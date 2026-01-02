México Deportes

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

La primera diana de un jugador nacional en el año se produjo en el fútbol australiano

Guardar
El delantero tapatío abrió el
El delantero tapatío abrió el año futbolístico para México al marcar un golazo con el Macarthur Football Club. (Instagram/ @rafaduranm)

El inicio del 2026 trajo consigo una buena noticia para el futbol mexicano: Rafael Durán, delantero formado en las fuerzas básicas de Tigres, se convirtió en el primer jugador nacional en marcar un gol en el nuevo año.

Su anotación llegó en la A-League australiana, donde defiende los colores del Macarthur FC, y significó la victoria de su equipo frente al Western Sydney Wanderers.

Así festejó el Macarthur FC
Así festejó el Macarthur FC el golazo de Rafael Durán que les dio la primera victoria de año. (X/ @mfcbulls)

El tanto de Durán se dio en las primeras horas del año, cuando en América aún se celebraba la llegada del 2026. Mientras tanto, en Australia, el atacante tapatío ya estaba escribiendo historia con un golazo que abrió el calendario futbolístico para los mexicanos en el extranjero.

El gol de Rafael Durán que abrió el año

La anotación de Durán llegó al minuto 41 del partido disputado en el Bankwest Stadium. Tras recibir el balón desde el costado izquierdo, enganchó hacia dentro y sacó un disparo potente que se incrustó en el ángulo derecho del arquero.

  • Minuto 41: gol de Rafael Durán.
  • Resultado final: Macarthur FC 1 – 0 Western Sydney Wanderers.
  • Impacto: victoria que mantiene al club en la cuarta posición con 18 puntos.
Un contundente disparo de Rafael
Un contundente disparo de Rafael Durán en el minuto 41 selló la victoria de su equipo ante el Western Sydney Wanderers. (Instagram/ @rafaduranm)

El tanto fue celebrado como un auténtico golazo, no sólo por la calidad técnica de la definición, sino por el simbolismo de ser el primer gol de un mexicano en 2026.

Rafael Durán: trayectoria y presente

Durán tiene 28 años y debutó en Primera División con Tigres en 2018, bajo la dirección de Ricardo “Tuca” Ferretti. Sin embargo, sus oportunidades en la Liga MX fueron limitadas y buscó consolidarse en otros equipos.

  • Jugó en Puebla y Lobos BUAP en Primera División.
  • Pasó por la Liga de Expansión con Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Pumas Tabasco y Atlante.
  • Llegó al Macarthur FC en septiembre de 2025.
  • En la A-League acumula 10 partidos y 2 goles.
El joven delantero se formó
El joven delantero se formó en las fuerzas básicas de Tigres, debutando en Primer División de la mano de Ricardo Ferretti. (Instagram/ @rafaduranm)

De acuerdo con estimaciones de mercado, su valor actual ronda los 800 mil dólares.

Mexicanos en el 2026

Este 1 de enero también tuvo participación Raúl Jiménez, quien fue titular con el Fulham en el empate 1-1 frente al Crystal Palace en la Premier League. El delantero estuvo cerca de marcar con un cabezazo que pegó en el travesaño, pero se fue sin gol.

El gol de Durán fue clave para el Macarthur FC, ya que se mantiene en la parte alta de la clasificación. Para el jugador, el gol representa un paso más en su consolidación como referente ofensivo en un club que lo recibió recién en septiembre de 2025.

Raúl Jiménez protagonizó un partido
Raúl Jiménez protagonizó un partido de sacrificio y liderazgo pero la suerte le fue esquiva. Fulham se aleja de la zona de descenso, aunque el sueño europeo todavía parece lejano. REUTERS/David Klein

Mientras Jiménez mantiene su rol en Inglaterra, Durán abre un nuevo capítulo en Australia. La coincidencia de ambos partidos muestra cómo los futbolistas mexicanos siguen dejando huella en distintas ligas del mundo.

Temas Relacionados

Rafael DuránA-LeagueMacarthur FCWestern Sydney WanderersTigresLiga MXRaúl JiménezFulhamFutbolmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

La conquista de la Concacaf Champions Cup ofreció un matiz positivo dentro de un 2025 que, en términos generales, resultó agridulce para la institución

De Vicente Sánchez a Nicolás

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

El delantero mexicano disputó todo el encuentro y fue determinante en el ataque de su equipo

El Fulham de Raúl Jiménez

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

El regreso de Arozarena y el esperado debut de Kirk refuerzan el sueño mexicano de conquistar la primera final de su historia

Randy Arozarena y Alejandro Kirk

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

Santos Saúl inició su carrera a los 15 años y desde sus primeras peleas mostró disciplina y constancia para ser campeón mundial

La caída de Canelo Álvarez

Las Águilas del América arrancarían el 2026 con el fichaje de Rodrigo Dourado

El jugador brasileño con liderazgo internacional estaría a punto de llegar a las filas azulcremas para fortalecer el mediocampo tras un año turbulento

Las Águilas del América arrancarían
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade hace un En

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

DEPORTES

De Vicente Sánchez a Nicolás

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

Las Águilas del América arrancarían el 2026 con el fichaje de Rodrigo Dourado