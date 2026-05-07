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Chivas vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la vuelta de la Liga Mx

El Rebaño Sagrado buscará remontar una desventaja de dos goles pero tendrá que hacerlo sin sus seleccionados

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El Rebaño Sagrado buscará remontar una desventaja de dos goles pero tendrá que hacerlo sin sus seleccionados. (Infobae México: Jovani Pérez)
El Rebaño Sagrado buscará remontar una desventaja de dos goles pero tendrá que hacerlo sin sus seleccionados. (Infobae México: Jovani Pérez)

Chivas y Tigres se enfrentan este sábado 9 de mayo a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) por los cuartos de final de vuelta en la Liga Mx desde el Estadio Akron de Guadalajara, donde el Rebaño Sagrado buscará conseguir una remontada de dos goles para conseguir su boleto a las semifinales.

Chivas por la hazaña

El Rebaño Sagrado no podrá contar con sus seleccionados. (Instagram / @Chivas)
El Rebaño Sagrado no podrá contar con sus seleccionados. (Instagram / @Chivas)

Pocas veces ha logrado Guadalajara revertir un marcador adverso en liguilla, donde uno de los momentos más recordados ocurrió en 2023, durante las semifinales contra América. Ahí, el “Chiquete” Orozco firmó un gol memorable que selló la remontada y pasó a la historia del Rebaño Sagrado.

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En esta ocasión, el cuadro tapatío parte con la desventaja de no poder contar con sus máximas figuras, quienes tras la polémica de mitad de semana, están concentrados con la Selección Mexicana previo al Mundial 2026.

Las bajas incluyen a jugadores clave como Raúl Rangel, Armando González, Bryan Gutiérrez, Roberto Alvarado y Luis Romo, por lo que el Rebaño Sagrado tendrá que buscar otras llaves para hacer daño como de los carrileros, donde el trabajo de Ledezma y el Cotorro González será fundamental para abrir la cancha y hacerle daño a Tigres.

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Tigres busca sellar el pase a semifinales

Tigres buscará mantener la ventaja de 3-1 del juego de ida. (REUTERS/Daniel Becerril)
Tigres buscará mantener la ventaja de 3-1 del juego de ida. (REUTERS/Daniel Becerril)

Después de obtener a mitad de semana el pase a la final de la CONCACAF Champions Cup, Tigres llega motivado a este enfrentamiento, donde los felinos buscan sellar su boleto a las semifinales de la Liga MX ante Chivas tras tener un marcador de 3-1 a su favor.

La experiencia en liguillas de este equipo es un arma letal. Su capacidad individual, con figuras como Correa y Brunetta, los convierte en un rival peligroso en este tipo de instancias, donde el torneo pasado llegaron hasta la gran final, la cual perdieron ante Toluca en penales.

Sin embargo, hay incertidumbre para saber si podrán contar con Fernando Gorriarán, quien abandonó el terreno de juego a mitad de semana en las semifinales de vuelta de la CONCACAF Champions Cup ante Nashville.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Chivas y Tigres podrá sintonizarse este sábado 7 de mayo a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) en exclusiva a través de Amazon Prime.

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