reincorporarse a sus entrenamientos. (Instagram/ @sant.gimenez)

En este sentido, la broma de su hermana refleja que, pese a la presión, mantiene el ánimo y el apoyo familiar, factores esenciales para volver más fuerte.