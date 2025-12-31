Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026

Desde competencias multidisciplinarias hasta eventos mundiales, el 2026 estará lleno de deporte. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

El 2025 dejó momentos inolvidables para los deportistas mexicanos, como el segundo lugar de Isaac del Toro en el Giro d’Italia o el campeonato mundial de la selección de Flag Football en los World Games.

Este 2026 promete traer más emociones con una agenda repleta de eventos internacionales donde México buscará colgarse más medallas y poner su nombre en lo más alto del deporte mundial.

Deportistas mexicanos a seguir este 2026

Donovan Carrillo

Con experiencia olímpica previa, el patinador busca colocarse en los primeros puestos. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon REFILE)

El año deportivo arrancará en febrero con los Juegos Olímpicos de Invierno, donde Donovan Carrillo lidera la delegación mexicana como el máximo referente del país tras haber tenido una experiencia olímpica en Beijing 2022, participando en la disciplina de patinaje artístico.

Para esta justa, el mexicano es el único patinador latinoamericano de cualquier categoría (varonil, femenil, danza sobre hielo y parejas) clasificado al certamen, por lo cual buscará representar al continente de la mejor manera.

Selección Mexicana de Béisbol

Participación histórica de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. (Reuters)

México regresa al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con sed de revancha, tras finalizar en la tercera posición de la edición 2023. Aquel año, los dirigidos por Benjamín Gil dieron la sorpresa al vencer a Estados Unidos en fase de grupos y avanzar hasta semifinales, donde cayeron ante Japón.

En esta ocasión, México integrará el Grupo C junto a Estados Unidos, Italia, Brasil y Reino Unido, donde el objetivo es superar el tercer lugar, de hace tres años.

La rotación de abridores no luce tan sólida como hace tres años, pero el equipo cuenta con un lineup más poderoso, además de contar con uno de los mejores cerradores de la MLB, Andrés Muñoz.

Selección Mexicana de Fútbol

Así llega México a la Copa Mundial 2026, torneo donde será anfitrión (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La Selección Mexicana afrontará el Mundial 2026 como anfitriona, recibiendo a Sudáfrica y al vencedor europeo del repechaje en el Estadio Banorte, y a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el tricolor llega con interrogantes sobre funcionamiento, pero el respaldo de estar en casa se perfila como unas de las claves para que México consiga una actuación histórica.

Isaac del Toro

El mexicano Isaac Del Toro, con la maglia rosa de líder general, cruza la meta al final de la 19na etapa del Giro de Italia, en Champoluc, el viernes 30 de mayo de 2025. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)

Isaac del Toro puso de pie a México en 2025 con una actuación histórica en el Giro d’Italia, donde portó la Maglia Rosa por 11 etapas y culminó en segundo lugar general, además de cerrar el año en el tercer puesto del ranking mundial UCI.

Para 2026, “El Torito” anunció su participación en el prestigioso Tour de France, donde buscará hacer historia y consolidar el gran momento que tuvo en este año.

Selección de Flag Football

La Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) anunció que, por primera vez en la historia, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football cerrará el año como la mejor selección del ranking mundial. (Instagram: Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El cuadro femenino de Flag Football nos regaló una de las mayores alegrías en este 2025 tras proclamarse bicampeonas de los World Games, venciendo nuevamente a Estados Unidos con una jugada en el último segundo del encuentro.

Sin embargo, este 2026 llega con un nuevo reto, ya que disputarán el Campeonato Mundial, el cual se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto en Dusseldorf, Alemania.

Lía y Mía Cueva

Lía y Mía Cueva buscarán darle una presea a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (X/@CONADE)

Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, programados del 21 de octubre al 13 de noviembre en Dakar, Senegal, pondrán la mira en el talento emergente mexicano, con las gemelas Cueva como principales cartas fuertes del país en clavados.

Las hermanas brillaron con medalla de bronce en el Campeonato Mundial Absoluto de Singapur 2023 desde el trampolín de 3 metros sincronizado, sumando además preseas en los Juegos Panamericanos Junior, lo que las posiciona como favoritas para esta justa.

Andrea Becerra

En una demostración de perseverancia, la mexicana demostró por qué es considerada como una de las mejores del mundo. (CONADE)

La tricampeona mundial de tiro con arco compuesto participará en la Copa del Mundo en Puebla, la cual se llevará a cabo en el mes de febrero.

Además, posiblemente participe en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 donde buscará incrementar su cosecha de medallas en torneos internacionales.

Osmar Olvera

Osmar Olvera busca seguir haciendo historia en 2026. (REUTERS/Tingshu Wang)

Después de tener un 2025 de ensueño con la medalla de oro obtenida en el Campeonato Mundial de Singapur desde el trampolín de 3 metros, Osmar busca seguir sumando logros, en un año que tendrá varias competencias como:

Copa del Mundo - 26 de febrero a 1 de marzo | Montreal, Canadá

Copa del Mundo - 5 al 8 de marzo | Guadalajara, México.

Súper Final de la Copa del Mundo - 1 al 3 de mayo | Beijing, República Popular de China

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo - 24 de julio al 8 de agosto | República Dominicana.

Además de ellos, atletas como Alegna González y Uziel Muñoz darán de que hablar en este 2026.