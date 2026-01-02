El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

El delantero mexicano protagonizó un partido de sacrificio y liderazgo pero la suerte le fue esquiva. Fulham se aleja de la zona de descenso, aunque el sueño europeo todavía parece lejano. REUTERS/David Klein

El Fulham de Raúl Jiménez arrancó el 2026 con un empate 1-1 frente al Crystal Palace, en un duelo correspondiente a la Jornada 19 de la Premier League.

El delantero mexicano fue titular y disputó los 90 minutos, mostrando entrega y movilidad en el ataque. Aunque no logró marcar, estuvo cerca con un cabezazo que se estrelló en el poste, acción que pudo cambiar el rumbo del partido.

El resultado dejó sensaciones mixtas: un punto valioso como visitante, pero también la oportunidad perdida de sumar una victoria que estuvo cerca en los minutos finales.

La jornada 19 de la Premier League dejó a los Cottagers en la parte media de la tabla tras un enfrentamiento parejo. REUTERS/David Klein

Con este empate, los Cottagers se mantienen en la zona media, lejos del descenso pero también fuera de los puestos europeos.

El partido de Raúl Jiménez: esfuerzo sin recompensa

Raúl Jiménez inició este 2026 como titular indiscutible en el esquema de Marco Silva. Su participación fue constante en ofensiva y en la defensa, apoyando en la recuperación de balones y en el juego aéreo en los tiros de esquina.

Al minuto 24 intentó un disparo de zurda tras una serie de rebotes, aunque el balón salió desviado.

La ocasión más clara llegó al 58 , cuando conectó un cabezazo picado que impactó en el poste.

Se movió por todo el frente de ataque, buscando ser opción de pase y referencia en el área.

Aunque la mejor ocasión del mexicano terminó en el poste, el Fulham sumó un punto valioso. REUTERS/David Klein

Aunque no anotó, su presencia fue clave para mantener la presión sobre la defensa rival. La afición espera que no demore en reencontrarse con el gol, especialmente tras haber cerrado el 2025 con anotaciones clave.

El desarrollo del Crystal Palace vs. Fulham

El duelo en el Selhurst Park Stadium fue intenso desde el inicio. Crystal Palace abrió el marcador al minuto 39 con un cabezazo de Jean-Philippe Mateta, aprovechando un centro desde la banda derecha.

Fulham, por su parte, reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate gracias a un golazo de Tom Cairney al minuto 80, quien disparó desde los linderos del área para colocar el balón en el ángulo.

En Selhurst Park hubo emociones hasta el final, con goles en ambos arcos y ocasiones desperdiciadas. Los de Marco Silva mostraron carácter, pero la contundencia volvió a ser su gran deuda. REUTERS/David Klein

En los minutos finales, el Fulham tuvo dos oportunidades claras para llevarse la victoria, pero el arquero Dean Henderson evitó el triunfo visitante. El empate dejó al equipo con un sabor agridulce, aunque mostró capacidad de reacción y carácter competitivo.

Panorama para el Fulham en la Premier League

El encuentro reflejó la dinámica actual del Fulham: un equipo competitivo, capaz de generar peligro, pero que aún necesita mayor contundencia para escalar posiciones en la tabla.

Con este resultado, Fulham suma 27 puntos en 19 jornadas, ubicándose en la mitad de la tabla. El equipo londinense mantiene un rendimiento equilibrado, con ocho victorias, tres empates y ocho derrotas.

Fortalezas: orden defensivo y capacidad de reacción.

Debilidades: falta de contundencia ofensiva y diferencia de goles negativa.

Objetivo: consolidarse en media tabla y acercarse a puestos europeos.

Sensaciones encontradas emergen tras una igualdad que pudo romperse, dejando preguntas sobre la ofensiva y el futuro inmediato del conjunto dirigido por Silva. REUTERS/Tony O Brien

La presencia de Raúl Jiménez como referente ofensivo será fundamental para alcanzar ese objetivo. Si logra activar pronto su instinto goleador, el Fulham podría transformar empates en victorias y aspirar a más en la segunda mitad de la temporada.