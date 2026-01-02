Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El delantero tapatío abrió el año futbolístico para México al marcar un golazo con el Macarthur Football Club. (Instagram/ @rafaduranm)

El inicio del 2026 trajo consigo una buena noticia para el futbol mexicano: Rafael Durán, delantero formado en las fuerzas básicas de Tigres, se convirtió en el primer jugador nacional en marcar un gol en el nuevo año.

Su anotación llegó en la A-League australiana, donde defiende los colores del Macarthur FC, y significó la victoria de su equipo frente al Western Sydney Wanderers.

Así festejó el Macarthur FC el golazo de Rafael Durán que les dio la primera victoria de año. (X/ @mfcbulls)

El tanto de Durán se dio en las primeras horas del año, cuando en América aún se celebraba la llegada del 2026. Mientras tanto, en Australia, el atacante tapatío ya estaba escribiendo historia con un golazo que abrió el calendario futbolístico para los mexicanos en el extranjero.

El gol de Rafael Durán que abrió el año

La anotación de Durán llegó al minuto 41 del partido disputado en el Bankwest Stadium. Tras recibir el balón desde el costado izquierdo, enganchó hacia dentro y sacó un disparo potente que se incrustó en el ángulo derecho del arquero.

Minuto 41: gol de Rafael Durán.

Resultado final: Macarthur FC 1 – 0 Western Sydney Wanderers.

Impacto: victoria que mantiene al club en la cuarta posición con 18 puntos.

Un contundente disparo de Rafael Durán en el minuto 41 selló la victoria de su equipo ante el Western Sydney Wanderers. (Instagram/ @rafaduranm)

El tanto fue celebrado como un auténtico golazo, no sólo por la calidad técnica de la definición, sino por el simbolismo de ser el primer gol de un mexicano en 2026.

Rafael Durán: trayectoria y presente

Durán tiene 28 años y debutó en Primera División con Tigres en 2018, bajo la dirección de Ricardo “Tuca” Ferretti. Sin embargo, sus oportunidades en la Liga MX fueron limitadas y buscó consolidarse en otros equipos.

Jugó en Puebla y Lobos BUAP en Primera División.

Pasó por la Liga de Expansión con Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Pumas Tabasco y Atlante.

Llegó al Macarthur FC en septiembre de 2025 .

En la A-League acumula 10 partidos y 2 goles.

El joven delantero se formó en las fuerzas básicas de Tigres, debutando en Primer División de la mano de Ricardo Ferretti. (Instagram/ @rafaduranm)

De acuerdo con estimaciones de mercado, su valor actual ronda los 800 mil dólares.

Mexicanos en el 2026

Este 1 de enero también tuvo participación Raúl Jiménez, quien fue titular con el Fulham en el empate 1-1 frente al Crystal Palace en la Premier League. El delantero estuvo cerca de marcar con un cabezazo que pegó en el travesaño, pero se fue sin gol.

El gol de Durán fue clave para el Macarthur FC, ya que se mantiene en la parte alta de la clasificación. Para el jugador, el gol representa un paso más en su consolidación como referente ofensivo en un club que lo recibió recién en septiembre de 2025.

Raúl Jiménez protagonizó un partido de sacrificio y liderazgo pero la suerte le fue esquiva. Fulham se aleja de la zona de descenso, aunque el sueño europeo todavía parece lejano. REUTERS/David Klein

Mientras Jiménez mantiene su rol en Inglaterra, Durán abre un nuevo capítulo en Australia. La coincidencia de ambos partidos muestra cómo los futbolistas mexicanos siguen dejando huella en distintas ligas del mundo.