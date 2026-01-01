Cuáles fueron los equipos campeones en cada una de las ligas mexicanas en el 2025

Desde equipos bicampeonatos hasta hegemonías rotas, estas fueron las historias del 2025. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

El año pasado nos trajo historias memorables en cada una de las competencias nacionales que se desarrollaron, desde el bicampeonato histórico de los Diablos Rojos del México hasta sequías rotas como la de las Tuzas del Pachuca en la Liga Mx Femenil.

El 2026 se perfila como un año cargado de emociones en los estadios, con narrativas épicas que quedarán grabadas en la memoria de todos los aficionados.

Campeones mexicanos en el 2025

Charros de Jalisco

El equipo logró conseguir el campeonato en un partido que se extendió varias horas. (TW Charros de Jalisco)

Los Charros de Jalisco vencieron en la final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico a los Tomateros de Culiacán en seis juegos para conseguir su tercer campeonato en la historia y representar a México en la Serie del Caribe.

El conjunto tapatío tuvo una gran participación en la Serie del Caribe al llegar hasta la gran final en Mexicali, donde terminaron cayendo por la mínima diferencia ante los Leones del Escogido.

Diablos Rojos del Toluca

Alexis Vega, arriba, de los Diablos Rojos del Toluca, alza el trofeo después de que el equipo se coronara campeón de la Liga MX en tanda de penaltis frente a los Tigres, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Toluca, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El 2025 fue un año de ensueño para los Diablos Rojos del Toluca, quienes bajo la dirección de Antonio “El Turco” Mohamed lograron el bicampeonato y alcanzaron a Chivas como el segundo equipo más laureado de la Liga MX con 12 títulos.

En la primera campaña, Alexis Vega y Paulinho fueron piezas clave para romper la hegemonía del América, que sumaba tres títulos consecutivos, y guiar a los escarlatas hasta la final.

El segundo trofeo llegó sin la presencia de su jugador principal, Alexis Vega, durante gran parte de la liguilla por lesión. El delantero regresó en el juego de vuelta para definir el campeonato con un penal decisivo en la tanda de los penales para vencer a Tigres.

Diablos Rojos del México (Béisbol)

Los Diablos Rojos del México se coronan bicampeones tras vencer a los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano. (X: @DiablosRojosMX)

Tras conquistar el campeonato en 2024 bajo el mando de Lorenzo Bundy, los Diablos Rojos del México sufrieron bajas sensibles en su pitcheo con las salidas de Erick Leal y Trevor Bauer, dos pilares fundamentales en la rotación abridora

Sin embargo, el equipo se adaptó a estas ausencias, apoyándose en la sólida base bateadora del año anterior para dominar la Zona Sur de y barrer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey, logrando así su título 18 y el ansiado bicampeonato.

Diablos Rojos del México (Sóftbol)

Por primera vez en la historia, las Diablas son campeonas de la Liga Mexicana de Sóftbol. (X/Diablos Rojos Femenil)

En su segunda temporada, la Liga Mexicana de Softbol vio coronarse a las Diablas del México, quienes consiguieron alzar el primer título de su historia.

Tras disputar sus juegos de local durante el primer año en las instalaciones de Ciudad Universitaria, el equipo se mudó al Estadio Alfredo Harp Helú, el cual se transformó en una fortaleza al solamente perder cuatro de los 17 juegos en casa.

Megan Faraimo fue una pieza fundamental en la obtención de este título, lanzando el primer juego perfecto en la historia de la liga y controlando a cada una de las bateadoras oponentes.

Con el madero, Jazmyn Jackson se lució al conseguir la Triple Corona de bateo, mientras que Edith de Leija realizó una labor magistral desde la tercera base, lo mismo que Elisa Cecchetti en la receptoría.

En la Serie de la Reina, el conjunto escarlata emuló lo conseguido por el cuadro varonil y barrieron a las Sultanes de Monterrey para levantar su primera copa.

Tuzas del Pachuca

Jugadoras del Pachuca celebran con el trofeo tras coronarse campeones de la liga mexicana femenil al vencer 3-2 al América en el marcador global el lunes 12 de mayo del 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La historia del año en la Liga MX Femenil quedó marcada por el histórico título de las Tuzas del Pachuca, después de tres finales perdidas: Apertura 2017 y Clausura 2022 ante Chivas, más el Clausura 2023 frente al América.

Sin embargo, de la mano de Charlyn Corral, su principal goleadora, el equipo hidalguense logró quitarse esa mala racha y avanzar hasta la gran final, donde vencieron al conjunto azulcrema en el Estadio Ciudad de los Deportes para conseguir su primer campeonato.

Tigres Femenil

Las Amazonas se coronaron con el séptimo título vencieron al América. (X/ @TigresFemenil)

Las Amazonas de Tigres refrendaron su estatus como el equipo más poderoso de la Liga MX Femenil al conquistar su séptima estrella en el Apertura 2025.

En el juego de ida de la final, las felinas fueron capaces de sobreponerse a un marcador de 0-3 al medio tiempo ante el América. A pesar del resultado adverso, mantuvieron la concentración y cuando todo parecía perdido lograron empatar 3-3, dejando la eliminatoria abierta para el juego de vuelta en el Estadio Universitario.

Por el contrario, el haber perdido una desventaja de tres goles en casa, desmoralizó a las Águilas del América que no tuvieron capacidad de respuesta y las Amazonas sellaron la eliminatoria en casa tras ganar por la mínima de 1-0 en casa.

Fuerza Regia

Fuerza Regia de Monterrey conquista su sexto título en la LNBP y se convierte en el equipo más ganador del baloncesto mexicano. ( X @Fuerza_Regia)

Fuerza Regia de Monterrey se coronó por sexta ocasión en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), superando en cinco juegos a los Diablos Rojos del México para mantenerse como el máximo ganador del certamen.

Para el Juego 5, el equipo regiomontano mandó a la duela a Wayne Langston, Brandon Paul, Scott Bamforth, Avry Holmes (C) y Joshua Ibarra, imponiendo condiciones desde el arranque con un primer cuarto demoledor de 29-19.

Los Diablos recortaron en el segundo período (44-39 al descanso), mientras que el tercer cuarto fue muy intenso y disputado con un 62-61 para los locales.

En el último episodio, Fuerza Regia tomó distancia para llevarse la victoria y el campeonato por un marcador final de 84-74.

Scott Bamforth brilló como MVP de la serie con 25 puntos (83.3% de acierto, eficiencia de 27). Joshua Ibarra dominó la pintura con 11 rebotes y 4 tapones, mientras el capitán Avry Holmes sumó 22 tantos y 7 asistencias.

Con este triunfo, el segundo bajo Pablo García, Fuerza Regia suma títulos en 2017, 2019, 2020, 2021 y 2023.

Auténticos Tigres

La final arrancó con una carrera de 75 yardas de Ángel Alvarado que marcó el ritmo de una ofensiva arrolladora de la UANL. (X: @autenticosuanl)

Los Auténticos Tigres de la UANL destrozaron la dinastía de tres títulos consecutivos de los Borregos del Tec de Monterrey para proclamarse como los campeones de la temporada 2025 en la ONEFA y conseguir su séptimo título.

El duelo mantuvo a la afición al borde del asiento con un final de infarto. Tras una ventaja cómoda de los felinos, los Borregos recortaron diferencias y estuvieron cerca de mandar el juego a overtime con un gol de campo de 56 yardas en los segundos finales.

Sin embargo, el intento quedó corto, regalando el título a los Auténticos Tigres, quienes se impusieron 33-30 y estallaron en júbilo.

Mexicas

Los Mexicas de la Ciudad de México vencieron otra vez a la adversidad para conquistar su segundo título de la Liga de Fútbol Americano (LFA), superando 13-12 a los Osos de Monterrey en el Tazón México VIII, celebrado en el Estadio Olímpico de la BUAP

A pesar de ir abajo tres cuartos y perder a su estelar corredor Tim “T-Train” Whitfield, los capitalinos despertaron en el último período con una ofensiva terrestre demoledora que forzó la remontada.

Bajo una lluvia torrencial en Puebla, el head coach Félix Buendía sumó su segundo anillo en tres Tazones, cerrando una noche histórica.