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Mundial 2026: los tres criterios de desempate en la Fase de Grupos para que México logre su clasificación a la siguiente ronda

El combinado nacional se ubica en el Grupo A compartiendo la sección con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia

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Jugadores de la Selección Mexicana de Futbol abrazados en círculo en el campo. Visten camisetas verdes con patrones. Se ven números como 19 y nombre A. González
Los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol se unen en un abrazo grupal en el campo de juego, mostrando cohesión y espíritu de equipo. (Selección mexicana de Futbol: facebook)

La Selección Mexicana sumará su participación número 18 en Copas del Mundo y, por tercera vez, será anfitriona del torneo. Sin embargo, en esta edición, compartirá la organización con los países vecinos, Estados Unidos y Canadá.

Para esta justa mundialista, el combinado azteca estará en el Grupo A compartiendo la primera fase con las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

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Camino de la Selección Mexicana

El camino del Tricolor dará inicio el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Banorte, abriendo así el Mundial 2026. Este encuentro resulta especial no solo por tratarse del primer partido del torneo, sino porque representa la segunda vez que ambos conjuntos se encuentran en un partido inaugural de la Copa del Mundo.

Créditos: Jesús Beltrán.
Créditos: Jesús Beltrán.

Después del partido contra Los Bafana Bafana, el equipo del Vasco Aguirre viajará a Guadalajara para disputar su segundo encuentro de la fase grupal ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron.

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Posteriormente, el 24 de junio, el equipo azteca retornará a la capital para medirse contra la Selección de Chequia nuevamente en el Estadio CDMX. Dependiendo de los resultados, existe la posibilidad de que México vuelva a jugar en este estadio en rondas posteriores.

Los tres criterios de desempate en la Fase de Grupos para que México logre su clasificación

Cuando dos o más selecciones de un mismo grupo finalizan la fase de grupos con la misma cantidad de puntos, se utiliza el siguiente procedimiento para definir la clasificación:

Como primer criterio, se toma en cuenta el mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre los equipos involucrados. Si persiste el empate, se valora la diferencia de goles resultante de esos mismos partidos. En caso de continuar igualados, el tercer aspecto considerado es el mayor número de goles anotados en los encuentros directos entre las selecciones empatadas.

Luego de la controversia que surgió por los reclamos de Amaury Vergara, dueño de Chivas, sobre prestar a sus jugadores a la preconvocatoria del Tri, a pocos minutos de que cumpliera el plazo que impuso Javier Aguirre, los seleccionados de Guadalajara arribaron al CAR para reportarse con el Vasco (X/ @Leonlec)

Si tras estos pasos no se resuelve la igualdad, se procede al segundo conjunto de criterios: primero, la diferencia de goles en todos los partidos de la fase de grupos; después, la cantidad total de goles marcados en esa fase; y, por último, la puntuación más alta en conducta del equipo, calculada según las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y cuerpo técnico.

Si ninguno de estos procedimientos permite desempatar, los equipos empatados se ordenarán conforme a la última edición publicada del Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola.

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